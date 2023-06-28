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Контролёр электрички едва не задушил подростка-безбилетника

Контролёр электрички едва не задушил подростка-безбилетника

Автор:
28 июня 2023 13:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Контролёр   Подмосковье   безбилетник   нападение   прокуратура   электричка   
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Когда из ЧОПа перешёл в контролёры и не успел адаптироваться.

В соцсетях появилось видео с нападением контролёра подмосковного электропоезда на несовершеннолетнего безбилетника. На кадрах видно, как крупный мужчина применяет удушающий приём к подростку и удерживает его до прихода охранника.


Инцидент произошёл в идущей от станции Голутвин (Коломна) в Москву электричке. Подросток, по данным очевидцев, зашёл в вагон в Воскресенске.

Московско-Рязанская транспортная прокуратура уже заинтересовалась инцидентом. Предварительно, там считают, что контролёр нарушил права подростка.


По данному факту Московско-Рязанской транспортной прокуратурой проводится проверка. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства случившегося, даст оценку действиям контролера, при наличии оснований примет меры реагирования


Источник:

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Метки: Видео   Контролёр   Подмосковье   безбилетник   нападение   прокуратура   электричка   
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33  комментария
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10k
SSD 2 часа назад
Можно, например, написать на контролера заявление о не законном лишении свободы, тогда это будет уже крайне тяжелая статья, почти как терроризм. У него (контролера), появится много времени, для того что бы выучить свои инструкции и обязанности.
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1k
zu4ara 5 минут назад
Просто я не верю, что мужик в белой рубашке просто так накинулся на несчастного юношу, который Пушкина читал...

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12k
Марсианин 17 минут назад
Онжедеть вырос, но уверен, что весь мир ему должен и обязан. Подростки нынче краев не видят зачастую, знают только о своих правах, а об обязанностях стараются не думать.
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30k
Юрий 18 минут назад
Когда мечтал стать коллектором, а стал контролёром...
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149
Александр Шевченко 20 минут назад
Ну начнём с того, что не удушение, а удержание. Сознательный гражданин совершил удержание по факту правонарушения, до приезда сотрудников полиции. Не согласны- пишите заявление, его рассмотрят на соответствие в МВД.
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14k
Shtoppi Полчаса назад
почему такие видео начинаются уже непосредственно с самого действа? такое ощущение что их спецом так "режут" для раскачки. нет завязки инцидента. так что, вполне возможно что подросток там наговорил чего "хорошего" с обещаниями этому контроллеру, перед тем как тот его "приобнял".
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14k
Александр 40 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Slash 44 минуты назад
А прокуратура не хочет проверить родителей подростка и дать оценку его воспитания?
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1k
Лютый вам Бетховен 48 минут назад
YOUNG LIVES MATTER!
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1k
Kra 51 минуту назад
Почему бы не сделать бесплатный проезд для детей и подростков по всей стране?
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8k
Дмитрий Час назад
Права подростка - могу х...й ложить(класть и другие варианты) на вашу оплату!
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912
ruslan d 2 часа назад
У них же можно просто оплатить маршрут ... Ну теперь будет новую работу искать .
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3k
Диагноз 2 часа назад
Да ничего не будет. Вреда здоровью не нанес. Удерживал до прихода охраны. Ну скажут, что нельзя так было делать. Может уволят. Думаю не та работа за которую сильно держатся работники...
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Как гласили слова из улётного хита одного блокбастера:
"... ты трогать ее не моги
За ее малый рост, малый рост"
Нельзя их трогать - себе дороже выйдет. Хоть дом взрывать соберётся - лучше обойти стороной. Врямя такое. За подзатыльник малолетнему говнюку можно со свободой расстаться.
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9k
Гомерчик 2 часа назад
а что не так? Наверняка огрызался, вырывался - вот и отхватил. Сами требуют от людей результата, но чуть какой резонанс, тут же отрекаются, мол, это они сами, мы их не заставляли.
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