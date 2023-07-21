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Паук влез в ухо китайца и свил там паутину, пока тот спал

Паук влез в ухо китайца и свил там паутину, пока тот спал

Автор:
21 июля 2023 19:06
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   Китай   боль в ухе   инородное тело в ухе   отоларингология   паук   ухо   эндоскопия   
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Плюс одна фобия в копилочку.

Оказывается, страшилки-истории о том, что в ухо может заползти какое-нибудь насекомое - не такие уж и выдумки. Китаец из города Шанграо, расположенного в провинции Цзянси, понял, что с его ухом что-то не так, когда почувствовал боль в глубине слухового прохода.


Он обратился к врачам - и те нашли причину беспокойства мужчины: в его ухе обосновался паук. Видимо, гостю все понравилось, т.к. он принялся обустраиваться и даже сплёл паутину.

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С помощью специальных инструментов и щипцов, доктор смог удалить паука и отправил пациента домой. Сообщается, что у мужчины были повреждены барабанная перепонка и слуховой проход, однако врачи заверили, что эти травмы пройдут сами собой без лечения. При этом, слух китайца скорее всего не пострадает.


Аналогичный случай произошёл в Поднебесной ранее, когда в клинику Сычуаня обратилась женщина с болью и посторонним шумом в ухе. Врач-эндоскопист, разглядывая внутренности слухового прохода, обнаружил плотный комок паутины и его хозяина, который бросился на зонд, охраняя свою территорию. Врач отделения отоларингологии Хан Синлун сообщил местным СМИ: «Паутина, сделанная этим пауком, очень похожа на барабанную перепонку. При первом введении ушного эндоскопа ничего аномального обнаружено не было. «Но если присмотреться, кажется, что под ним что-то движется. Я отодвинул паутину, и, в конце концов, вытащил её и паука без проблем». К счастью для женщины, членистоногое не было ядовитым, и она получила лишь незначительные повреждения слухового прохода.

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Метки: Видео   Китай   боль в ухе   инородное тело в ухе   отоларингология   паук   ухо   эндоскопия   
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1  комментарий
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Артём 13 минут назад
Дайте угадаю. В момент, когда заползал паук, пациент был мертвецки пьян?
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