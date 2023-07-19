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13 людей, которые наговорили всякого, что аж стыдно, пока отходили от наркоза

13 людей, которые наговорили всякого, что аж стыдно, пока отходили от наркоза

Автор:
19 июля 2023 14:06
Сообщество : Юмор
Метки: больница   истории   наркоз   операция   отходосы от наркоза   после наркоза   что люди говорят под наркозом   
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После операций люди порой видят странные сны, пока отходят от наркоза ещё и наговорить могут всякого. Героям нашей подборки до сих пор стыдно за своё поведение.

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Метки: больница   истории   наркоз   операция   отходосы от наркоза   после наркоза   что люди говорят под наркозом   
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6k
sumrаknn Полчаса назад
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3k
fkamash 10 минут назад
Пару раз бывал под общим на операционном столе. Ничего вышеописанного не припомню. Из всех отходняков - суша в горле, немного подташнивало когда разрешили попить.
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