Как выглядят герои нового фильма «Волшебник Изумрудного города» в сравнении с классической картиной 1939 года

На днях стартовали съёмки российского фильма «Волшебник Изумрудного города», премьера которого назначена на конец декабря 2024 года. И вот в сети появились первые кадры со съёмочной площадки. Пока что их не очень много, но уже можно сравнить их с кадрами известного голливудского фильма «Волшебник страны Оз», снятого ещё в далёком 1939 году. Конечно, разница поразительная, но фильм красив, что в 24-ом году, что в 39-ом!

Кстати, многие до сих пор путают литературные произведения Лаймена Фрэнка Баума и Александра Волкова, думая, что это одна и та же сказка, просто названия немного разные. И всё же, первый написал своего «Волшебника страны Оз» ещё в 1900 году, но на постсоветском пространстве более известен пересказ Волкова и его «Волшебник Изумрудного города». Стоит отметить, что первая книга-пересказ Волкова несколько отличается от оригинальной сказки, а уж последующие пять книг и вовсе едва ли связаны с миром Оз.

Дороти и Элли