Голливудский король комедии Джек Леммон

Когда у тебя всё есть и хотеть больше нечего – это ли не счастье? Но счастливым мальчик не был. Его угнетала жизнь мажора, и юноша мечтал, что повзрослеет и сможет уехать и начать самостоятельную жизнь.

Отучившись в элитной частной школе, Джек отправил документы в Гарвардский университет. А после завершения обучения и получения престижного образования совершил поступок, который привёл отца – главу крупной кондитерской фирмы в ярость. Леммон-младший поступил рядовым матросом на флот. Лишился довольствия и наследства, но наконец-то ощутил свободу.