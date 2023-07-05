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Таксидермистка делает копилки из умерших своей смертью поросят

Таксидермистка делает копилки из умерших своей смертью поросят

Автор:
05 июля 2023 09:32
Метки: Поросята   США   в мире   таксидермист   таксидермия   хобби   
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Жительница США делает копилки из мёртвых поросят. Благо, ради этого дела ей не приходится убивать живых хрюшек.

До недавнего времени Рэйчел Льюис работала парикмахером, но в какой-то момент её увлекло хобби мужа-охотника.

Супруг иногда оставляет черепа убитых животных в качестве сувениров, делая этот как для себя, так и для друзей. Рэйчел принялась помогать мужу чистить черепа и так прониклась, что через некоторое время пошла на курсы таксидермии. Мать семейства из Аризоны (США) начала делать классические чучела, но вскоре нашла «золотую жилу».

Ей пришла в голову идея изготовить свинку-копилку из реального мёртвого поросёнка. Поделка получилась такой милой, что копилку купили за 750 долларов.

Итак, теперь у Рэчел имеется собственный бизнес по производству и продаже необычных копилок. Стоимость варьируется от 350 долларов до 750 долларов.

Рэйчел понимает, что кому-то её занятие может показаться странным и даже омерзительным. Но её бизнес ни в коем случае нельзя считать жестоким. Мастерица вовсе не убивает несчастных поросят, а покупает мертворожденных детёнышей на окрестных фермах.

Помимо поросят она работает и с другими животными.

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Метки: Поросята   США   в мире   таксидермист   таксидермия   хобби   
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8  комментариев
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18k
Роберт Шекли Час назад
Если бы она делала это из материалов, то да, красиво
А в данном случае ничего кроме омерзения сии "творения" не вызывают
Ответ , что "Ну он же все-равно мертвый", такой себе
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3k
Алекс 3 минуты назад
Пиндосы, оказывается, еще могут удивить... да.... полный пздц
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10k
BarOb 6 минут назад
Скажите ей пусть потроха сначала вытаскивает - больше денег влезет и вонять не так будет
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8k
Роман 20 минут назад
Хотел пошутить, мол а вынимать через жопу? Шутка не удалась ...
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1k
Stargazer Полчаса назад
Это не токсидермист, а некромант-недоучка.
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Ухалус Посовиномус 41 минуту назад
Вот уж действительно, свинья-копилка...
Ну зато не разобьется, если с полки упадет.
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16k
Smiley Час назад
А откуда у тебя деньги?
Из копилки, из жопы поросёнка.
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4k
Наталья Час назад
Не, ребята, это слишком. Фу
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