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Филипп Киркоров случайно заснял на видео, как Григорий Лепс опрокинул мерзавчик

Филипп Киркоров случайно заснял на видео, как Григорий Лепс опрокинул мерзавчик

Автор:
04 июля 2023 10:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Киркоров   знаменитости   интересное   лепс   мерзавчик   фото   шоу бизнес   
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29 июня сыну Филиппа Киркорова исполнилось 11 лет. На дне рождения звёздного ребёнка присутствовали почти всё звёзды российской эстрады. Среди них оказался и Григорий Лепс, который не смог обойтись без алкоголя.

День рождения Мартина Киркорова отмечали в загородном доме. На празднике были многие знаменитости российской эстрады. Среди гостей был и Григорий Лепс, который с самого начала праздника прикладывался к бутылке. Киркоров случайно снял на видео, как Лепс запрокидывает в себя стакан алкогольного напитка.

Как оказалось, к середине праздника Лепс был уже достаточно пьян. Когда Киркоров говорил тост, Лепс полез обниматься с Ириной Винер, тренером по художественной гимнастике.

Судя по всему, среди гостей Лепс был самым пьяным. Ранее он говорил в интервью, что употребление спиртного никак не мешает его творческой деятельности, а напротив — заряжает людей позитивом.

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Метки: Киркоров   знаменитости   интересное   лепс   мерзавчик   фото   шоу бизнес   
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13  комментариев
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938
ruslan d Час назад
Ну и что ?
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15k
Majul 41 минуту назад
И что???
Покемонка, ну когда же мозг то в голове появится? Ну кому нахрен интересно подобное видео? Ну выпил, дальше что?
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872
Шурман 51 минуту назад
Это лучше чем пьяная Пугачева и Агутин вламливаються к тебе на свадьбу в 2010 году 14 августа и начинают просить им столик с видом на море . Пришлось успокаивать , такие там права качали и весь персонал Балтик Бич говорил что весь ресторан забронирован этими людьми и до завтра сюда не попасть . Я как вежливый человек предложил им столик который они хотели и даже сказал что можете пить и тд за мой счет . Они сдулись и ушли .
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7k
sedoisever 56 минут назад
Это просто позор какой-то. Человек в кабаке пьёт! На дне рождения! Ладно бы на работе. Но так... И мало того, что пьёт. Он ещё и пьянеет, подлец.
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14k
Shtoppi 59 минут назад
и что дальше? типа сенсация или чо? ему нужно было буратино через соломинку цедить вместе с именинником? пост из серии: "абы что залить, лишь бы лайкали".
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2k
Rodaslav Час назад
Ляяя, сенсация дня - Лепс чекушку выкушал... Значит наливали.
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1k
MС Chungachanga Час назад
Сенсация!
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13k
GROMOZEKA Час назад
В данном случае было бы удивлением, застать Лепса трезвым.
Сколько его не видел, он всегда на урагане.
Как то в Шереметьево его мимо меня везли на электробусике.
В говнину
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15k
banzai7 Час назад
Вот это новость!
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10k
Вампир Кашёлкин Час назад
Ждём ответочку от Лепса теперь, где Филе глину месят на фоне.
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18k
сеньор Леонсио Час назад
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33k
Андрей Иванов Час назад
И чего - Лепсу выпить нельзя? Крику, как будто он цистерну высосал.
Некоторые вообще на телефон дрочат и то шуму меньше
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9k
МихА Час назад
ну и рожа... как после недельного запоя
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PokemonKa
Pika-Pika?
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