Пост, который по-настоящему смогут прочувствовать кофеманы

22 отборные шутки, украденные в "этих ваших соцсетях". Хорошо, что цитаты и твиты не попадают под действие закона об авторском праве. А если серьёзно, то я просто фанатею от вкусного кофе... И, конечно, от тех проблем, которые он с собой несёт.

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3. Плюс одна туалетная шутка 0 Источник:

4. А с мясом он ещё вкуснее 0 Источник:

5. Всё по делу, но запятых бы отсыпать 0 Источник:

6. Удар ниже пояса 0 Источник:

7. Действительно отборная 0 Источник:

8. Уши бы ей прочистить 0 Источник:

9. Интересно, а они вообще пьют кофе?! 0 Источник:

10. А ещё они готовят неплохие гамбургеры 0 Источник:

11. Золотые слова 0 Источник:

12. Идеально... 0 Источник:

13. Инвестировали бы в кофемашину... 0 Источник:

14. Когда приняли на СТО бывшего баристу⁠⁠ 0 Источник:

15. Польза от кофе немалая 0

16. Начались шуточки... 0 Источник:

17. И кто сказал, что плохая ассоциация? 0

18. Вероятно, всё же из-за водки 0

19. У алкоголиков нет проблем 0

20. Не мог я без пошлятины 0

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