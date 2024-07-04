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"Не хочу выходить замуж за мусульманина": 21-летняя таджичка из Новосибирска решила продать свою девственность

"Не хочу выходить замуж за мусульманина": 21-летняя таджичка из Новосибирска решила продать свою девственность

Автор:
04 июля 2024 10:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Новосибирск   аукцион по продаже девственности   девственность   девушки   мораль   невинность   
1494
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Невинность барышня оценила в 20 тысяч долларов.

21-летняя девушка решила продать свою девственность. Она уверяет, что носит хиджаб, и её тело никто никогда не трогал, кроме неё самой. Таджичка в будущем мечтает переехать в Германию, а пока учится на фельдшера в Новосибирске. Она аккуратна, застенчива и очень скромна, но ради получения денег за аукцион готова пройти обследование у любого врача, который подтвердит её невинность.


×

Победителю аукциона лучше приехать в РФ, чтобы получить товар, однако девушка может отправиться в Китай, Францию, Германию, Италию и ряд других стран - на выбор "господина".


Девственница сообщает, что знает английский язык. Правда, плохо, но для понимания друг друга сойдёт.



Своего имени на сайте девушка не указала, а лица "продавщиц девственности" по правилам ресурса скрыты - доступ к ним, похоже, получит только участник аукциона.


Судя по прайсу, таджичка оценила свою невинность еще гуманно - встречаются куда более меркантильные барышни, готовые продать право первой ночи за весьма солидную сумму.

Источник:

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Метки: Новосибирск   аукцион по продаже девственности   девственность   девушки   мораль   невинность   
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11  комментариев
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584
Сахалинец 2 часа назад
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13k
Krapiv Полчаса назад
а она точно заплатит?
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1k
Laert Полчаса назад
С одной стороны она может быть конечно и девственница, но вот с другой стороны наверняка нет, причем не один раз...
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6k
Василий Афиногенов 41 минуту назад
Ссылка vk.com
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8k
S__D 56 минут назад
её тело никто никогда не трогал, кроме неё самой
.
Звездит. Мама-папа, ну или, как минимум, акушер(ка).
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21k
Алексей Час назад
Она не понимает интересно, что её свои же прибьют и прикопают
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41k
albedo Час назад
Чего то вспомнилось:

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17k
Ivan Час назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
23k
47k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Оно и бесплатно не нужно...
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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