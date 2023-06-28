Контролёр электрички едва не задушил подростка-безбилетника

Когда из ЧОПа перешёл в контролёры и не успел адаптироваться.
В соцсетях появилось видео с нападением контролёра подмосковного электропоезда на несовершеннолетнего безбилетника. На кадрах видно, как крупный мужчина применяет удушающий приём к подростку и удерживает его до прихода охранника.
Инцидент произошёл в идущей от станции Голутвин (Коломна) в Москву электричке. Подросток, по данным очевидцев, зашёл в вагон в Воскресенске.
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Московско-Рязанская транспортная прокуратура уже заинтересовалась инцидентом. Предварительно, там считают, что контролёр нарушил права подростка.
По данному факту Московско-Рязанской транспортной прокуратурой проводится проверка. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства случившегося, даст оценку действиям контролера, при наличии оснований примет меры реагирования
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"... ты трогать ее не моги
За ее малый рост, малый рост"
Нельзя их трогать - себе дороже выйдет. Хоть дом взрывать соберётся - лучше обойти стороной. Врямя такое. За подзатыльник малолетнему говнюку можно со свободой расстаться.