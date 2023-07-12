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Как китаянки обманывают парней с помощью накладных пупков

Как китаянки обманывают парней с помощью накладных пупков

Автор:
12 июля 2023 11:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Китай   накладной пупок   наклейка   обман   пропорции фигуры   
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Азиатские девушки - профи в мастерстве изменения своей внешности с помощью косметики. Им и пластика не нужна: накрасилась - и из крокодила стала красавицей. Однако с фигурой такой способ не прокатывает, но и тут ушлые китаянки придумали, как обмануть парней.

Самое главное в женской фигуре не только отсутствие лишнего веса, но и пропорции. Длинные ноги и тонкая талия даются от природы, но китаянки и тут впереди планеты всей. Они придумали, как визуально сделать ноги длиннее, а талию - уже. Для этого используются накладные пупки. Наклейку лепят выше талии, подтягивают безразмерные штаны - и вуаля.



В результате девушка выглядит длинноногой красоткой с узкой талией. А если еще добавить убойный макияж, то китайские парни окажутся в двойной ловушке!


Обман, обман, кругом обман!

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Метки: Видео   Китай   накладной пупок   наклейка   обман   пропорции фигуры   
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9  комментариев
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no. Час назад
правильно говорят - знакомиться надо в бассейне.
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4k
Феликс Дзержинский 14 минут назад
Главное, чтобы не было накладного }{уя.
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6k
sumrаknn 37 минут назад
Тех, кому нравятся длинные ноги, нельзя назвать тупыми и убогими, однако умные выбирают с точностью наоборот. Ибо образованные знают , что чем короче ноги, тем сильнее сексуальность и все что с ней связано, хотите фригидное бревно в постели - берите длинноногую:
Длинна ног используется для расчета сексуальной конституции по индексу Трохантера (ИТ = рост/длинна ноги). ИТ является одним из факторов, который используется для определения сексуальной конституции. Если ИТ выше 1,99, то это указывает на сильную сексуальную конституцию, ИТ в пределах 1,92 – 1,98 указывает на среднюю сексуальную конституцию, а ТИ ниже 1,91 говорит о слабой сексуальной конституции.
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208
iskra sumrаknn 4 минуты назад
Давай, напиши ещё про длину носа по отношению к члену.
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10k
Борис Карабанов 43 минуты назад
Вспомнился древний анекдот про попутчицу грузина в купе. Концовка такая:
- Дэвущка! Когда .... отстегнёщь - брось её мне!
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34k
Korolev 50 минут назад
Очередная китайская подделка...
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4k
Наталья Час назад
дичь какая-то
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