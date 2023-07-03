Пост, который по-настоящему смогут прочувствовать кофеманы

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22 отборные шутки, украденные в "этих ваших соцсетях". Хорошо, что цитаты и твиты не попадают под действие закона об авторском праве. А если серьёзно, то я просто фанатею от вкусного кофе... И, конечно, от тех проблем, которые он с собой несёт.
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Метки: Кофемания Прикол Юмор зависимость интересное кофе подборка
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