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Как выглядят герои нового фильма «Волшебник Изумрудного города» в сравнении с классической картиной 1939 года

Как выглядят герои нового фильма «Волшебник Изумрудного города» в сравнении с классической картиной 1939 года

Автор:
30 июня 2023 07:42
Метки: Волшебник изумрудного города   Россия   актры   кино   сравнение   фильм   
1834
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В сети появились кадры со съёмочной площадки фильма "Волшебник Изумрудного города" по знаменитой сказке Александра Волкова 1939 года, ставшей переработкой "Удивительного волшебника из страны Оз" американца Лаймена Фрэнка Баума. Предлагаю вам сравнить их с кадрами известного голливудского фильма «Волшебник страны Оз», снятого в 1939 году.

На днях стартовали съёмки российского фильма «Волшебник Изумрудного города», премьера которого назначена на конец декабря 2024 года. И вот в сети появились первые кадры со съёмочной площадки. Пока что их не очень много, но уже можно сравнить их с кадрами известного голливудского фильма «Волшебник страны Оз», снятого ещё в далёком 1939 году. Конечно, разница поразительная, но фильм красив, что в 24-ом году, что в 39-ом!

Кстати, многие до сих пор путают литературные произведения Лаймена Фрэнка Баума и Александра Волкова, думая, что это одна и та же сказка, просто названия немного разные. И всё же, первый написал своего «Волшебника страны Оз» ещё в 1900 году, но на постсоветском пространстве более известен пересказ Волкова и его «Волшебник Изумрудного города». Стоит отметить, что первая книга-пересказ Волкова несколько отличается от оригинальной сказки, а уж последующие пять книг и вовсе едва ли связаны с миром Оз.

Дороти и Элли

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Главное различие и в книгах, и в фильмах — имена девочек. Ну и экранную разницу в возрасте сложно не заметить.

Итак, новой Элли стала Екатерина Червова, а вот в роли Дороти была известная голливудская актриса Джуди Гарленд.

Тото и Тотошка

Как видите, у режиссёров разных лет своё виденье того, какой породы должен быть друг главной героини истории.

На минуточку, в 39-м году Тото сыграл пёс-актёр Терри породы керн-терьер. Он снимался в голливудских фильмах с 1934 по 1945 год.

Железный Дровосек

Это поразительно, но, несмотря на то, какая огромная временная разница между этими двумя картинами — сходство Дровосеков просто потрясающее!

Современного Дровосека играет Юрий Колокольников. В 39-ом году эту же роль сыграл Джек Хейли.

Страшила

Сложно судить о внешности современного Страшилы. Единственное, что можно сказать по кадру из нового фильма — он довольно безэмоциональный парень 🙂

Страшилой в 2024 году станет актёр Евгений Чумак, а в 1939 году им был Рэй Болджер.

Злая ведьма Запада и Бастинда

Для прообраза Бастинды, которую в новом фильме играет Светлана Ходченкова, Волков использовал Злую ведьму Запада (в 1939 году её сыграла Маргарет Хэмилтон). Так что, грубо говоря, эти две дамочки на самом деле являются одним и тем же существом в разных прочтениях.

Загадочный персонаж, который, кажется, пришёл из вселенной «Безумного Макса»

Судя по всему, это Людоед — персонаж, который фигурирует только в Волшебной стране, написанной Александром Волковым. В сказках Баума он никогда не появлялся.

Роль Людоеда исполняет Сергей Епишев.

А что вы думаете о новой экранизации «Волшебника Изумрудного города»?

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Метки: Волшебник изумрудного города   Россия   актры   кино   сравнение   фильм   
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14  комментариев
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4k
Наталья Час назад
А что можно думать о современной экранизации, если её ещё никто не видел...
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2k
Lena 5 минут назад
Ожидаю худшего, надеюсь на лучшее!
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18k
Сергей 10 минут назад
А что я могу думать о новой экранизации, если я ее не видел?
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468
Михаил 13 минут назад
Страшилу, похоже ещё будут дорисовывать, а главное, чтоб не было всяких больных гендерным разнообразием.
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20k
alexis 18 минут назад
Бастинда из пещеры переехала? И где летучие обезьяны Петров и Безруков?
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113
zas-people 22 минуты назад
Чебурашка зашёл, надеюсь здесь будет не хуже.
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810
adssaf afasffdsga 23 минуты назад
Выглядит, пока что, лучше, чем то недоразумение, что якобы по "Мастеру и Маргарите" тут всплывало. Однако половина персонажей уже сомнительного качества - будто бы на Дровосека весь бюджет ушёл.
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10k
Copycat Полчаса назад
да вроде нормально выглядит всё, наши что ли снимают?
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33k
Андрей Иванов 47 минут назад
Бастинде я бы вдул. А по фильму - ещё ничего не ясно, но надежд мало
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2k
Оксид Бетона 50 минут назад
Лев-то где, ядрён-батон?!
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
34k
11k
Алексей Час назад
Автор зачем сравнивать голливудский и фильм и наш, с совершенно разной структурой повествования, смысл поста был в чем ???
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Forestdude

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