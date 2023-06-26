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В Новосибирске горожане разорили установленные ко Дню города цветочные композиции

В Новосибирске горожане разорили установленные ко Дню города цветочные композиции

Автор:
26 июня 2023 12:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Новосибирск   Фестиваль Цветов   воровство   девушки   день города   празднование   
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А чего добру пропадать?

В воскресенье в рамках празднования 130-летия Новосибирска в городе прошёл Международный фестиваль цветов. Над украшением города трудились флористы из Китая, Казахстана, Армении и российских городов. Каждая команда на радость людям создала на улице Ленина свои цветочные композиции. Однако когда на город опустились сумерки, клумбы начали разбирать. В основном это были молодые девушки и женщины с детьми, решившие, видимо, самим себе подарить цветы.


Их поведение очень разочаровало как многих новосибирцев, назвавших девушек "одичавшими", так и местные власти, которые только на одни цветы выделили из бюджета города 3,3 млн рублей.

В пресс-службе администрации города заявили, что наказывать никого не планируют.


Народ такой, что же сделаешь? Наш менталитет. Грустно было, к сожалению. Но разбор мы не планируем. Я спросила – ни в правоохранительные органы, никуда мы не будем [подавать заявление]. Когда толпа народа, что сделаешь?

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова пообещала, что разрушенные композиции восстановят.


Мне бы хотелось, чтобы самой серьёзной санкцией стало осуждение людей и собственный стыд за сделанное. Композиции будут восстановлены

В Мэрии отметили, что уничтожен только один участок, посвящённый временам года — "мародёрство" началось после детей, которые развалили валун с сеном. Большую часть цветочного великолепия, к счастью, не тронули.

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Метки: Видео   Новосибирск   Фестиваль Цветов   воровство   девушки   день города   празднование   
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9  комментариев
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5k
Rubiroid_47 Полчаса назад
Чужое, халява. Взять-взять!
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29k
Serg2001 2 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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864
ruslan d 3 минуты назад
В следующий раз сварные композиции поставить надо ...
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2k
RaiJu 13 минут назад
Дикари
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9k
Борис Карабанов 16 минут назад
Что тут скажешь? Можно только процитировать великих.
Ну, разве что, остаётся добавить, "выслать в свой кишлак пожизненно".
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30k
Юрий 23 минуты назад
Бамбук с берёзами тоже разобрали? Не верю...
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3k
Дмитрий 36 минут назад
Наглые морды этих дегенератов-деградантов на билборды по всему городу развесить и надпись позорную написать. Пусть все знают с каким быдлом рядом люди живут.
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2k
Alex 36 минут назад
Приматы
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