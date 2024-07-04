"Не хочу выходить замуж за мусульманина": 21-летняя таджичка из Новосибирска решила продать свою девственность

Победителю аукциона лучше приехать в РФ, чтобы получить товар, однако девушка может отправиться в Китай, Францию, Германию, Италию и ряд других стран - на выбор "господина".





Девственница сообщает, что знает английский язык. Правда, плохо, но для понимания друг друга сойдёт.



