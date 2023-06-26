В Новосибирске горожане разорили установленные ко Дню города цветочные композиции

А чего добру пропадать?
В воскресенье в рамках празднования 130-летия Новосибирска в городе прошёл Международный фестиваль цветов. Над украшением города трудились флористы из Китая, Казахстана, Армении и российских городов. Каждая команда на радость людям создала на улице Ленина свои цветочные композиции. Однако когда на город опустились сумерки, клумбы начали разбирать. В основном это были молодые девушки и женщины с детьми, решившие, видимо, самим себе подарить цветы.
Их поведение очень разочаровало как многих новосибирцев, назвавших девушек "одичавшими", так и местные власти, которые только на одни цветы выделили из бюджета города 3,3 млн рублей.
Источник:
В пресс-службе администрации города заявили, что наказывать никого не планируют.
Народ такой, что же сделаешь? Наш менталитет. Грустно было, к сожалению. Но разбор мы не планируем. Я спросила – ни в правоохранительные органы, никуда мы не будем [подавать заявление]. Когда толпа народа, что сделаешь?
Источник:
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова пообещала, что разрушенные композиции восстановят.
Мне бы хотелось, чтобы самой серьёзной санкцией стало осуждение людей и собственный стыд за сделанное. Композиции будут восстановлены
В Мэрии отметили, что уничтожен только один участок, посвящённый временам года — "мародёрство" началось после детей, которые развалили валун с сеном. Большую часть цветочного великолепия, к счастью, не тронули.
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Ну, разве что, остаётся добавить, "выслать в свой кишлак пожизненно".