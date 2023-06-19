В Москве полиция задержала "захватчиков" школьного футбольного поля

В столице продолжается противостояние между детьми и взрослыми за футбольные поля.

Сегодня полиция нагрянула на Филевский бульвар в образовательный центр "Протон". Местные жители давно жаловались в правоохранительные органы на взрослых мужчин, которые приходят играть на школьное футбольное поле и выгоняют с площадки детей.

Дело дошло до того, что мужчины начали приходить играть днем, когда в школе шли занятия и шум с поля мешал ученикам и преподавателям.

Учителям даже приходилось вступать с новоявленными "футболистами" в конфликт, так как площадка нужна была для уроков физкультуры, но в была занята непрошенными гостями.

Накануне в полицию снова обратились местные жители. Они рассказали, что мужчины выгнали детей с футбольного поля и никого туда не пускают. Прибывшие правоохранители задержали футболистов и досставили их в отдел полиции: