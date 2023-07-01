В Китае сделали игрушку в виде Рамзана Кадырова

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев прокомментировал новость о создании игрушечного Кадырова следующий образом:

"Глава Чеченской Республики, Герой России, мой дорогой БРАТ Рамзан Ахматович Кадыров пользуется такой широкой популярностью в Китае, что даже детские игрушки в этой стране создают по его образу!

Рамзана Ахматовича во всем мире знают как борца за справедливость с несгибаемым характером. Наш Национальный Лидер давно стал примером доблести и мужества. Он занимает особое место в сердцах детей и взрослых".