"На пляжах Анапы закончились даже стоячие места". Как проходит сезон отпусков на отечественных курортах

Власти Анапы тем временем опровергают сообщения о переполненности общественных зон. По словам чиновников, отдыхающие скапливаются на центральных пляжах, но в городе есть и практически пустые. "Места хватит всем", - заявил РБК в пресс-службе администрации города.

РИА Новости передает, что по состоянию на 3 июля на курорте находилось свыше 155 тысяч человек, средняя заполняемость превышает 90%.

Ранее СМИ сообщили, что средний чек на путевки в Турцию в 2023 году вырос на 70-90% по сравнению с доковидными временами, а поток российских туристов сократился более чем на треть:

"Туристический сектор не может снизить цены из-за высокой инфляции, а потенциальный клиент начинает уже искать альтернативы, пишет турецкое издание Ekonomigazetesi".