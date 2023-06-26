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Как преображаются поверхности, когда за дело берутся фанаты чистоты

Как преображаются поверхности, когда за дело берутся фанаты чистоты

Автор:
26 июня 2023 07:44
Метки: Вещи   в мире   интересно   любопытно   тогда и сейчас   чистота   
2234
18

Сравнение вещей «до и после чистки» способно доставить немало удовольствия. Посмотрите, как преображаются различные поверхности после чистки.

Иногда самые простые и повседневные вещи могут приносить такие результаты, что со стороны это будет казаться настоящей магией. Так, герои данной подборки открыли для себя магию чистки и уборки, и итог оказался настолько впечатляющим, что в него сложно поверить. Разумеется, это часы кропотливой работы, но это явно стоило того. Кто мог знать, что плитка у дома, под многолетним слоем грязи, всё это время была цветной?

Почистил качели. Нет, это не зелёная краска, это многолетняя грязь

×
×

Автомобильное кресло получило новую жизнь

Первое мытьё за 5 лет

Кажется, ваша недвижимость только что выросла в цене.

Я очень доволен своей работой

Это выглядит как разница между началом фильма ужасов и концом фильма, когда злую сущность изгнали.

Мойщики поняли, что ошиблись домом, но, по крайней мере, мы получили бесплатный образец

Это не ошибка, а хитрость. Теперь вам придётся нанять их, чтобы закончить работу.

Оказывается, всё это время плитка была цветной

Почистили стену 30-летнего бассейна

— Мой полученный в видеоиграх опыт подсказывает, что за этой стенкой точно спрятан секрет.

— Согласен, нам нужна бомба, чтобы разрушить её.

Эбби явно нравится чистота

Самое наглядное «до» и «после»

Выглядит как готовый мем.

Отличный результат

Я был уверен, что этот забор серый, но мойщик убедил меня в обратном

Грязные цвета стели пастельными

— Процесс чистки был настолько сложным, что в ярости вы сломали стул и вам пришлось убрать его из кадра?

— Похоже, одно из растений в горшках тоже пострадало.

Какой контраст

Теперь придётся перекрашивать весь дом, чтобы он сочетался со ступеньками.

Моя сестра старалась

Она перестаралась. Что случилось с растениями?!

Наглядная разница

— Сначала мне показалось, что это пирамида.

— А это не пирамида?

Теперь клумба как новая

Привёл в порядок свой задний двор

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Метки: Вещи   в мире   интересно   любопытно   тогда и сейчас   чистота   
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1k
iKrek Полчаса назад
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60k
pynh Полчаса назад
Практически все фото как для рекламы мойки
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16k
Колька Валеркин сын 51 минуту назад
Как реборажается афтар, когда добавил новых картинок в пост)))
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16k
Smiley Час назад
Засранцы.
Ещё и хвастаются этим...
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Alex Chebrikov

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