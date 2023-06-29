20 изобретателей, которых погубило их же творение

6. «Джими Хезелден, создатель Segway. Утром 26 сентября 2010 года Хезелден выгуливал собаку на своем сегвее возле Торп-Арк; когда он переключился на задний ход, чтобы пропустить другого собачника, он упал с близлежащей скалы в реку Уорф. Патологоанатом пришел к выводу, что Хезельден скончался от «множественных травм грудной клетки и позвоночника, нанесенных тупым предметом и соответствующих падению во время езды на гиробайке». Его состояние, завещанное его вдове и родственникам, оценивалось в более 340 миллионов фунтов стерлингов, и он входил в число 400 богатейших людей по версии Sunday Times».