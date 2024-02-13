FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 694 поста • 83 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом
25 впечатляюще больших объектов

25 впечатляюще больших объектов

Автор:
13 февраля 2024 12:15
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: громадный   интересно   мир   объект   природа   явление   
1891
26

Смотрите подборку гигантских конструкций, масштабных явлений и объектов, открывающих новую грань в восприятии мира.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: громадный   интересно   мир   объект   природа   явление   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
ProFanas Час назад
Комментарий к фото
Ну что за чушь, ТС? Какая Флорида? Откуда там снег?!?!
Это же фото недавнего пожара под Питером, на складах "Дикой ягоды".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
452
Человек Наблюдающий 12 минут назад
Я тоже про пожар во Флориде:
Штат на юго-востоке США; столица город Таллахасси. Расположен на одноимённом полуострове между Мексиканским заливом на западе и Атлантическим океаном на востоке.
Очень снежный климат?))) Шушары это наши Питерские))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Serj81 16 минут назад
Сразу видно с западных ресурсов пост. Это пожар в Питере склад ягодок.
Конечно если написать верное название Санкт-Петербург, то это сразу же будет Путинской пропагандой, так что пусть будет пожар во Флориде, даже если все в снегу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
BuG Час назад
По поводу пожара... это же тот склад Вайлдберис.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

503658



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 закулисных кадров из известных фильмов, которые покажут их с другой стороны
20 закулисных кадров из известных фильмов, которые покажут их с другой стороны
Как снимали фильм "Изгой": кадры со съемок и 27 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Изгой": кадры со съемок и 27 интересных фактов о фильме
Набирающие популярность в сообществах
"Особая "Волга" первой леди советского Президента
"Особая "Волга" первой леди советского Президента
С добрым утром
С добрым утром
Зачем отдавать ребенка на плавание
Зачем отдавать ребенка на плавание
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Встречали таких?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомобили#интересно#аварии#авто аварии#Реакция#кино#Автовсячина#фильм
#животные#машина#автомир#забавно#ДТП#кот#интересное#Китай#собака#новости
#Прикол#в мире#факты#люди#позитив#Россия#полиция#США#история#природа
Зачем отдавать ребенка на плавание Зачем отдавать ребенка на плавание 30 фотографий, пугающих до смерти мегалофоба 30 фотографий, пугающих до смерти мегалофоба 28 впечатляющих снимков, которые покажут вам что-то новое 28 впечатляющих снимков, которые покажут вам что-то новое 20+ необычных снимков за прошедший месяц 20+ необычных снимков за прошедший месяц 35+ любопытных снимков обо всем на свете 35+ любопытных снимков обо всем на свете 17 снимков, от которых становится не по себе 17 снимков, от которых становится не по себе

На что жалуетесь?

Вернуться