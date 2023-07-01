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В Китае сделали игрушку в виде Рамзана Кадырова

В Китае сделали игрушку в виде Рамзана Кадырова

Автор:
01 июля 2023 12:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   в мире   игрушка   интересно   рамзан кадыров   чечня   
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Один из китайских маркетплейсов анонсировал выпуск игрушечных мини-копий главы Чечни Рамзана Кадырова. Аксессуары прилагаются.

Получить доставкой 30-ти сантиметрового лидера Чечни можно будет во втором-третьем квартале 2023 года. А еще его можно будет переодевать.

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В комплекте к статуэтке идет три типа рук, ботинки, пистолет и чехол к нему, сумка для патронов, тактический пояс, кепка, утепленные брюки и куртка, пальто и шляпа.

По предзаказу "Кадыров" продается со скидкой за 135,99 долларов (11 835 рублей), а без скидки 143,26 доллара (12 467 рублей).

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев прокомментировал новость о создании игрушечного Кадырова следующий образом:

"Глава Чеченской Республики, Герой России, мой дорогой БРАТ Рамзан Ахматович Кадыров пользуется такой широкой популярностью в Китае, что даже детские игрушки в этой стране создают по его образу!

Рамзана Ахматовича во всем мире знают как борца за справедливость с несгибаемым характером. Наш Национальный Лидер давно стал примером доблести и мужества. Он занимает особое место в сердцах детей и взрослых".

Источник:

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Метки: Китай   в мире   игрушка   интересно   рамзан кадыров   чечня   
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9  комментариев
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25k
Влад 2 часа назад
На счет "детской игрушки" как-то не особо дёшево, скорее коллекционной.
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12k
Denissg 8 минут назад
"Чехол для пистолета" называется кобура.
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1k
Александр 8 минут назад
Теперь куклу Вуду можно и не делать. Можно просто купить
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23k
AzuveR Полчаса назад
12 467 рублей за Кадырова, не простительно дёшево.
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2k
.357 magnum 38 минут назад
"...пользуется такой широкой популярностью в Китае, что даже детские игрушки в этой стране создают по его образу." Не для детей и даже не для китайцев, очевидно же.
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8k
Trenzel2003 58 минут назад
А теперь вопрос. Как к этому отнесутся сами мусульмане. По их вере запрещены изображения людей. В том числе изображения в виде кукол.
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5k
S__D Час назад
Теперь завалят Ахматыча подарками ))
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12k
Хреноффф Час назад
Диплома академии раен в наборе не хватает
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156
дмитрий Час назад
Китайцам что закажут то и наштампуют.
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