В Колумбии столкнулись два военных самолёта

Два самолёта ВВС Колумбии врезались друг в друга и упали близ Боготы во время тренировочного полёта.
Подполковник ВВС Колумбии погиб в результате столкновения двух самолетов Embraer 314 Super Tucano во время тренировочного полета рядом с военной базой.
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На видео, которые опубликованы в сети, два самолета из низколетящей группы сталкиваются и начинают падать.
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Авиакатастрофа произошла в поселке Апиай в центральной части страны. О состоянии второго самолета и пилота не сообщается.
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