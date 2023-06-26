Мать 19-летнего пассажира батискафа «Титан» призналась, что уступила сыну своё место на борту

Мать подростка, погибшего на батискафе «Титан» вместе со своим отцом-миллиардером, сегодня рассказала, что должна была быть на борту сама, но уступила место своему единственному сыну.
Кристин Давуд рассказала в эксклюзивном интервью BBC, что изначально они с мужем Шахзадой Давудом приобрели билеты для себя, но в итоге женщина уступила место на судне своему единственному сыну, 19-летнему Сулеману, поскольку тот очень хотел поехать. Причем целью Сулемана было не только увидеть обломки легендарного «Титаника» — подросток хотел стать первым человеком на планете, собравшим Кубик Рубика в глубоких водах Атлантического океана.
На вопрос журналистки BBC «Вы уступили ему свое место; что вы чувствуете?», миссис Давуд ответила дрожащим голосом: «Давайте не будем об этом».
В интервью госпожа Давуд с удивительным самообладанием рассказала, как она и ее 17-летняя дочь Алина шутили и обнимались с Шахзадой и Сулеманом на борту «Полярного принца», вспомогательного судна «Титана», после чего те попрощались и пошли садиться в батискаф. Через два часа связь с ними была потеряна.
В тот день мать с дочерью еще были уверены, что Шахзада и Сулеман вернутся, но уверенность гасла с каждым часом.
«Мы все думали, что они просто всплывут, поэтому шок был отложен примерно на 10 часов или около того, — вспоминает вдова. — К тому времени, когда они должны были подняться наверх… Был момент, когда они должны были снова оказаться на поверхности, и когда этот момент прошел, начался настоящий шок — не шок, а тревога и не самое хорошее предчувствие».
По словам госпожи Давуд, она окончательно потеряла надежду, когда прошло 96 часов с тех пор, как ее муж и сын отплыли на борту батискафа, а значит, у них закончился кислород; именно тогда она написала родне и друзьям, что готовится к худшему. Ее дочь продержалась дольше — несмотря на мрачные перспективы, та до последнего не теряла надежды на спасение своего отца и старшего брата.
«Она такая невероятная молодая женщина, она настолько сознательна, — говорит госпожа Давуд о 17-летней Алине. — Она верит в науку, и она действительно верила, что, совсем как когда ты садишься в самолет, наука, механика, и инженерия сработают».
Последняя надежда рухнула, когда береговая охрана США сообщила им, что обломки батискафа были найдены — эту информацию скрывали от семьи на протяжении нескольких часов. После этого было официально объявлено, что «Титан» взорвался, а все пятеро пассажиров на борту погибли.
Госпожа Давуд рассказала, что планировала отправиться к затонувшему «Титанику» вместе с мужем еще до пандемии, но тогда поездка отменилась из-за ограничений. Но когда супруги снова стали бронировать экскурсию на батискафе OceanGate в этом году, женщина решила уступить свое место сыну.
«Я уступила свое место, чтобы они взяли с собой [Сулемана], потому что он действительно хотел поехать, — призналась она. — Я была безумно рада за них, потому что они оба правда мечтали об этом уже очень давно».
Госпожа Давуд рассказала, что Сулеман, студент исследовательского университета Стратклайда в Глазго, взял с собой кубик Рубика, поскольку надеялся побить мировой рекорд по решению головоломки на наибольшей глубине.
«Он сказал мне: «Я соберу кубик Рубика на 3700 метров ниже уровня моря у “Титаника”», — вспоминает госпожа Давуд. — Сулеман собрал конструктор LEGO «Титаник» из 10 000 деталей. Он подал заявку на регистрацию мирового рекорда, поскольку планировал собрать кубик Рубика в самой глубокой точке». Хотя заявку отклонили, Сулеман с отцом все равно собирались заснять попытку.
По словам госпожи Давуд, ее сын был практичным и интеллектуальным человеком и никуда не ходил без своего Кубика Рубика, который научился собирать всего за 12 секунд. Теперь они с дочерью поклялись научиться собирать кубик Рубика в честь Сулемана, а сама госпожа Давуд намерена продолжить работу своего мужа.
«Он стольким занимался, он помог стольким людям, и мы с Алиной действительно хотим сохранить его наследие и предоставить ему эту платформу, что его работа продолжается, и это также очень важно для моей дочери, — говорит вдова. — Мы с Алиной сказали, что будем учиться собирать кубик Рубика. Будет сложно, потому что у нас с этим плохо, но мы собираемся научиться».
«Я скучаю по ним, — добавила женщина, едва сдерживая слёзы. — Я очень, очень скучаю по ним».
В субботу семья вернулась в Сент-Джонс в Ньюфаундленде, Канада. Вчера они провели поминальную молитву по Шахзаде и Сулеману, которая, по словам госпожи Давуд, «помогла им».
Вспоминая своего сына, она признала, что он был скорее «маминым сыночком», но также «любил своего отца». Что до мужа, госпожа Давуд рассказала, как они познакомились еще в университете, когда она совсем не говорила по-английски. Тогда Шахзада, большой любитель истории, знал о ее родной Германии больше, чем она; а еще он был одержим документальными фильмами.
«Он заставлял нас всех смотреть [документальные фильмы] Дэвида Аттенборо, и детям они нравились, — вспоминает Давуд. — Его энтузиазм позволил мне проявлять себя с лучшей стороны, и я правда научилась любить историю. Благодаря своим знаниям он действительно мог вдохновлять и мотивировать других».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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