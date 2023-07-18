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Впервые в истории реку признали жертвой вооружённого конфликта

Впервые в истории реку признали жертвой вооружённого конфликта

Автор:
18 июля 2023 16:10
Сообщество : Латинская Америка
Метки: Каука   Колумбия   жертва   загрязнение   природа   река   суд   
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Речь идёт о колумбийской Кауке.

Специальный суд по вопросам мира Колумбии признал реку Кауку пострадавшей в вооружённом конфликте между правительством и повстанцами из "Революционных вооруженных сил Колумбии".


В постановлении спецсуда говорится, что реке был нанесён серьёзный ущерб из-за использования её в качестве братской могилы, а также применения ртути на нелегальных рудниках и сброса в воду химикатов, которые были получены при производстве запрещённых веществ. Отмечается, что это первый случай в мировой истории, когда реку признали жертвой вооружённого конфликта.

Принятое решение, пояснили в суде, также означает, что преступления против природу могу расцениваться, как нарушение прав человека и военное преступление.

Вооружённое противостояние межу правительством страны и "Революционными вооруженными силами Колумбии" начался в 1960-х годах и длился не один десяток лет. Соглашение о прекращении конфликта было подписано в Гаване в 2016 году. Жертвами длительной гражданской войны стали более 200 тысяч человек.

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Метки: Каука   Колумбия   жертва   загрязнение   природа   река   суд   
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1  комментарий
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Трив 11 минут назад
Кого судить по этому поводу будут? Специальный суд по вопросам мира за партизан. РВСК никуда не делся. Все подписанные в Гаване бумаги не стоят и выеденного яйца.
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