Забавные случаи, когда соус стал неожиданным оружием

Десять лет назад в один из банков города Клинтон (Мичиган), ворвалась женщина. Она угрожала сотрудникам, заявляя, что у нее в сумке находится радиоуправляемая бомба. Получив деньги, она оставила сумку в банке, предупредив, что взорвет его, если ее начнут преследовать. Однако прибывшие на место саперы обнаружили в сумке всего лишь две большие банки с томатным соусом. Подозреваемая по имени Офелия Амелия Нил была задержана спустя несколько дней и признана виновной в ограблении банка.



