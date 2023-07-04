Филипп Киркоров случайно заснял на видео, как Григорий Лепс опрокинул мерзавчик

29 июня сыну Филиппа Киркорова исполнилось 11 лет. На дне рождения звёздного ребёнка присутствовали почти всё звёзды российской эстрады. Среди них оказался и Григорий Лепс, который не смог обойтись без алкоголя.
День рождения Мартина Киркорова отмечали в загородном доме. На празднике были многие знаменитости российской эстрады. Среди гостей был и Григорий Лепс, который с самого начала праздника прикладывался к бутылке. Киркоров случайно снял на видео, как Лепс запрокидывает в себя стакан алкогольного напитка.
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Как оказалось, к середине праздника Лепс был уже достаточно пьян. Когда Киркоров говорил тост, Лепс полез обниматься с Ириной Винер, тренером по художественной гимнастике.
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Судя по всему, среди гостей Лепс был самым пьяным. Ранее он говорил в интервью, что употребление спиртного никак не мешает его творческой деятельности, а напротив — заряжает людей позитивом.
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Покемонка, ну когда же мозг то в голове появится? Ну кому нахрен интересно подобное видео? Ну выпил, дальше что?
Сколько его не видел, он всегда на урагане.
Как то в Шереметьево его мимо меня везли на электробусике.
В говнину
Некоторые вообще на телефон дрочат и то шуму меньше