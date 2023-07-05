Таксидермистка делает копилки из умерших своей смертью поросят

Жительница США делает копилки из мёртвых поросят. Благо, ради этого дела ей не приходится убивать живых хрюшек.
До недавнего времени Рэйчел Льюис работала парикмахером, но в какой-то момент её увлекло хобби мужа-охотника.
Супруг иногда оставляет черепа убитых животных в качестве сувениров, делая этот как для себя, так и для друзей. Рэйчел принялась помогать мужу чистить черепа и так прониклась, что через некоторое время пошла на курсы таксидермии. Мать семейства из Аризоны (США) начала делать классические чучела, но вскоре нашла «золотую жилу».
Ей пришла в голову идея изготовить свинку-копилку из реального мёртвого поросёнка. Поделка получилась такой милой, что копилку купили за 750 долларов.
Итак, теперь у Рэчел имеется собственный бизнес по производству и продаже необычных копилок. Стоимость варьируется от 350 долларов до 750 долларов.
Рэйчел понимает, что кому-то её занятие может показаться странным и даже омерзительным. Но её бизнес ни в коем случае нельзя считать жестоким. Мастерица вовсе не убивает несчастных поросят, а покупает мертворожденных детёнышей на окрестных фермах.
Помимо поросят она работает и с другими животными.
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
А в данном случае ничего кроме омерзения сии "творения" не вызывают
Ответ , что "Ну он же все-равно мертвый", такой себе
Ну зато не разобьется, если с полки упадет.
Из копилки, из жопы поросёнка.