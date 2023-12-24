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Я горю! Прощайте!

Я горю! Прощайте!

Автор:
24 декабря 2023 14:51
Метки: НИС Космонавт Юрий Гагарин   история   полеты в космос   фейки   юрий гагарин   
1097
3

Это фотография Юрия Гагарина через несколько часов после приземления. Здесь нет его знаменитой "гагаринской" улыбки. Есть человек, который наконец осознал, что произошло и каким чудом он остался жив.

Ещё на земле случилось несколько нештатных ситуаций. Сначала взвешивание космонавта в скафандре показало, что он весит больше расчётного на 14 кг. Пришлось срочно придумывать как уменьшить вес: срезали два датчика со скафандра.

После того, как задраили люк, оказалось, что он негерметичен. До пуска оставалось мало времени, но успели раскрутить и закрутить 30 винтов и запуск состоялся.

Дальше все опять было не по плану. Вторая ступень, с которой никогда не было проблем, отработала на 13 секунд больше и космический корабль не вышел на расчётную орбиту, Гагарину об этом не сказали, но он понимал, что ситуация не штатная. Несколько раз он спрашивал ЦУП, что случилось, но ответа не было. Все ждали момента, сработает ли двигатель торможения. Он сработал. Но спускаемая капсула от него не отделилась, и вместе они начали падать на землю.

"Я горю! Прощайте!" Об этих словах Гагарина долго не говорили, но именно так он сказал, когда увидел в иллюминаторе языки пламени и ручейки расплавленного металла. Он думал, что это гибель.

Но это обгорала обшивка и благодаря высокой температуре спускаемая капсула наконец-то отсоединилась и началось штатное снижение.


Все мы знаем, что Гагарин должен был катапультироваться из капсулы вместе с креслом. Катапультировался, летит, отброшено кресло, раскрылись парашют, вот она, Земля!

Нет, опять внештатка. Запас воздуха в скафандре закончился, а открыть его он не может, чтобы дышать уже земным воздухом. Шесть минут и только после приземления это удалось.

Много ещё было мелких и не очень неурядиц, но Юрий Гагарин выжил и стал первым из первых! Давайте помнить, какой ценой!

А вот эти якобы только что прилетели с Луны!

И кто-то поверил?! ну-ну!


Голливуд сдох и теперь пиндосы больше никуда не "полетят", поскольку больше некому снимать фейки! Сейчас Голливуд мертв - давно выдает какие-то имбецильные и абсолютно несмотрибельные ремейки - полный шлак!


Источник:

Еще крутые истории!
Метки: НИС Космонавт Юрий Гагарин   история   полеты в космос   фейки   юрий гагарин   
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13  комментариев
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10k
Борис Карабанов Час назад
Эх, капсула "спускательная"... Да, Юра, мы, действительно всё...
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6k
pinbalist 3 секунды назад
Автор, вот тебе видео (1ое из нескольких). Оно длинное, но ОЧЕНЬ обстоятельно рассказывает про космос и ракеты. Рекомендую ознакомиться.
Ссылка www.youtube.com
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1k
Jorr 4 минуты назад
Откуда дровишки, автор?
Вообще то все переговоры с ЦУП документированы до секунды и не только у нас.
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10k
hairov 14 минут назад
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8k
Игорь Полчаса назад
Где же автор такую шмаль берет и законно ли это?
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0
Pуслан 2 часа назад
Вопрос: что курил автор, сочиняя этот бред?
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359
iskra Pуслан Час назад
Скурил всю научную литературу,которая на глаза попадалась..
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1k
... 2 часа назад
В Калуге в музее космонавтики есть спускаемая капсула, офигел как горит обшивка, на ней до сих пор видно как она входила в атмосферу.
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1M
NAZARETH (модер) 2 часа назад
Вот, кто действительно был на Луне...

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Митхун Чакрабортенков
Если тебе плюют в спину — значит ты идешь впереди.
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