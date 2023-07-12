Как китаянки обманывают парней с помощью накладных пупков

Самое главное в женской фигуре не только отсутствие лишнего веса, но и пропорции. Длинные ноги и тонкая талия даются от природы, но китаянки и тут впереди планеты всей. Они придумали, как визуально сделать ноги длиннее, а талию - уже. Для этого используются накладные пупки. Наклейку лепят выше талии, подтягивают безразмерные штаны - и вуаля.