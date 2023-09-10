Страны, в которых можно владеть танком

Ну вот и все, скрывать это дальше бесполезно, признаю, у меня медведь в сарайке танк охраняет.
Пользователь reddit с ником Greek Conservative озадачился чертовски важным вопросом и составил карту стран, в которых можно владеть самым настоящим танком. Естественно, техника перед этим должна быть демилитаризована.
И да, ребят, в России тоже можно владеть танком или копией, причем по весьма гуманным ценам. Перед покупкой танка вы должны получить от фирмы-продавца документ, подтверждающий, что бронемашина не является музейной ценностью. На руках у вас должен быть еще и ПСМ - паспорт самоходной машины. А главное - танк должен быть демилитаризован - боеприпасы изъяты, ствол пушки заварен или просверлен, пулеметы сняты.
Автор карты задает очень интересный вопрос: "Хорошо, я не удивлен Россией, но что не так с Италией, Германией, Чехией, Швецией, Великобританией и Ирландией???"
Действительно, какого фига! Такая прерогатива должна быть только у нас! (шутка, наверное).
Ладно, друзья, раз уж нас раскрыли, то пишите в комментах у кого какой танк и медведь😁
Источник:
- Тем временем в России
- 20 необычных карт, ознакомившись с которыми можно начать ориентироваться в самых неожиданных вещах
- "Дырка ваша, е*** наша": СТО в Барнауле накажут за неприличную вывеску
- Застенчивый москвич застрял в коробке для ненужных вещей и два дня робко выглядывал из щели
- 30 странных фото с Гугл-карт, которые вызывают много вопросов
На сколько знаю, кроме Ирландии, остальные танки производят.
Максимум, такие...
Спросил, как нормальный танк купить - посылают в "танчики" поиграть или в психушку позвонить.
Я удивляюсь нашим людям - ГОРДИТЬСЯ ТЕМ, ЧЕГО НЕТ.
карта устаревшая, переделывайте !