«Роскосмос» показал место посадки первой российской миссии на Луну

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Изображение госкорпорация опубликовала в Telegram
«Роскосмос» отмечает, что станции «предстоит совершить мягкую посадку в окрестности Южного полюса Луны для изучения лунных реголита и экзосферы».
Также на представленном изображении можно увидеть места посадки советских миссий — «Луны-9», «Луны-13», «Луны-16», «Луны-17», «Луны-20», «Луны-21», «Луны-23» и «Луны-24».
В июле «Роскосмос» сообщил, что автоматическая межпланетная станция «Луна-25» доставлена на космодром Восточный.
В июне ТАСС со ссылкой на туроператора RocketTrip заявил, что запуск «Луны-25» запланирован на 11 августа.
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