Контролёр электрички едва не задушил подростка-безбилетника

В соцсетях появилось видео с нападением контролёра подмосковного электропоезда на несовершеннолетнего безбилетника. На кадрах видно, как крупный мужчина применяет удушающий приём к подростку и удерживает его до прихода охранника.

Инцидент произошёл в идущей от станции Голутвин (Коломна) в Москву электричке. Подросток, по данным очевидцев, зашёл в вагон в Воскресенске.