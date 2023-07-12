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«Роскосмос» показал место посадки первой российской миссии на Луну

«Роскосмос» показал место посадки первой российской миссии на Луну

Автор:
12 июля 2023 17:36
Сообщество : Космос
Метки: Луна-25   космодром восточный   луна   межпланетная станция   роскосмос   
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Изображение госкорпорация опубликовала в Telegram

«Роскосмос» отмечает, что станции «предстоит совершить мягкую посадку в окрестности Южного полюса Луны для изучения лунных реголита и экзосферы».


Также на представленном изображении можно увидеть места посадки советских миссий — «Луны-9», «Луны-13», «Луны-16», «Луны-17», «Луны-20», «Луны-21», «Луны-23» и «Луны-24».


В июле «Роскосмос» сообщил, что автоматическая межпланетная станция «Луна-25» доставлена на космодром Восточный.


В июне ТАСС со ссылкой на туроператора RocketTrip заявил, что запуск «Луны-25» запланирован на 11 августа.

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Метки: Луна-25   космодром восточный   луна   межпланетная станция   роскосмос   
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6  комментариев
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14k
Алексей 8 часов назад
А чего только картинки, где мультик?
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1k
basil pupkin 8 минут назад
Вспоминается Райкин и его миниатюра про молоко из радио...
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11k
ScorpionDS 5 часов назад
Это золотистое устройство выглядит не слишком сбалансированным, да и фольги намотали что бы лишней не осталось ..., как бы с ним не вышло как с "Фобос-грунт".
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4k
MPEG-8 11 часов назад
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
18512



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