В Китае сделали игрушку в виде Рамзана Кадырова

Один из китайских маркетплейсов анонсировал выпуск игрушечных мини-копий главы Чечни Рамзана Кадырова. Аксессуары прилагаются.
Получить доставкой 30-ти сантиметрового лидера Чечни можно будет во втором-третьем квартале 2023 года. А еще его можно будет переодевать.
В комплекте к статуэтке идет три типа рук, ботинки, пистолет и чехол к нему, сумка для патронов, тактический пояс, кепка, утепленные брюки и куртка, пальто и шляпа.
По предзаказу "Кадыров" продается со скидкой за 135,99 долларов (11 835 рублей), а без скидки 143,26 доллара (12 467 рублей).
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев прокомментировал новость о создании игрушечного Кадырова следующий образом:
"Глава Чеченской Республики, Герой России, мой дорогой БРАТ Рамзан Ахматович Кадыров пользуется такой широкой популярностью в Китае, что даже детские игрушки в этой стране создают по его образу!
Рамзана Ахматовича во всем мире знают как борца за справедливость с несгибаемым характером. Наш Национальный Лидер давно стал примером доблести и мужества. Он занимает особое место в сердцах детей и взрослых".
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