Паук влез в ухо китайца и свил там паутину, пока тот спал

Оказывается, страшилки-истории о том, что в ухо может заползти какое-нибудь насекомое - не такие уж и выдумки. Китаец из города Шанграо, расположенного в провинции Цзянси, понял, что с его ухом что-то не так, когда почувствовал боль в глубине слухового прохода.





Он обратился к врачам - и те нашли причину беспокойства мужчины: в его ухе обосновался паук. Видимо, гостю все понравилось, т.к. он принялся обустраиваться и даже сплёл паутину.

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