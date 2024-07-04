"Не хочу выходить замуж за мусульманина": 21-летняя таджичка из Новосибирска решила продать свою девственность

Невинность барышня оценила в 20 тысяч долларов.
21-летняя девушка решила продать свою девственность. Она уверяет, что носит хиджаб, и её тело никто никогда не трогал, кроме неё самой. Таджичка в будущем мечтает переехать в Германию, а пока учится на фельдшера в Новосибирске. Она аккуратна, застенчива и очень скромна, но ради получения денег за аукцион готова пройти обследование у любого врача, который подтвердит её невинность.
Победителю аукциона лучше приехать в РФ, чтобы получить товар, однако девушка может отправиться в Китай, Францию, Германию, Италию и ряд других стран - на выбор "господина".
Девственница сообщает, что знает английский язык. Правда, плохо, но для понимания друг друга сойдёт.
Своего имени на сайте девушка не указала, а лица "продавщиц девственности" по правилам ресурса скрыты - доступ к ним, похоже, получит только участник аукциона.
Судя по прайсу, таджичка оценила свою невинность еще гуманно - встречаются куда более меркантильные барышни, готовые продать право первой ночи за весьма солидную сумму.
Источник:
- Продам девственность: цены, аукционы, истории девушек
- Возможен торг. 19-летняя девушка решила продать невинность ради красивой жизни
- Девушка решила продать свою девственность, чтобы помочь родителям
- 19-летняя британка продаёт девственность, чтобы помочь родителям
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Звездит. Мама-папа, ну или, как минимум, акушер(ка).