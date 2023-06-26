Забавные случаи, когда соус стал неожиданным оружием

Зачастую противники запрета на ношение оружия гражданскими лицами приходят к выводу, что почти любой предмет можно использовать в качестве оружия в зависимости от намерений человека. Тот же молоток может быть использован и для строительства дома, и для совершения преступления. Иногда даже самые безобидные предметы могут превратиться в оружие.
Есть буквально анекдотические истории, подтверждающие эту точку зрения и рассказывающие о необычных случаях, когда преступления были совершены при помощи... соуса. Но как обычный продукт может стать оружием?
Десять лет назад в один из банков города Клинтон (Мичиган), ворвалась женщина. Она угрожала сотрудникам, заявляя, что у нее в сумке находится радиоуправляемая бомба. Получив деньги, она оставила сумку в банке, предупредив, что взорвет его, если ее начнут преследовать. Однако прибывшие на место саперы обнаружили в сумке всего лишь две большие банки с томатным соусом. Подозреваемая по имени Офелия Амелия Нил была задержана спустя несколько дней и признана виновной в ограблении банка.
Житель Алабамы решил ограбить небольшой местный магазин сладостей. Вместо обычного оружия он взял открытую банку соевого соуса и брызнул его в лицо 73-летней продавщице. Женщина оказалась в шоке от неожиданного и раздражения от острого соуса, и грабитель по имени Майкл Бриски воспользовался этим, чтобы украсть деньги из кассы. Вскоре его были задержаны. Кто бы мог подумать, что соус может стать оружием?
Семья Шитц, владеющая сетью домашних кофеен и магазинчиков в США, предлагает своим клиентам острый соус с названием "Бум". Группа подростков, противостоявших одному человеку, решила использовать этот соус как оружие. Они приобрели большое количество "Бума" и ночью облили им свою жертву с головы до ног. Благодаря кайенскому перцу в составе соуса, кожа пострадавшего получила ожоги. Помимо указанных случаев, когда соусы использовались в шутку, они могут стать серьезным оружием.
Необычные разработки
Соусы, обычно содержащие перец, могут быть использованы как оружие с нежелательными последствиями. Кроме перцовых баллончиков и снарядов, применяемых для разгона толпы во время беспорядков, существуют и другие разработки. Например, в США была разработана винтовка VKS PepperBall Launcher. Она стреляет шариками, наполненными соусоподобной жидкостью на основе кайенского перца. Такое оружие не наносит смертельных повреждений, но способно остановить нарушителя порядка, вызывая ожоги в глазах, дыхательных путях и на коже.
Источник:
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