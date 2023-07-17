Голди Хоун объяснила, почему они с Куртом Расселом так и не узаконили отношения

Впервые Рассел и Хоун встретились на съемках фильма "Один единственный подлинно оригинальный семейный оркестр" в 1966 году, но сошлись только в 1983 году. На момент начала отношений Голди было 38 лет, а Курту - 32.

До отношений с Расселом Хоун дважды была в браке. В 1969-1976 годах актриса была замужем за актером и режиссером Гасом Триконисом. С 1976 по1982 год - за музыкантом Биллом Хадсоном. У них родились двое детей - сын Оливер и дочь Кейт.

У Рассела за плечами только один брак: в 1979 году он женился на актрисе Сизон Хабл, год спустя на свет появился сын Бостон. В 1983 году пара развелась.

У Хоун и Рассела есть общий сын Уайатт Рассел.