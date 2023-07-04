Филипп Киркоров случайно заснял на видео, как Григорий Лепс опрокинул мерзавчик

День рождения Мартина Киркорова отмечали в загородном доме. На празднике были многие знаменитости российской эстрады. Среди гостей был и Григорий Лепс, который с самого начала праздника прикладывался к бутылке. Киркоров случайно снял на видео, как Лепс запрокидывает в себя стакан алкогольного напитка.