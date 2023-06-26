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Во Владивостоке тренер по единоборствам заставил детей стоять в планке на дороге

Во Владивостоке тренер по единоборствам заставил детей стоять в планке на дороге

Автор:
26 июня 2023 15:08
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Владивосток   дети   дорога   прокуратура   тренер   тренировка   
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Прокуратура уго грозит мужчине уголовным делом.

Жители одного из районов Владивостока засняли суровую тренировку школьников из местной секции единоборств. Тренер зачем-то вывел детей на проезжую часть и заставил принять упор лёжа, проезжающие мимо машины его совершенно не беспокоили. Зато встревожили местную прокуратуру, которая начала проверку, по результатам которой тренеру может грозить уголовная статья.


Установлено, что 26 июня 2023 года тренер спортивной секции проводил занятие по единоборствам на ул. Запорожской во Владивостоке. При этом во время выполнения упражнений дети были расположены на проезжей части, где продолжалось движение транспортных средств

В прокуратуре сообщили, что уже вызвали тренера для дачи показаний и объяснений. Там хотят услышать хотя бы одну уважительную причину, зачем было выводить детей на проезжую часть.

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Метки: Видео   Владивосток   дети   дорога   прокуратура   тренер   тренировка   
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4  комментария
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626
Damvrot Hohlam 53 минуты назад
может тренер хотел показать что никуя нет спортивных площадок.
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8k
Дмитрий Полчаса назад
Я тоже согласен! Прокуратура та ещё Уго!
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18k
сеньор Леонсио 46 минут назад
Давай единоборства запретим,это же насилие,дети бьют детей!
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