Впервые в истории реку признали жертвой вооружённого конфликта

Речь идёт о колумбийской Кауке.
Специальный суд по вопросам мира Колумбии признал реку Кауку пострадавшей в вооружённом конфликте между правительством и повстанцами из "Революционных вооруженных сил Колумбии".
В постановлении спецсуда говорится, что реке был нанесён серьёзный ущерб из-за использования её в качестве братской могилы, а также применения ртути на нелегальных рудниках и сброса в воду химикатов, которые были получены при производстве запрещённых веществ. Отмечается, что это первый случай в мировой истории, когда реку признали жертвой вооружённого конфликта.
Принятое решение, пояснили в суде, также означает, что преступления против природу могу расцениваться, как нарушение прав человека и военное преступление.
Вооружённое противостояние межу правительством страны и "Революционными вооруженными силами Колумбии" начался в 1960-х годах и длился не один десяток лет. Соглашение о прекращении конфликта было подписано в Гаване в 2016 году. Жертвами длительной гражданской войны стали более 200 тысяч человек.
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет