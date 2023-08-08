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17 снимков, от которых становится не по себе

17 снимков, от которых становится не по себе

Автор:
08 августа 2023 14:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: люди   мир   природа   странность   фото   явление   
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В мире столько странных, а порой и необъяснимых вещей, что не перестаешь удивляться. И эта подборка - явное тому доказательство.

"Живи каждый день так, словно этот день у тебя последний. Тогда каждое утро будешь думать: "Остался лишь один день, а потом всему конец".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: люди   мир   природа   странность   фото   явление   
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Александр Полчаса назад
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