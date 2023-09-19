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Как удалить профиль в Одноклассниках

Как удалить профиль в Одноклассниках

Автор:
19 сентября 2023 04:55
Метки: Как удалить профиль   Удаление в Одноклассниках   однокассники   социальная сеть   удаление профиля   
1129
5

Возникла острая необходимость удалить пожелтевший от времени старый профиль (аккаунт) в социальной сети "Одноклассники", но удалить его с первой-второй попытки в настройках не удалось.


Хитрые разработчики соцсети "ОК" специально запрятали волшебную функцию "удалить" в кощеевом ларце таким образом, чтобы зависимые пользователи от социальной сети не смогли просто так от них удрать.

Обычно, чтобы ликвировать страницу в социальной сети достаточно пройти в настройки профиля, и оттуда удалить аккаунт.

Но в настройках же "ОК" ничего подобного не наблюдается так, как эта функция программистами предусмотрительно убрана.

Поиск решения задачи вынудил искать ответ на вопрос: "Как же удалить эту чёртову страницу?". И я ответ всё таки нашёл.

×
×

Кащеева иголка разработчиками сайта спрятана не в разделе настройки, а на видном месте с левой стороны в конце страницы, где в списке перечисляются мелкими буквами: Мобильная версия, Реклама, Помощь, Новости, Ещё.

Нам нужно кнопкой мыши нажать на "Ещё", после чего появится краткий список: О компании, Разработчикам, Вакансии, Русская клавиатура, "Соглашение и политика".

Нажимаем в этом списке на "Соглашение и политика", появится ещё одна страница: "Соглашения и политики сайта Одноклассники" со списком, кликаем мышкой по строке "Лицензионное соглашение".

Потом следуем в самый конец страницы, нажимаем на строку отказаться от услуг.

Затем появится волшебное окно с выбором причин отказа и кнопкой удаления, отмечаем галочку на любой причине, ниже пишем пароль от профиля, затем жмём кнопку удалить.

Теперь страница аккаунта удалена с сайта социальной сети "ОК" со всей хранящейся на ней ценной для пользователя информацией (переписка, фотография, заметки, друзья и т.д.), но если вы передумаете, то её возможно восстановить в течении 6 месяцев (183 дней).


Спасибо за чтение. Всем мира и добра.

Источник:

Метки: Как удалить профиль   Удаление в Одноклассниках   однокассники   социальная сеть   удаление профиля   
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6  комментариев
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9k
Бритва 3 часа назад
помню, как один товарищ удалил аккаунт вконтакте, а у меня была ссылка сохранена на одну загруженную им картинку. Спустя два года она работала.
Поздно удалять, если вас уже посчитали))
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2k
Vergüenza Ajena Час назад
Просто не заходи и всех делов....
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4k
Горожанин 2 часа назад
Через тысячи лет будущие археологи будут копаться не в древних мусорных полигонах, а древних отходах социальных сетей.
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401
Алексей Бляйбтрой 2 часа назад
все там будем(с)
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Авва Градский
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