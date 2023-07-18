Впервые в истории реку признали жертвой вооружённого конфликта

Специальный суд по вопросам мира Колумбии признал реку Кауку пострадавшей в вооружённом конфликте между правительством и повстанцами из "Революционных вооруженных сил Колумбии".



В постановлении спецсуда говорится, что реке был нанесён серьёзный ущерб из-за использования её в качестве братской могилы, а также применения ртути на нелегальных рудниках и сброса в воду химикатов, которые были получены при производстве запрещённых веществ. Отмечается, что это первый случай в мировой истории, когда реку признали жертвой вооружённого конфликта.