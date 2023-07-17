FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7774 поста • 882 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Голди Хоун объяснила, почему они с Куртом Расселом так и не узаконили отношения

Голди Хоун объяснила, почему они с Куртом Расселом так и не узаконили отношения

Автор:
17 июля 2023 11:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   брак   голливуд   знаменитости   отношения   пара   
964
4

Голди Хоун и Курта Рассела называют самой крепкой парой Голливуда. В этом году они отпразднуют 40-ю годовщину семейной жизни. Однако знаменитости так и не связали себя узами брака.

Впервые Рассел и Хоун встретились на съемках фильма "Один единственный подлинно оригинальный семейный оркестр" в 1966 году, но сошлись только в 1983 году. На момент начала отношений Голди было 38 лет, а Курту - 32.

До отношений с Расселом Хоун дважды была в браке. В 1969-1976 годах актриса была замужем за актером и режиссером Гасом Триконисом. С 1976 по1982 год - за музыкантом Биллом Хадсоном. У них родились двое детей - сын Оливер и дочь Кейт.

У Рассела за плечами только один брак: в 1979 году он женился на актрисе Сизон Хабл, год спустя на свет появился сын Бостон. В 1983 году пара развелась.

У Хоун и Рассела есть общий сын Уайатт Рассел.

Когда Крис Уоллес спросил актрису: "Почему вы не зарегистрировали брак?" - Она тут же ответила: "А почему мы должны были? Разве это не лучший вопрос?"

Хоун пояснила, что они с Расселом на собственном опыте убедились, как мучителен развод.

"Развод всегда уродлив. Разве он приносит радость? А сколько возникает денежных вопросов? Развод заставляет нас еще больше ненавидеть человека. А сколько боли он приносит детям?"

"Отношения - штука непростая. Мы проходим через всевозможные препятствия. Есть вещи, в которые мы верим, есть вещи, в которые мы не верим, с которыми мы согласны. Поэтому важно оставаться собой, с независимым мышлением", - подытожила актриса.

Рассел также высказал свое мнение по поводу их отношений, заявив, что свидетельство о браке не даст им ничего такого, чего у них не было.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: актер   брак   голливуд   знаменитости   отношения   пара   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
сеньор Леонсио 50 минут назад
В брак не вступили, вот и сохранили любовь и человеческое отношение друг к другу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

486018



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласен

Лучшие демотиваторы
– вот такая швабра мне нужна

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#СССР#ДТП#дети#собака#звезды#негатив
#животные#история#Юмор#забавно#знаменитости#авария#машина
#люди#Прикол#интересно#полиция#Китай#красота#мужчина
В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться