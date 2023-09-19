Как удалить профиль в Одноклассниках

Возникла острая необходимость удалить пожелтевший от времени старый профиль (аккаунт) в социальной сети "Одноклассники", но удалить его с первой-второй попытки в настройках не удалось.
Хитрые разработчики соцсети "ОК" специально запрятали волшебную функцию "удалить" в кощеевом ларце таким образом, чтобы зависимые пользователи от социальной сети не смогли просто так от них удрать.
Обычно, чтобы ликвировать страницу в социальной сети достаточно пройти в настройки профиля, и оттуда удалить аккаунт.
Но в настройках же "ОК" ничего подобного не наблюдается так, как эта функция программистами предусмотрительно убрана.
Поиск решения задачи вынудил искать ответ на вопрос: "Как же удалить эту чёртову страницу?". И я ответ всё таки нашёл.
Кащеева иголка разработчиками сайта спрятана не в разделе настройки, а на видном месте с левой стороны в конце страницы, где в списке перечисляются мелкими буквами: Мобильная версия, Реклама, Помощь, Новости, Ещё.
Нам нужно кнопкой мыши нажать на "Ещё", после чего появится краткий список: О компании, Разработчикам, Вакансии, Русская клавиатура, "Соглашение и политика".
Нажимаем в этом списке на "Соглашение и политика", появится ещё одна страница: "Соглашения и политики сайта Одноклассники" со списком, кликаем мышкой по строке "Лицензионное соглашение".
Потом следуем в самый конец страницы, нажимаем на строку отказаться от услуг.
Затем появится волшебное окно с выбором причин отказа и кнопкой удаления, отмечаем галочку на любой причине, ниже пишем пароль от профиля, затем жмём кнопку удалить.
Теперь страница аккаунта удалена с сайта социальной сети "ОК" со всей хранящейся на ней ценной для пользователя информацией (переписка, фотография, заметки, друзья и т.д.), но если вы передумаете, то её возможно восстановить в течении 6 месяцев (183 дней).
Спасибо за чтение. Всем мира и добра.
Источник:
Поздно удалять, если вас уже посчитали))