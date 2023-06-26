В Новосибирске горожане разорили установленные ко Дню города цветочные композиции

В воскресенье в рамках празднования 130-летия Новосибирска в городе прошёл Международный фестиваль цветов. Над украшением города трудились флористы из Китая, Казахстана, Армении и российских городов. Каждая команда на радость людям создала на улице Ленина свои цветочные композиции. Однако когда на город опустились сумерки, клумбы начали разбирать. В основном это были молодые девушки и женщины с детьми, решившие, видимо, самим себе подарить цветы.



Их поведение очень разочаровало как многих новосибирцев, назвавших девушек "одичавшими", так и местные власти, которые только на одни цветы выделили из бюджета города 3,3 млн рублей.