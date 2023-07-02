FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 405 постов • 25 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Колумбии столкнулись два военных самолёта

В Колумбии столкнулись два военных самолёта

Автор:
02 июля 2023 10:10
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Колумбия   авиакатастрофа   аидео   в мире   крушение   самолёт   
895
2
2

Два самолёта ВВС Колумбии врезались друг в друга и упали близ Боготы во время тренировочного полёта.

Подполковник ВВС Колумбии погиб в результате столкновения двух самолетов Embraer 314 Super Tucano во время тренировочного полета рядом с военной базой.


На видео, которые опубликованы в сети, два самолета из низколетящей группы сталкиваются и начинают падать.


Авиакатастрофа произошла в поселке Апиай в центральной части страны. О состоянии второго самолета и пилота не сообщается.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Колумбия   авиакатастрофа   аидео   в мире   крушение   самолёт   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Алексей 2 минуты назад
300 кг кокаина коту под хвост......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

645366



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Новый пылесос Redkey с высокой мощностью всасывания всего за 9599 рублей
Новый пылесос Redkey с высокой мощностью всасывания всего за 9599 рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Стандарты красоты

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#кино#животные#машина#автомир#Автовсячина#Китай#Россия#трейлер#забавно
#в мире#Юмор#подборка#автомобили#дети#Прикол#СССР#фильм#Дагестан#картинки
#фото#США#история#люди#позитив#искусство#собака#полиция#добро#фантастика
Дом, который построю я Дом, который построю я Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться