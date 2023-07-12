Аренда особняка - 1 рубль за кв. м в год. Как спасают исторические здания в Москве⁠⁠

За 10 лет программа "1 рубль за кв. метр в год" помогла спасти от гибели 22 памятника архитектуры.

Работает это так: инвесторы арендуют аварийный памятник архитектуры на 49 лет, а после окончания реставрации арендная плата снижается до 1 рубля за кв. метр в год. На реставрацию отводится до 5 лет.

Среди сохраненных объектов - Чугунный павильон трамвайной остановки.