Мать 19-летнего пассажира батискафа «Титан» призналась, что уступила сыну своё место на борту

«Мы все думали, что они просто всплывут, поэтому шок был отложен примерно на 10 часов или около того, — вспоминает вдова. — К тому времени, когда они должны были подняться наверх… Был момент, когда они должны были снова оказаться на поверхности, и когда этот момент прошел, начался настоящий шок — не шок, а тревога и не самое хорошее предчувствие».

По словам госпожи Давуд, она окончательно потеряла надежду, когда прошло 96 часов с тех пор, как ее муж и сын отплыли на борту батискафа, а значит, у них закончился кислород; именно тогда она написала родне и друзьям, что готовится к худшему. Ее дочь продержалась дольше — несмотря на мрачные перспективы, та до последнего не теряла надежды на спасение своего отца и старшего брата.

«Она такая невероятная молодая женщина, она настолько сознательна, — говорит госпожа Давуд о 17-летней Алине. — Она верит в науку, и она действительно верила, что, совсем как когда ты садишься в самолет, наука, механика, и инженерия сработают».

Последняя надежда рухнула, когда береговая охрана США сообщила им, что обломки батискафа были найдены — эту информацию скрывали от семьи на протяжении нескольких часов. После этого было официально объявлено, что «Титан» взорвался, а все пятеро пассажиров на борту погибли.