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20 изобретателей, которых погубило их же творение

20 изобретателей, которых погубило их же творение

Автор:
29 июня 2023 22:22
Сообщество : Факты
Метки: Reddit   Комментарии из Соцсетей   изобретатели   интересно   ирония   познавательно   
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Многие, если не большинство изобретателей спокойно доживают до счастливой старости и с чувством выполненного долга наблюдают, как их изобретениями пользуются и восхищаются миллионы людей. Увы, это не про бедолаг из этого поста. Пользователи Reddit вспомнили несколько страшных историй об изобретателях и их ранней кончине, к которой привели их же творения.

1. «Гораций Ханли убил себя и кучу других людей на борту подводной лодки, которую он построил за 150 лет до нынешнего психа».

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2. [Тот самый «нынешний псих»] Стоктон Раш — CEO компании OceanGate, разработавшей батискаф «Титан».

3. «Не погубило буквально, но девушка основателя сайта знакомств Match.com Гэри Кремен ушла от него к мужчине, с которым она познакомилась на Match.com».

4. «Доктор Чарльз Дрю — один из самых вопиющих примеров. Доктор Чарльз Дрю создал/усовершенствовал переливание крови. Он заснул за рулем и попал в аварию, в результате чего потерял много крови. Поскольку он был темнокожим, из-за расистских законов той эпохи в Америке ему отказали в праве на спасительное переливание крови, которое он же и изобрел».

5. «Томас Миджли-младший, одна из ключевых фигур в разработке тетраэтилсвинца и создатель ХФУ для холодильной техники. Заболев полиомиелитом, он создал сложную систему со шкивами м веревками, чтобы самостоятельно подниматься с постели. Он был найден мертвым в возрасте 55 лет, поскольку запутался в своем устройстве и умер от удушения».

6. «Джими Хезелден, создатель Segway. Утром 26 сентября 2010 года Хезелден выгуливал собаку на своем сегвее возле Торп-Арк; когда он переключился на задний ход, чтобы пропустить другого собачника, он упал с близлежащей скалы в реку Уорф. Патологоанатом пришел к выводу, что Хезельден скончался от «множественных травм грудной клетки и позвоночника, нанесенных тупым предметом и соответствующих падению во время езды на гиробайке». Его состояние, завещанное его вдове и родственникам, оценивалось в более 340 миллионов фунтов стерлингов, и он входил в число 400 богатейших людей по версии Sunday Times».

7. «Француз, который пытался изобрести парашют и умер, когда решил доказать, что его изобретение работает, прыгнув с Эйфелевой башни».

8. «Макс Валье пытался использовать топливо на спиртовой основе для ракеты; она взорвалась и убила его».

9. «Мария Склодовская-Кюри была одним из первооткрывателей радиоактивности. Она открыла полоний и радий. Насколько мне известно, исследователи тогда не знали/не верили, что радиоактивность может оказать негативное влияние на их тела, и поэтому практически не использовали средства защиты».

10. «Тот парень из Индии [Исмаил Шейх], который проводил летные испытания своего самодельного вертолета. Лопасть разрезала ему голову».

11. «Это не совсем изобретатель, но Луис Хеменес, скульптор, создавший Блюцифера, демоническую лошадь в международном аэропорту Денвера [Хименес погиб в возрасте 65 лет в своей студии в Хондо, когда большой кусок его 10-метровой скульптуры «Синий мустанг» упал на него и перерезал ему артерию в ноге]».

12. «Какой-то мужик в Древней Греции [скульптор Перилай] создал орудие казни под названием «Медный бык» [Бык Фаларида]. Это, по сути, просто большая металлическая скорлупа в форме быка, куда сажали жертву, после чего быка нагревали снизу. Жгучий жар и обжигающий металл заставляли агонизирующую жертву тянуться к рогу внутри скорлупы в попытке вдохнуть воздуха. Рог снаружи превращал эти звуки агонии в рев быка. Изобретатель показал свое изобретение царю. Царь был в восторге от него и решил испытать его… на изобретателе».

13. «Мужик, который изобрел диету Аткинса [Роберт Аткинс] умер из-за ожирения».

14. «Луис Злотин и «Заряд-демон». Он случайно запустил ядерную реакцию во время демонстрации реактивности и получил смертельную дозу радиации».

15. «Джек Парсонс. Изобрел твердое ракетное топливо и увлекался черной магией. Но убили его именно ракеты».

16. «Оригинальный создатель резины Goodyear. Умер от осложнений вызванных длительным воздействием химикатов, с которыми он работал для создания более качественных резиновых смесей. Печальная история, потому что он так и не стал успешным, несмотря на свои достижения и упорный труд».

17. «Не совсем изобретатель, но Карл Вильгельм Шееле — он был химиком, который, по сути, открыл такие элементы, как водород, кислород и кислоты, такие как щавелевая, молочная, винная и фтористоводородная. У чувака была вредная привычка пробовать на вкус различные элементы, которые он находил, такие как мышьяк, хлор, ртуть, соляная кислота и т. д., и прикасаться к ним, и из-за этого он и умер».

18. «Отто Лилиенталь, пионер немецкой авиации, спроектировал и пилотировал различные прототипы планеров в конце 19 века. Несмотря на свой значительный вклад в раннюю авиацию, Лилиенталь умер в 1896 году из-за травм, полученных во время крушения планера».

19. «Французский король Людовик XVI помог изобрести гильотину как метод казни. Во время Французской революции он был обезглавлен тем же орудием, которое помог создать».

20. «Парень, построивший «Титаник»: Томас Эндрюс был ирландским бизнесменом и кораблестроителем. Будучи конструктором океанского лайнера RMS «Титаник», он находился на борту этого судна во время его первого рейса, когда 14 апреля 1912 года корабль столкнулся с айсбергом. Он погиб вместе с более чем 1500 других пассажиров. Его тело так и не нашли».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Комментарии из Соцсетей   изобретатели   интересно   ирония   познавательно   
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5  комментариев
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17k
Nikita 54 минуты назад
Использовать гильотину предложил в 1791 году врач и член Национальной ассамблеи Жозеф Гильотен.
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2k
Дмитрий 36 секунд назад
Офигеть какая большая куча говна. По всем параметрам - русскому языку, редактуре, фактчекингу, юзабилити, подбору иллюстраций... Аффтар - динозавр, однозначно.
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763
ES 2 минуты назад
1. «Гораций Ханли убил себя и кучу других людей на борту подводной лодки, которую он построил за 150 лет до нынешнего психа».

Если бы не уточнение что за псих такой, автор бы уже общался с товарищем майором.
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447
Guilty Pleasure 21 минуту назад
Про Злотина можно подробнее в википедии почитать, забавныи случаи
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