Страны, в которых можно владеть танком

Автор карты задает очень интересный вопрос: "Хорошо, я не удивлен Россией, но что не так с Италией, Германией, Чехией, Швецией, Великобританией и Ирландией???"

Действительно, какого фига! Такая прерогатива должна быть только у нас! (шутка, наверное).