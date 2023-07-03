Голливудский король комедии Джек Леммон

Советскому зрителю этот артист запомнился по роли Джерри/Дафны в комедии «В джазе только девушки». Но в действительности возможности артиста, которого даже называли раритетом Голливуда, были гораздо шире.
Джек Леммон родился в городе Ньютон, Массачусетс, США в 1926 году. Семья будущей звезды была статусной и состоятельной. И единственный наследник никогда ни в чём не знал отказа.
Когда у тебя всё есть и хотеть больше нечего – это ли не счастье? Но счастливым мальчик не был. Его угнетала жизнь мажора, и юноша мечтал, что повзрослеет и сможет уехать и начать самостоятельную жизнь.
Отучившись в элитной частной школе, Джек отправил документы в Гарвардский университет. А после завершения обучения и получения престижного образования совершил поступок, который привёл отца – главу крупной кондитерской фирмы в ярость. Леммон-младший поступил рядовым матросом на флот. Лишился довольствия и наследства, но наконец-то ощутил свободу.
Свои силы в актёрском мастерстве Леммон пробовал ещё на подмостках студенческого театра. После завершения контракта Джек перебрался в Лос-Анджелес и пошёл работать на радио. Но толком не успел ощутить себя в амплуа ведущего, как случайно попал на телевидение.
Первый фильм «Леди берёт моряка» не нашёл отклика ни у критиков, ни у зрителей. Несколько лет Джек перебивался второстепенными ролями. Но ожидание себя оправдало: роль в фильме «Это должно случиться с вами» прославила Леммона, а роль в картине «Мистер Робертс» принесла «Оскар».
В 1959 году вышел фильм с участием Леммона «В джазе только девушки». И вместе с коллегой Тони Кёртисом они в один момент превратились в самых востребованных и известных актёров Голливуда.
– Я мужчина!
– Нууу, у каждого свои недостатки.
С режиссёром Билли Уайлдером у Джека сложились отличные дружеские отношения, и на протяжении многих лет они продолжали сотрудничать.
Это прозвище закрепилось за Леммоном после того, как у него сложился комедийный тандем с Уолтером Маттау. Вместе актёры сыграли в 15 фильмах, среди которых «Странная парочка», «Счастливый билетик», «Старые ворчуны».
За полвека творческой жизни Джек снялся более чем в 80 фильмах. Примерно половина ролей были главными. Число номинаций и наград исчисляется десятками. По стопам отца пошли и дети – сын от первого брака Крис и дочь от второго Кортни. Джек снимался до последних дней, даже когда его мучила онкология. Из жизни он ушёл в 2001 году, завещав похоронить его рядом с Уолтером Маттау, чтобы и в посмертии быть рядом с другом и сохранить их блистательный комедийный дуэт.
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