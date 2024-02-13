25 впечатляюще больших объектов

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Смотрите подборку гигантских конструкций, масштабных явлений и объектов, открывающих новую грань в восприятии мира.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это же фото недавнего пожара под Питером, на складах "Дикой ягоды".
Штат на юго-востоке США; столица город Таллахасси. Расположен на одноимённом полуострове между Мексиканским заливом на западе и Атлантическим океаном на востоке.
Очень снежный климат?))) Шушары это наши Питерские))
Конечно если написать верное название Санкт-Петербург, то это сразу же будет Путинской пропагандой, так что пусть будет пожар во Флориде, даже если все в снегу.