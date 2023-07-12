Аренда особняка - 1 рубль за кв. м в год. Как спасают исторические здания в Москве⁠⁠

За 10 лет программа "1 рубль за кв. метр в год" помогла спасти от гибели 22 памятника архитектуры.
Работает это так: инвесторы арендуют аварийный памятник архитектуры на 49 лет, а после окончания реставрации арендная плата снижается до 1 рубля за кв. метр в год. На реставрацию отводится до 5 лет.
Среди сохраненных объектов - Чугунный павильон трамвайной остановки.
Жилой дом купца Николая Баулина XIX века.
Сегодня в усадьбе располагаются офисные помещения.
Городская усадьба Андрея Сытина, уцелевшая при пожаре 1812 года.
Сейчас здесь находятся офисные помещения.
Трехэтажный особняк Московской межевой канцелярии, переживший не только пожар 1812 года, но и перестройку советского периода, и даже пожар 2014 года.
После реставрации он тоже стал офисным зданием.
Главный дом усадьбы Матвеевых. Теперь здесь расположена частная клиника.
Жилой дом Наумовых-Волконских, построенный в начале XIX века.
Инвестор может использовать здание под офисы, гостиницу, объекты торговли и питания.
На этом потенциал программы "1 рубль за 1 кв. метр" не исчерпан. Сегодня в городе идут работы на 11 аварийных объектах культурного наследия - памятниках середины XVIII - начала XX века.
От реализации программы выигрывают и город, и бизнес. Уникальные особняки спасают от разрушения, а инвесторы получают здания с богатой историей и выгодной локацией в долгосрочную аренду за символическую плату.
Источник:
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