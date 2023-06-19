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В Москве полиция задержала "захватчиков" школьного футбольного поля

В Москве полиция задержала "захватчиков" школьного футбольного поля

Автор:
19 июня 2023 23:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   дети   мигранты   полиция   футбол   футболное поле   школа   
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Столичная полиция задержала группу "многонационалов", которые постоянно, на протяжении нескольких месяцев выгоняли школьников с футбольного поля, не давая детям там играть. Поле принадлежит образовательному центру «Протон» на Филевском бульваре в Москве.

В столице продолжается противостояние между детьми и взрослыми за футбольные поля.

Сегодня полиция нагрянула на Филевский бульвар в образовательный центр "Протон". Местные жители давно жаловались в правоохранительные органы на взрослых мужчин, которые приходят играть на школьное футбольное поле и выгоняют с площадки детей.

Дело дошло до того, что мужчины начали приходить играть днем, когда в школе шли занятия и шум с поля мешал ученикам и преподавателям.

Учителям даже приходилось вступать с новоявленными "футболистами" в конфликт, так как площадка нужна была для уроков физкультуры, но в была занята непрошенными гостями.

Накануне в полицию снова обратились местные жители. Они рассказали, что мужчины выгнали детей с футбольного поля и никого туда не пускают. Прибывшие правоохранители задержали футболистов и досставили их в отдел полиции:

Это не первый случай, когда полицейские задерживают взрослых, которые выгоняют детей с футбольных полей и не пускают их играть. 28 мая полицейские задержали и провели змейкой по Можайскому району несколько десятков мужчин. Местные жители также жаловались в полицию, что их детей выгоняют с поля и не дают играть.

О, спорт! Ты - мир?

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Метки: Москва   дети   мигранты   полиция   футбол   футболное поле   школа   
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2  комментария
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31k
albedo Час назад
Отрадно, что в Москве идет спор за спортивные площадки.
Не вся молодежь в смартфонах сидит.
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Дмитрий 45 минут назад
Футболисты бл..... В Россию приехали в футбол играть что ли? Чем они заняты, что у них столько времени, что и днём в футбол играют?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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