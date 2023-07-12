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Аренда особняка - 1 рубль за кв. м в год. Как спасают исторические здания в Москве⁠⁠

Аренда особняка - 1 рубль за кв. м в год. Как спасают исторические здания в Москве⁠⁠

Автор:
12 июля 2023 17:03
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: архитектура   г. Москва   до и после   реставрация   
281
8

За 10 лет программа "1 рубль за кв. метр в год" помогла спасти от гибели 22 памятника архитектуры.

Работает это так: инвесторы арендуют аварийный памятник архитектуры на 49 лет, а после окончания реставрации арендная плата снижается до 1 рубля за кв. метр в год. На реставрацию отводится до 5 лет.

Среди сохраненных объектов - Чугунный павильон трамвайной остановки.

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Жилой дом купца Николая Баулина XIX века.

Сегодня в усадьбе располагаются офисные помещения.

Городская усадьба Андрея Сытина, уцелевшая при пожаре 1812 года.

Сейчас здесь находятся офисные помещения.

Трехэтажный особняк Московской межевой канцелярии, переживший не только пожар 1812 года, но и перестройку советского периода, и даже пожар 2014 года.


После реставрации он тоже стал офисным зданием.

Главный дом усадьбы Матвеевых. Теперь здесь расположена частная клиника.

Жилой дом Наумовых-Волконских, построенный в начале XIX века.


Инвестор может использовать здание под офисы, гостиницу, объекты торговли и питания.

На этом потенциал программы "1 рубль за 1 кв. метр" не исчерпан. Сегодня в городе идут работы на 11 аварийных объектах культурного наследия - памятниках середины XVIII - начала XX века.


От реализации программы выигрывают и город, и бизнес. Уникальные особняки спасают от разрушения, а инвесторы получают здания с богатой историей и выгодной локацией в долгосрочную аренду за символическую плату.

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Метки: архитектура   г. Москва   до и после   реставрация   
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4  комментария
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397
Папай 3 часа назад
Шикарно! Остановка поразила
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6
Петр Полчаса назад
Часто проезжаю мимо сожженного когда-то клуба "Слава". Сейчас фасад отремонтирован, чинят крышу. Очень стильное здание!
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25k
Влад 3 часа назад
Очень хороший результат.
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