Приёмы котопашного боя

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Кошка стала привычным питомцем для человека. Они живут вместе с нами на правах членов семьи, пользуются безграничной любовью своих хозяев, иногда даря в ответ... свои клыки.
Записываем приемы на случай драки с котейкой!
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