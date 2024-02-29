Неоднозначный способ доставки посланий из загробного мира

В первой главе Стид рассказывает о своих переживаниях после затопления «Титаника». Вот часть того, что, по словам Вудмана, ему пришлось рассказать:

Наступил конец. Это было похоже на ожидание отплытия лайнера; мы ждали, пока все не окажутся на борту. Я имею в виду, что мы ждали, пока катастрофа не завершится. Спасённые – спасены, мёртвые – живы. Затем мы единым целым перенесли нашу сцену. Это был странный способ передвижения для всех нас, и мы были странной командой, направлявшейся неизвестно куда. Вся сцена была неописуемо жалкой. Многие, понимая, что произошло, мучились сомнениями по поводу оставшихся позади людей и своего собственного будущего. Что ждёт их в будущем? Возьмут ли их к Нему? Каким будет их приговор? Другие были почти сумасшедшими. Они ничего не знали, их, казалось, ничего не интересовало, их разум был парализован. Странная команда человеческих душ, ожидающих своей участи на новой земле.

Всего несколько минут времени, и вот уже сотни тел плавают в воде – мёртвые, сотни душ носятся по воздуху – живые, очень живые. Многие, понимая, что их смерть наступила, были разгневаны собственным бессилием спасти свои ценности. Они боролись за спасение того, чем так дорожили на земле.

Сцена на корабле во время удара была не из приятных, но она не шла ни в какое сравнение с тем, что происходило среди бедных душ, только что изгнанных из своих тел. Это было одновременно и душераздирающе, и отталкивающе. И вот мы ждали – ждали, пока все не были собраны, а затем перенесли нашу сцену на другую землю.

Это было любопытное путешествие. Оно оказалось гораздо более странным, чем всё, что я знал. Казалось, мы поднимаемся вертикально в воздух с потрясающей скоростью. Мы двигались как единое целое, словно находились на очень большой платформе, которая была поднята в воздух с гигантской силой и скоростью, но при этом не было ощущения неуверенности… Мы были абсолютно устойчивы. Я не могу сказать, как долго длилось наше путешествие и как далеко от земли мы были, когда прибыли, но это было великолепное прибытие. Это было похоже на то, как если бы вы вышли из мрака английской зимы в сияние индийского неба. Там всё было ярко и красиво. Когда мы приближались, то видели эту землю вдалеке, и те из нас, кто мог понять, осознавали, что нас везут в место, предназначенное для всех тех людей, которые внезапно проезжают мимо – из-за его общей привлекательности. Оно помогает нервничающему новичку быстро встать в строй и обрести душевное равновесие. Мы приехали, в некотором смысле гордясь собой. Всё было легко, ярко. Всё такое же физическое и вполне материальное во всех отношениях, как и мир, с которым мы только что покончили.