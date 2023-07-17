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Кенгуру на самом деле не переводится как "я не знаю"

Кенгуру на самом деле не переводится как "я не знаю"

Автор:
17 июля 2023 19:33
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересное   исследования   история   лингвистика   путешествия   
1597
5

Существует один миф, которому очень много лет. Будто бы капитан Кук, прибывший в Австралию 12 июня 1770 года, наткнулся на некое странное существо, которое перемещалось огромными прыжками.

Когда капитан поинтересовался у местного населения, как называется чудо-зверь и услышал в ответ "Кангарру". И будто бы это значило "я не понимаю, что тебе нужно". Кук принял ответ за название и с тех пор кенгуру стал кенгуру.

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Но это всё абсолютный миф, у которого нет никаких доказательств.

Путаница возникла из-за записи одного из путешественников, который посетил аборигенов и упомянул, что они вообще-то называют кенгуру "мина".

Только относительно недавно лингвист из Австралии отправился в племя аборигенов, которые встретили Кука на северо-восточном побережье страны и носят название "кууку-йимитири". Он установил, что они действительно называют восточно-серого кенгуру "гангуру", что в переводе означает "большой прыгун".

Однако для других видов кенгуру у аборигенов есть свои собственные слова, например, "уолору", которое соответствует европейскому "валлаби".

А словом "мина" племя кууку-йимитири, как выяснилось, просто называли любое съедобное животное.

В русском языке слово "кенгуру" изменяет свой род в зависимости от пола животного. Если перед нами самка с детенышем, то это "прискакала кенгуру". А если перед нами самец, то это "прискакал кенгуру".

Таким образом, миф о происхождении слова "кенгуру" оказался ложным, и его значение на языке австралийских аборигенов не имеет никакого отношения к фразе "я не понимаю".

Источник:

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Метки: животные   интересное   исследования   история   лингвистика   путешествия   
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12  комментариев
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8k
sedoisever Час назад
"В русском языке слово "кенгуру" изменяет свой род в зависимости от пола животного."
Изменяют свой род слова "слон-слониха" и "лев-львица". А тут как раз слово не изменяется.
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1k
c3nsor3d 16 минут назад
Глубину их глубин не обязательно понимать.. Но, изучать надо.-)
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c3nsor3d 17 минут назад
Считаю, на каком языке (народа) обозвали животное - Так тому и быть(!) :)
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c3nsor3d 19 минут назад
В какие дебри лингвистика может завести.)))
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6k
Андрей Крылов 22 минуты назад
Открыл Америку очередной Капинтан Очевидность. О том раньше каждый школьник занал. А нынче уже какая-то новость и "открытие"? ;)
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5k
Elena Ki 37 минут назад
Вы еще скажите, что Чили не означает "там холодно"! И что деда Мороза не существует. Разрушители легенд. Мамкины.
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674
Звёздный князь Час назад
Он, она, оно - всё равно "кенгуру". Как удобно! Толерантный однако...
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5k
Горожанин Час назад
Всякое читал, но такой бред не встречал.
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18k
Andrey Час назад
Так, а за что аборигены съели Кука?
Ниче не ясно, молчит наука.
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3k
Alex Час назад
Открыл Америку) Я еще в школе это знал.
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