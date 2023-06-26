Во Владивостоке тренер по единоборствам заставил детей стоять в планке на дороге

Жители одного из районов Владивостока засняли суровую тренировку школьников из местной секции единоборств. Тренер зачем-то вывел детей на проезжую часть и заставил принять упор лёжа, проезжающие мимо машины его совершенно не беспокоили. Зато встревожили местную прокуратуру, которая начала проверку, по результатам которой тренеру может грозить уголовная статья.



