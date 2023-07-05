FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7401 пост • 1010 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
"На пляжах Анапы закончились даже стоячие места". Как проходит сезон отпусков на отечественных курортах

"На пляжах Анапы закончились даже стоячие места". Как проходит сезон отпусков на отечественных курортах

Автор:
05 июля 2023 17:22
Сообщество : Жить в России
Метки: ТОЛПЫ!   краснодарский край   курорт   люди   море   обстановка   отдых   отпуск   пляжи   туроператоры   
1985
4
1

В соцсетях активно расходятся фото и видео с пляжей Анапы и Геленжика, где "ногу поставить некуда" и "негде яблоку упасть". Отдыхающим приходится загорать стоя в воде, потому что на берегу закончились места.

Цены ценами, а лето у нас одно и оно короткое. К середине пляжного сезона на многих курортах Краснодарского края возникло столпотворение от огромного количества туристов, приехавших отдохнуть у моря.

Как пишет "Блокнот Анапа", пляжи города уже "трещат по швам" от количества отдыхающих. Издание публикует свежее фото с одного из городских пляжей. Указывается, что снимок сделан еще утром, но в кадр попала толпа - все лежаки уже заняты, также большое число людей обустраиваются прямо на песке:

Лучше приходить сюда заранее и занимать место, часов в 6 утра, иначе будете стоять.

- , говорят отдыхающие.

В соцсетях комментаторы язвительно называют отдыхающих "курами гриль" и рассуждают, на сколько градусов из-за них повысилась температура воды у берега.

Туроператоры объясняют переполненность пляжей в Анапе пробками на Крымском мосту.

После сообщений о заторах на Крымском мосту многие люди отменили поездку на полуостров и забронировали жильё в Анапе, сообщил радиостанции «Говорит Москва» вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян:

В последние несколько дней были страшные пробки на Крымский мост. Многие люди обращались и в турагентства, и самостоятельно меняли брони в Крыму к близлежащему населённому пункту — это Анапа. То, что сейчас мы видим за последнюю неделю резкий рост бронирований по Анапе — это примерно 20-30% людей, которые не собирались отдыхать в Анапе, а ехали в Крым, но передумали стоять в пробке по пять-шесть часов.

Власти Анапы тем временем опровергают сообщения о переполненности общественных зон. По словам чиновников, отдыхающие скапливаются на центральных пляжах, но в городе есть и практически пустые. "Места хватит всем", - заявил РБК в пресс-службе администрации города.

РИА Новости передает, что по состоянию на 3 июля на курорте находилось свыше 155 тысяч человек, средняя заполняемость превышает 90%.

Ранее СМИ сообщили, что средний чек на путевки в Турцию в 2023 году вырос на 70-90% по сравнению с доковидными временами, а поток российских туристов сократился более чем на треть:

"Туристический сектор не может снизить цены из-за высокой инфляции, а потенциальный клиент начинает уже искать альтернативы, пишет турецкое издание Ekonomigazetesi".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: ТОЛПЫ!   краснодарский край   курорт   люди   море   обстановка   отдых   отпуск   пляжи   туроператоры   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
319
iskra 44 минуты назад
Это не отдых. Это мазохизм. Или попытка внушить себе, что ты отдыхаешь..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Вовака Полминуты назад
Анапа лажовый хород для отдыха, везде армяне, акуевшие, но иногда попадаются нормальные. Пиво хавно, пляж так себе и это я про 2019 год.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Просто Царь 16 минут назад
А в этой моче какой процент воды?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
max Полчаса назад
срамота, секонд хенд какой то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Wertos Полчаса назад
Я с 1 по 10 в Алуште с женой был, отлично погуляли, мест на пляжах навалом, отдохнул отлично ! Хотя городской пляж, действительно, подзабитый был, но совсем не так как на фото !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
liveevil 44 минуты назад
И ни одной нормальной (женской) задницы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

76628



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
И где теперь знакомиться?
И где теперь знакомиться?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Худший матрас

Лучшие демотиваторы
Долго не мог понять пользы стрельбы по тарелочкам

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#машина#интересно#ДТП#подборка#Автовсячина#улыбнуло#шоу бизнес#забавно#Ynews
#автомобили#фото#интересное#животные#люди#история#в мире#фильм#ПДД#Реакция
#автомир#Прикол#аварии#авто аварии#кино#позитив#США#маразм#факты#полиция
И где теперь знакомиться? И где теперь знакомиться? "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться