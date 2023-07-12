Как китаянки обманывают парней с помощью накладных пупков

Азиатские девушки - профи в мастерстве изменения своей внешности с помощью косметики. Им и пластика не нужна: накрасилась - и из крокодила стала красавицей. Однако с фигурой такой способ не прокатывает, но и тут ушлые китаянки придумали, как обмануть парней.
Самое главное в женской фигуре не только отсутствие лишнего веса, но и пропорции. Длинные ноги и тонкая талия даются от природы, но китаянки и тут впереди планеты всей. Они придумали, как визуально сделать ноги длиннее, а талию - уже. Для этого используются накладные пупки. Наклейку лепят выше талии, подтягивают безразмерные штаны - и вуаля.
В результате девушка выглядит длинноногой красоткой с узкой талией. А если еще добавить убойный макияж, то китайские парни окажутся в двойной ловушке!
Источник:
Обман, обман, кругом обман!
Источник:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Длинна ног используется для расчета сексуальной конституции по индексу Трохантера (ИТ = рост/длинна ноги). ИТ является одним из факторов, который используется для определения сексуальной конституции. Если ИТ выше 1,99, то это указывает на сильную сексуальную конституцию, ИТ в пределах 1,92 – 1,98 указывает на среднюю сексуальную конституцию, а ТИ ниже 1,91 говорит о слабой сексуальной конституции.
- Дэвущка! Когда .... отстегнёщь - брось её мне!