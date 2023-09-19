Как удалить профиль в Одноклассниках





Хитрые разработчики соцсети "ОК" специально запрятали волшебную функцию "удалить" в кощеевом ларце таким образом, чтобы зависимые пользователи от социальной сети не смогли просто так от них удрать.



Обычно, чтобы ликвировать страницу в социальной сети достаточно пройти в настройки профиля, и оттуда удалить аккаунт.

Но в настройках же "ОК" ничего подобного не наблюдается так, как эта функция программистами предусмотрительно убрана.

Поиск решения задачи вынудил искать ответ на вопрос: "Как же удалить эту чёртову страницу?". И я ответ всё таки нашёл.