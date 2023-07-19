13 людей, которые наговорили всякого, что аж стыдно, пока отходили от наркоза

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После операций люди порой видят странные сны, пока отходят от наркоза ещё и наговорить могут всякого. Героям нашей подборки до сих пор стыдно за своё поведение.
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