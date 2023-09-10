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Страны, в которых можно владеть танком

Страны, в которых можно владеть танком

Автор:
10 сентября 2023 12:41
Сообщество : Юмор
Метки: Купить танк   Россия   Юмор   карты   страны   танки   
2022
4

Ну вот и все, скрывать это дальше бесполезно, признаю, у меня медведь в сарайке танк охраняет.

Пользователь reddit с ником Greek Conservative озадачился чертовски важным вопросом и составил карту стран, в которых можно владеть самым настоящим танком. Естественно, техника перед этим должна быть демилитаризована.


И да, ребят, в России тоже можно владеть танком или копией, причем по весьма гуманным ценам. Перед покупкой танка вы должны получить от фирмы-продавца документ, подтверждающий, что бронемашина не является музейной ценностью. На руках у вас должен быть еще и ПСМ - паспорт самоходной машины. А главное - танк должен быть демилитаризован - боеприпасы изъяты, ствол пушки заварен или просверлен, пулеметы сняты.



Автор карты задает очень интересный вопрос: "Хорошо, я не удивлен Россией, но что не так с Италией, Германией, Чехией, Швецией, Великобританией и Ирландией???"


Действительно, какого фига! Такая прерогатива должна быть только у нас! (шутка, наверное).


Ладно, друзья, раз уж нас раскрыли, то пишите в комментах у кого какой танк и медведь😁



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Метки: Купить танк   Россия   Юмор   карты   страны   танки   
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14  комментариев
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14k
котегRUS Час назад
с какого хрена Крым, и вся новоиспеченная часть России стала вдруг украинской ?
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1k
K_II_T 12 минут назад
>> Хорошо, я не удивлен Россией, но что не так с Италией, Германией, Чехией, Швецией, Великобританией и Ирландией

На сколько знаю, кроме Ирландии, остальные танки производят.
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13k
Евгений 23 минуты назад
А нахрен он нужен? Я бы ещё понял если на нём погонять-пострелять. Но он изначально не стреляющий, а кататься на тяжёлой гусеничной технике, далеко не везде можно. Просто чтоб был? Да и хранить его где-то надо. Ну нафиг. Один геморрой.
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10k
Dabus 23 минуты назад
Я помню что самые гуманные в этом смысле правила были в Канаде, где человек мог бессрочно находится в ополчении, и при этом ему разрешалось владеть хоть гаубицей. Главное что бы она хранилась таким образом, что бы ею не могли воспользоваться другие люди.
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62k
doker Полчаса назад
Поспрашивал соседей...
Максимум, такие...
Спросил, как нормальный танк купить - посылают в "танчики" поиграть или в психушку позвонить.
Я удивляюсь нашим людям - ГОРДИТЬСЯ ТЕМ, ЧЕГО НЕТ.
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492
mnekrasov 40 минут назад
У знакомого т-55 в Бахчисарайском районе (Крым) без дула. Он на нем зимой дурачков из сугробов вытаскивает на Ай-Петри. Неплохая денежка получается.
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52k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
FOX98

карта устаревшая, переделывайте !
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6k
hhwost Час назад
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