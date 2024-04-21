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Сообщество Без кота и жизнь не та 2280 постов • 511 подписчиков подписаться
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Приёмы котопашного боя

Приёмы котопашного боя

Автор:
21 апреля 2024 10:27
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Приемы котопашного боя   Прикол   Юмор   драка   животные   забавно   кот   
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Кошка стала привычным питомцем для человека. Они живут вместе с нами на правах членов семьи, пользуются безграничной любовью своих хозяев, иногда даря в ответ... свои клыки.

Записываем приемы на случай драки с котейкой!

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Метки: Видео   Приемы котопашного боя   Прикол   Юмор   драка   животные   забавно   кот   
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1  комментарий
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Wertos 53 минуты назад
Злится, да, но допустимые границы не переходит ! Реакция у кошек одна из самых быстрых в мире. Ходил бы с дырявой рукой и выкрутасы бы не помогли.
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Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
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