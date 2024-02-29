Неоднозначный способ доставки посланий из загробного мира

Человечество предпринимало попытки связаться с теми, кто ушёл за черту, пожалуй, с момента осознания самого факта необратимости смерти.
Что породило огромное количество разных направлений и техник и ещё большее число шарлатанов, старающихся заработать на горе людей, потерявших близких, путём затуманивания их разума.
Но встречались случаи людей, которые довольно рационально и прагматично подошли к решению вопроса о доставке сообщений из загробного мира.
Уильям Томас Стид был редактором газеты викторианской эпохи и журналистом, который в 1890-х годах увлекся спиритизмом в Лондоне. Но он не просто посещал спиритические сеансы и писал о своих впечатлениях. Стид решил, что обладает даром, и что у него есть собственные экстрасенсорные способности. Он мог получать прямые послания от умерших через свою руку. Этот процесс называется автоматическим письмом.
Его главным собеседником была Джулия А. Эймс, американская журналистка, с которой он подружился много лет назад, но которая умерла 12 декабря 1891 года. Задолго до своей кончины она и её лучшая подруга Эллен договорились, что та, кто первой умрёт, будет передавать другой послания с того света. Эллен утверждала, что видела явление Джулии, стоявшей у её постели. «Я знаю, что это была Джулия, и она вернулась ко мне, как и обещала», - сказала Эллен Стиду. «Но я не слышала, как она говорит, и мне невыносимо думать, что она могла вернуться с посланием для меня, а я не слышала, что она хотела сказать».
К счастью для Эллен и Джулии, Стид был готов помочь, используя свои навыки автоматического письма. «Я предлагаю, в случае если она захочет и сможет использовать мою руку как свою собственную, позволить Джулии написать с помощью этого средства любое послание, какое она пожелает, - написал Стид в предисловии к своей книге «После смерти, или Письма от Джулии».
Джулия приняла его предложение, и ей было что сказать. Первая партия посланий, полученных Стидом, предназначалась Эллен, но более поздние послания были предназначены для более широкой аудитории. Это одно из описаний Джулии загробной жизни:
Всё так ново, и есть такие неожиданные сходства и различия. Например, когда мы просыпаемся в новой жизни, мы всё ещё находимся в том же мире. Вокруг нас все привычные вещи – стены, картины, окно, кровать, а новым является только ваше собственное тело, из которого вы выходите и удивляетесь, как это может быть, что оно есть, а вас больше нет. А потом вы начинаете отчетливо понимать, что произошло. Это очень похоже на переживания во сне, которые, в конце концов, часто обусловлены той же причиной – душа покидает физический каркас, который, однако, продолжает дышать.
Вы остались прежними. Я имею в виду, что нет никакого разрыва в вашем сознании, вашей памяти, вашем поле. Я была женщиной в своей телесной жизни, и я остаюсь ею до сих пор. В этом нет никаких изменений. Но вы в некотором смысле другие.
По словам дочери Стида, Эстеллы, приключения журналиста и писателя-автобиографа в спиритизме продолжились, когда он совершил собственное путешествие за завесу. Он был одним из более чем 1500 человек, погибших на «Титанике» в 1912 году. Оставшиеся в живых свидетели рассказывали, что Стид помогал спасаться женщинам и детям и отдал свой спасательный жилет.
Несколько лет спустя Вудман, знакомый Эстеллы, приобрёл способность к автоматическому письму и стал подражать её отцу. Из предисловия к книге «Синий остров: опыт нового прибытия за грань»:
Мистер Вудман никогда не знал моего отца лично и никак не соприкасался с его письмом или его работой, и всё же формулировки и фразы посланий принадлежат моему отцу, и даже манера письма типична для него.
В первой главе Стид рассказывает о своих переживаниях после затопления «Титаника». Вот часть того, что, по словам Вудмана, ему пришлось рассказать:
Наступил конец. Это было похоже на ожидание отплытия лайнера; мы ждали, пока все не окажутся на борту. Я имею в виду, что мы ждали, пока катастрофа не завершится. Спасённые – спасены, мёртвые – живы. Затем мы единым целым перенесли нашу сцену. Это был странный способ передвижения для всех нас, и мы были странной командой, направлявшейся неизвестно куда. Вся сцена была неописуемо жалкой. Многие, понимая, что произошло, мучились сомнениями по поводу оставшихся позади людей и своего собственного будущего. Что ждёт их в будущем? Возьмут ли их к Нему? Каким будет их приговор? Другие были почти сумасшедшими. Они ничего не знали, их, казалось, ничего не интересовало, их разум был парализован. Странная команда человеческих душ, ожидающих своей участи на новой земле.
Всего несколько минут времени, и вот уже сотни тел плавают в воде – мёртвые, сотни душ носятся по воздуху – живые, очень живые. Многие, понимая, что их смерть наступила, были разгневаны собственным бессилием спасти свои ценности. Они боролись за спасение того, чем так дорожили на земле.
Сцена на корабле во время удара была не из приятных, но она не шла ни в какое сравнение с тем, что происходило среди бедных душ, только что изгнанных из своих тел. Это было одновременно и душераздирающе, и отталкивающе. И вот мы ждали – ждали, пока все не были собраны, а затем перенесли нашу сцену на другую землю.
Это было любопытное путешествие. Оно оказалось гораздо более странным, чем всё, что я знал. Казалось, мы поднимаемся вертикально в воздух с потрясающей скоростью. Мы двигались как единое целое, словно находились на очень большой платформе, которая была поднята в воздух с гигантской силой и скоростью, но при этом не было ощущения неуверенности… Мы были абсолютно устойчивы. Я не могу сказать, как долго длилось наше путешествие и как далеко от земли мы были, когда прибыли, но это было великолепное прибытие. Это было похоже на то, как если бы вы вышли из мрака английской зимы в сияние индийского неба. Там всё было ярко и красиво. Когда мы приближались, то видели эту землю вдалеке, и те из нас, кто мог понять, осознавали, что нас везут в место, предназначенное для всех тех людей, которые внезапно проезжают мимо – из-за его общей привлекательности. Оно помогает нервничающему новичку быстро встать в строй и обрести душевное равновесие. Мы приехали, в некотором смысле гордясь собой. Всё было легко, ярко. Всё такое же физическое и вполне материальное во всех отношениях, как и мир, с которым мы только что покончили.
Как считаете, есть что-то в автописании, или это не более чем результат транса или бессознательной деятельности?
Источник:
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Это белая горячка.