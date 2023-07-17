Голди Хоун объяснила, почему они с Куртом Расселом так и не узаконили отношения

Голди Хоун и Курта Рассела называют самой крепкой парой Голливуда. В этом году они отпразднуют 40-ю годовщину семейной жизни. Однако знаменитости так и не связали себя узами брака.
У каждого за плечами уже был неудачный брак
Впервые Рассел и Хоун встретились на съемках фильма "Один единственный подлинно оригинальный семейный оркестр" в 1966 году, но сошлись только в 1983 году. На момент начала отношений Голди было 38 лет, а Курту - 32.
До отношений с Расселом Хоун дважды была в браке. В 1969-1976 годах актриса была замужем за актером и режиссером Гасом Триконисом. С 1976 по1982 год - за музыкантом Биллом Хадсоном. У них родились двое детей - сын Оливер и дочь Кейт.
У Рассела за плечами только один брак: в 1979 году он женился на актрисе Сизон Хабл, год спустя на свет появился сын Бостон. В 1983 году пара развелась.
У Хоун и Рассела есть общий сын Уайатт Рассел.
В программе "Кто говорит с Крисом Уоллесом?" Хоун откровенно рассказала о своих отношениях с Расселом
Когда Крис Уоллес спросил актрису: "Почему вы не зарегистрировали брак?" - Она тут же ответила: "А почему мы должны были? Разве это не лучший вопрос?"
Хоун пояснила, что они с Расселом на собственном опыте убедились, как мучителен развод.
"Развод всегда уродлив. Разве он приносит радость? А сколько возникает денежных вопросов? Развод заставляет нас еще больше ненавидеть человека. А сколько боли он приносит детям?"
"Отношения - штука непростая. Мы проходим через всевозможные препятствия. Есть вещи, в которые мы верим, есть вещи, в которые мы не верим, с которыми мы согласны. Поэтому важно оставаться собой, с независимым мышлением", - подытожила актриса.
Рассел также высказал свое мнение по поводу их отношений, заявив, что свидетельство о браке не даст им ничего такого, чего у них не было.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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