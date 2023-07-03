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Пост, который по-настоящему смогут прочувствовать кофеманы

Пост, который по-настоящему смогут прочувствовать кофеманы

Автор:
03 июля 2023 18:26
Сообщество : Юмор
Метки: Кофемания   Прикол   Юмор   зависимость   интересное   кофе   подборка   
1262
22
22 отборные шутки, украденные в "этих ваших соцсетях". Хорошо, что цитаты и твиты не попадают под действие закона об авторском праве. А если серьёзно, то я просто фанатею от вкусного кофе... И, конечно, от тех проблем, которые он с собой несёт.
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Метки: Кофемания   Прикол   Юмор   зависимость   интересное   кофе   подборка   
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4  комментария
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26k
Егор 43 минуты назад
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ПаганецЪ Полчаса назад
Комментарий к фото
И проработавший хотя бы год в барбершопе.
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Александр 41 минуту назад
Я кофе люблю, но всратое давление мешает его пить(
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Бернгард Кёне

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