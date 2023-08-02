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19 фильмов с неожиданной развязкой

19 фильмов с неожиданной развязкой

Автор:
02 августа 2023 15:05
Сообщество : Кино
Метки: final   кино   обзор   подборка   сюжет   фильм   
2424
20

Перед вами список фильмов с непредсказуемым финалом, а также с такой концовкой, которая заставит вас пересмотреть картину заново. Как писал Шарль Бодлер (и повторил герой Кевина Спейси в "Подозрительных лицах"), "величайшая уловка дьявола состоит в том, чтобы убедить вас, что он не существует".

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Не успевают Паркер с ЭмДжей разбежаться по своим делам, как на большом экране начинается выпуск срочных новостей. Мистерио выставляет Человека-паука агрессором и называет его настоящее имя.


Военные появляются в последние две минуты фильма и мы понимаем, что если бы Дэвид подождал еще несколько секунд, его сын и друзья остались бы в живых. Это действительно одна из самых ужасных концовок, и ее невозможно предвидеть, поскольку в книге Стивена Кинга все заканчивается иначе.



В концовке стало известно, что дочь Черной мамбы жива. Беатрикс Киддо была беременна, когда получила ранение. 4,5 года женщина провела в коме, так что о чудесном спасении ребенка никто и подумать не мог. Оказалось, девочка не только жива, но и под бережной опекой Билла.


"Китнисс, дистрикта номер 12 больше нет" - одна из самых запоминающихся фраз. Этот момент ужаса, меняющееся выражение лица главной героини - просто мастер-класс по актерскому мастерству и тому, как нужно заканчивать фильм.


Джордж Тэйлор видит Статую Свободы и понимает, что находится на Земле. Разрушенный памятник - визуальная развязка, символ, знаменующий уничтожение мира.


Нэнси радуется встрече с Беннеллом, еще одним настоящим человеком. Но тот оказывается дубликатом. Он указывает на нее пальцем и издает нечеловеческий вопль. От этой сцены мурашки бегут по коже. Ужасающий финал, но, опять же, потому и эффектный!


Тони Старк сообщает на весь мир, что он - Железный человек. До этого момента большинство супергероев держали свою личность в тайне или действовали вне поля зрения общественности. Произошедшее буквально изменило фильмы о супергероях.


В концовке фильма мы узнаем, кто же тот самый загадочный Кайзер. Болтун - последний человек, которого вы подозреваете. Он ускользает от полиции, а зритель не знает то ли радоваться, то ли огорчаться такому повороту.


На последних секундах Дигнам застреливает Салливана. Похоже, фильм должен был закончиться на мрачной ноте. Смерть Салливана напоминает о том, что каждый получит по заслугам.


После двух часов бесконечного стресса зрителя ждет не менее напряженная концовка. Фил убивает Говарда, а затем Арно.


Казалось бы, что еще можно ожидать от фильма с таким названием? Главная героиня все же не лишена морали, поэтому такая страшная участь кажется несправедливой. Ее буквально затягивает в преисподнюю.


Марлу застреливает сын ее бывшей подопечной. Аферистка играла жизнями людей, но и она не была неприкасаемой. И ее тоже погубили, пусть и не таким изощренным способом.


Суини обнаруживает, что только что убил свою жену Люси, затем убивает обманувшую его миссис Ловетт. Тут появляется Тоби и перерезает парикмахеру горло. И все это происходит в последние несколько минут.


В финале зрителей ждет внезапный поворот: "труп" поднимается и Адам понимает, что убийца все время находился рядом. В фильме много крови, но самая ужасающая сцена, когда "Пила" объявляет окончание игры и просто уходит.


Ригган выходит в окно. Его дочь, игнорируя крики людей и вой сирены скорой помощи, смотрит в небо и "видит" отца.


Райан получает последние сообщения от Кэсси, а Эла арестовывают на собственной свадьбе. Месть стоила Кэсси жизни, но она осуществила свой план - отправила мерзавцев в тюрьму.


На последних секундах мы видим Люка Скайуокера. Он не сказал ни слова, лишь снял свой капюшон, а потом долго смотрел на световой меч в протянутой руке Рей.


Неожиданно в кадре появляется воскресший Гектор Барбосса. "Ну скажите мне, что стало с моим судном?" - спрашивает пират.


В финале половина жизни во Вселенной распадается в прах, включая Барнса, Т’Чаллу, Грута, Максимофф, Уилсона, Мантис, Дракса, Квилла, Стрэнджа и Паркера. Как известно, герои всегда побеждают, а вместе с ними и добро. Но в "Войне бесконечности" это правило не сработало. Супергерои проиграли в битве, и эта медленная, лишенная музыки концовка вызывает шок.

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Метки: final   кино   обзор   подборка   сюжет   фильм   
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20  комментариев
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19k
сеньор Леонсио Час назад
Лефиафан тоже производит впечатление Франкенштейна! Взяли историю американца Джона Химеера, приплели православную церковь, абстрактных коррупционеров, которым зачем то понадобился именно участок (посреди пустоты) на котором персонаж Серебрякова беспробудно бухал. Как будто сценария не было вообще, просто Серебряков бухал до белки,а потом из его выкриков и соплей смонтировали нечто бессмысленное, а финал где под этой землёй нашли нефть или золото, просто отрезали и выбросили(имхо просто деньги на пьянки серебрякова закончились.
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3k
Master Bo 19 минут назад
Ким-Ки Дук "Пустой дом"
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29k
DigitalGod 23 минуты назад
В финале половина жизни во Вселенной распадается в прах, включая Барнса, Т’Чаллу, Грута, Максимофф, Уилсона, Мантис, Дракса, Квилла, Стрэнджа и Паркера. Как известно, герои всегда побеждают, а вместе с ними и добро. Но в "Войне бесконечности" это правило не сработало. Супергерои проиграли в битве, и эта медленная, лишенная музыки концовка вызывает шок.

В "Мстителях" есть Романофф ака Ска рлетт Йо ханссон и она не исчезает в этой части, а погибает в "Финале" за камень души, поправьте, пожалуйста, если я неправ.
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25k
Bayker Полчаса назад
Вот где неожиданная концовка и где действительно при повторном просмотре как новый фильм.
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3k
веселый просто Полчаса назад
Про этот забыли. Самая неожиданная развязка
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34k
АнтонПолднев Полчаса назад
Вы офигели? Где?
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19k
Александр 39 минут назад
Тоже внезапный поворот
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8k
sedoisever 51 минуту назад
"Застреливает"?
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4k
Pechenegiatakuyt Час назад
А как же Остров проклятых, Обитель проклятых, Иллюзионист, Престиж...и т.д.
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1k
liveevil Час назад
Таких фильмов ох*енеть сколько, задолбаюсь перечислять.
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27k
БамбарбияКиргуду Час назад
Да у пиндосов все фильмы заканчиваются с акцентом на то,что виновные будут наказаны.Практически в каждом фильме проскальзывает.Програмируют лохов,чтоб почаще попадались.И что интересно- работает.Большинство тупых попадается.А на самом деле куча преступлений до сих пор не раскрыта,потому что встречаются умные пиндосы.
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34k
Андрей Иванов 2 часа назад
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5k
MPEG-8 2 часа назад
Для такой подборки прямо напрашивается картинка.
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179
ДедМаздай 2 часа назад
Ссылка coub.com
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439
Maxim Russo ДедМаздай 51 минуту назад
Точно! Особенно, когда смотришь В ПЕРВЫЙ РАЗ!
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74k
Татьяна Юсова 2 часа назад
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