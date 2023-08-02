19 фильмов с неожиданной развязкой

Перед вами список фильмов с непредсказуемым финалом, а также с такой концовкой, которая заставит вас пересмотреть картину заново. Как писал Шарль Бодлер (и повторил герой Кевина Спейси в "Подозрительных лицах"), "величайшая уловка дьявола состоит в том, чтобы убедить вас, что он не существует".
Не успевают Паркер с ЭмДжей разбежаться по своим делам, как на большом экране начинается выпуск срочных новостей. Мистерио выставляет Человека-паука агрессором и называет его настоящее имя.
Военные появляются в последние две минуты фильма и мы понимаем, что если бы Дэвид подождал еще несколько секунд, его сын и друзья остались бы в живых. Это действительно одна из самых ужасных концовок, и ее невозможно предвидеть, поскольку в книге Стивена Кинга все заканчивается иначе.
В концовке стало известно, что дочь Черной мамбы жива. Беатрикс Киддо была беременна, когда получила ранение. 4,5 года женщина провела в коме, так что о чудесном спасении ребенка никто и подумать не мог. Оказалось, девочка не только жива, но и под бережной опекой Билла.
"Китнисс, дистрикта номер 12 больше нет" - одна из самых запоминающихся фраз. Этот момент ужаса, меняющееся выражение лица главной героини - просто мастер-класс по актерскому мастерству и тому, как нужно заканчивать фильм.
Джордж Тэйлор видит Статую Свободы и понимает, что находится на Земле. Разрушенный памятник - визуальная развязка, символ, знаменующий уничтожение мира.
Нэнси радуется встрече с Беннеллом, еще одним настоящим человеком. Но тот оказывается дубликатом. Он указывает на нее пальцем и издает нечеловеческий вопль. От этой сцены мурашки бегут по коже. Ужасающий финал, но, опять же, потому и эффектный!
Тони Старк сообщает на весь мир, что он - Железный человек. До этого момента большинство супергероев держали свою личность в тайне или действовали вне поля зрения общественности. Произошедшее буквально изменило фильмы о супергероях.
В концовке фильма мы узнаем, кто же тот самый загадочный Кайзер. Болтун - последний человек, которого вы подозреваете. Он ускользает от полиции, а зритель не знает то ли радоваться, то ли огорчаться такому повороту.
На последних секундах Дигнам застреливает Салливана. Похоже, фильм должен был закончиться на мрачной ноте. Смерть Салливана напоминает о том, что каждый получит по заслугам.
После двух часов бесконечного стресса зрителя ждет не менее напряженная концовка. Фил убивает Говарда, а затем Арно.
Казалось бы, что еще можно ожидать от фильма с таким названием? Главная героиня все же не лишена морали, поэтому такая страшная участь кажется несправедливой. Ее буквально затягивает в преисподнюю.
Марлу застреливает сын ее бывшей подопечной. Аферистка играла жизнями людей, но и она не была неприкасаемой. И ее тоже погубили, пусть и не таким изощренным способом.
Суини обнаруживает, что только что убил свою жену Люси, затем убивает обманувшую его миссис Ловетт. Тут появляется Тоби и перерезает парикмахеру горло. И все это происходит в последние несколько минут.
В финале зрителей ждет внезапный поворот: "труп" поднимается и Адам понимает, что убийца все время находился рядом. В фильме много крови, но самая ужасающая сцена, когда "Пила" объявляет окончание игры и просто уходит.
Ригган выходит в окно. Его дочь, игнорируя крики людей и вой сирены скорой помощи, смотрит в небо и "видит" отца.
Райан получает последние сообщения от Кэсси, а Эла арестовывают на собственной свадьбе. Месть стоила Кэсси жизни, но она осуществила свой план - отправила мерзавцев в тюрьму.
На последних секундах мы видим Люка Скайуокера. Он не сказал ни слова, лишь снял свой капюшон, а потом долго смотрел на световой меч в протянутой руке Рей.
Неожиданно в кадре появляется воскресший Гектор Барбосса. "Ну скажите мне, что стало с моим судном?" - спрашивает пират.
В финале половина жизни во Вселенной распадается в прах, включая Барнса, Т’Чаллу, Грута, Максимофф, Уилсона, Мантис, Дракса, Квилла, Стрэнджа и Паркера. Как известно, герои всегда побеждают, а вместе с ними и добро. Но в "Войне бесконечности" это правило не сработало. Супергерои проиграли в битве, и эта медленная, лишенная музыки концовка вызывает шок.
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В "Мстителях" есть Романофф ака Ска рлетт Йо ханссон и она не исчезает в этой части, а погибает в "Финале" за камень души, поправьте, пожалуйста, если я неправ.