"На пляжах Анапы закончились даже стоячие места". Как проходит сезон отпусков на отечественных курортах

В соцсетях активно расходятся фото и видео с пляжей Анапы и Геленжика, где "ногу поставить некуда" и "негде яблоку упасть". Отдыхающим приходится загорать стоя в воде, потому что на берегу закончились места.
Цены ценами, а лето у нас одно и оно короткое. К середине пляжного сезона на многих курортах Краснодарского края возникло столпотворение от огромного количества туристов, приехавших отдохнуть у моря.
Как пишет "Блокнот Анапа", пляжи города уже "трещат по швам" от количества отдыхающих. Издание публикует свежее фото с одного из городских пляжей. Указывается, что снимок сделан еще утром, но в кадр попала толпа - все лежаки уже заняты, также большое число людей обустраиваются прямо на песке:
Лучше приходить сюда заранее и занимать место, часов в 6 утра, иначе будете стоять.
- , говорят отдыхающие.
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В соцсетях комментаторы язвительно называют отдыхающих "курами гриль" и рассуждают, на сколько градусов из-за них повысилась температура воды у берега.
Туроператоры объясняют переполненность пляжей в Анапе пробками на Крымском мосту.
После сообщений о заторах на Крымском мосту многие люди отменили поездку на полуостров и забронировали жильё в Анапе, сообщил радиостанции «Говорит Москва» вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян:
В последние несколько дней были страшные пробки на Крымский мост. Многие люди обращались и в турагентства, и самостоятельно меняли брони в Крыму к близлежащему населённому пункту — это Анапа. То, что сейчас мы видим за последнюю неделю резкий рост бронирований по Анапе — это примерно 20-30% людей, которые не собирались отдыхать в Анапе, а ехали в Крым, но передумали стоять в пробке по пять-шесть часов.
Власти Анапы тем временем опровергают сообщения о переполненности общественных зон. По словам чиновников, отдыхающие скапливаются на центральных пляжах, но в городе есть и практически пустые. "Места хватит всем", - заявил РБК в пресс-службе администрации города.
РИА Новости передает, что по состоянию на 3 июля на курорте находилось свыше 155 тысяч человек, средняя заполняемость превышает 90%.
Ранее СМИ сообщили, что средний чек на путевки в Турцию в 2023 году вырос на 70-90% по сравнению с доковидными временами, а поток российских туристов сократился более чем на треть:
"Туристический сектор не может снизить цены из-за высокой инфляции, а потенциальный клиент начинает уже искать альтернативы, пишет турецкое издание Ekonomigazetesi".
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