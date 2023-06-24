Лучшие животные киноиндустрии и их заслуженная награда

Вспышки камер, громкие аплодисменты, слёзы на глазах и заветная статуэтка в руках – мечта актёров и актрис. У некоторых актёров сразу несколько «Оскаров», а другие ждут свою награду годами. Это касается и других престижных наград в области индустрии кино. Интересно, а как дела обстоят в случае с братьями нашими меньшими?