Как преображаются поверхности, когда за дело берутся фанаты чистоты

Сравнение вещей «до и после чистки» способно доставить немало удовольствия. Посмотрите, как преображаются различные поверхности после чистки.
Иногда самые простые и повседневные вещи могут приносить такие результаты, что со стороны это будет казаться настоящей магией. Так, герои данной подборки открыли для себя магию чистки и уборки, и итог оказался настолько впечатляющим, что в него сложно поверить. Разумеется, это часы кропотливой работы, но это явно стоило того. Кто мог знать, что плитка у дома, под многолетним слоем грязи, всё это время была цветной?
Почистил качели. Нет, это не зелёная краска, это многолетняя грязь
Автомобильное кресло получило новую жизнь
Первое мытьё за 5 лет
Кажется, ваша недвижимость только что выросла в цене.
Я очень доволен своей работой
Это выглядит как разница между началом фильма ужасов и концом фильма, когда злую сущность изгнали.
Мойщики поняли, что ошиблись домом, но, по крайней мере, мы получили бесплатный образец
Это не ошибка, а хитрость. Теперь вам придётся нанять их, чтобы закончить работу.
Оказывается, всё это время плитка была цветной
Почистили стену 30-летнего бассейна
— Мой полученный в видеоиграх опыт подсказывает, что за этой стенкой точно спрятан секрет.
— Согласен, нам нужна бомба, чтобы разрушить её.
Эбби явно нравится чистота
Самое наглядное «до» и «после»
Выглядит как готовый мем.
Отличный результат
Я был уверен, что этот забор серый, но мойщик убедил меня в обратном
Грязные цвета стели пастельными
— Процесс чистки был настолько сложным, что в ярости вы сломали стул и вам пришлось убрать его из кадра?
— Похоже, одно из растений в горшках тоже пострадало.
Какой контраст
Теперь придётся перекрашивать весь дом, чтобы он сочетался со ступеньками.
Моя сестра старалась
Она перестаралась. Что случилось с растениями?!
Наглядная разница
— Сначала мне показалось, что это пирамида.
— А это не пирамида?
Теперь клумба как новая
Привёл в порядок свой задний двор
Источник:
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