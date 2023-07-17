Кенгуру на самом деле не переводится как "я не знаю"

Существует один миф, которому очень много лет. Будто бы капитан Кук, прибывший в Австралию 12 июня 1770 года, наткнулся на некое странное существо, которое перемещалось огромными прыжками.
Когда капитан поинтересовался у местного населения, как называется чудо-зверь и услышал в ответ "Кангарру". И будто бы это значило "я не понимаю, что тебе нужно". Кук принял ответ за название и с тех пор кенгуру стал кенгуру.
Но это всё абсолютный миф, у которого нет никаких доказательств.
Путаница возникла из-за записи одного из путешественников, который посетил аборигенов и упомянул, что они вообще-то называют кенгуру "мина".
Только относительно недавно лингвист из Австралии отправился в племя аборигенов, которые встретили Кука на северо-восточном побережье страны и носят название "кууку-йимитири". Он установил, что они действительно называют восточно-серого кенгуру "гангуру", что в переводе означает "большой прыгун".
Однако для других видов кенгуру у аборигенов есть свои собственные слова, например, "уолору", которое соответствует европейскому "валлаби".
А словом "мина" племя кууку-йимитири, как выяснилось, просто называли любое съедобное животное.
В русском языке слово "кенгуру" изменяет свой род в зависимости от пола животного. Если перед нами самка с детенышем, то это "прискакала кенгуру". А если перед нами самец, то это "прискакал кенгуру".
Таким образом, миф о происхождении слова "кенгуру" оказался ложным, и его значение на языке австралийских аборигенов не имеет никакого отношения к фразе "я не понимаю".
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Изменяют свой род слова "слон-слониха" и "лев-львица". А тут как раз слово не изменяется.
Ниче не ясно, молчит наука.