19 фильмов с неожиданной развязкой

Военные появляются в последние две минуты фильма и мы понимаем, что если бы Дэвид подождал еще несколько секунд, его сын и друзья остались бы в живых. Это действительно одна из самых ужасных концовок, и ее невозможно предвидеть, поскольку в книге Стивена Кинга все заканчивается иначе.