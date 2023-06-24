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Лучшие животные киноиндустрии и их заслуженная награда

Лучшие животные киноиндустрии и их заслуженная награда

Автор:
24 июня 2023 20:00
Сообщество : Кино
Метки: Животное   Награда   Пэтси   актёр   интересно   кино   награждение   присуждение   съёмки   факт   
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Вспышки камер, громкие аплодисменты, слёзы на глазах и заветная статуэтка в руках – мечта актёров и актрис. У некоторых актёров сразу несколько «Оскаров», а другие ждут свою награду годами. Это касается и других престижных наград в области индустрии кино. Интересно, а как дела обстоят в случае с братьями нашими меньшими?

Ведь зачастую именно они являются главными героями. Или придают фильму особую атмосферу. И такая кинопремия действительно существовала, выдавалась с 1951 года хвостатым и мохнатым звёздам. Это «Пэтси» (Picture Animal Top Star of the Year – Лучшая звезда года в мире животных).

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Надо сказать, что отправной точкой создания «Пэтси» стали трагические события. Животные на съёмках использовались. Но нельзя забывать об их звериной сути и сопутствующих проблемах. Однажды на съёмочной площадке пришлось застрелить дрессированного леопарда, который рассвирепел и напал на актёров. Позднее произошёл несчастный случай с лошадью.

Информация, конечно, распространялась. И дошла до членов Американской ассоциации защиты животных (AHA). Эта организация следит за состоянием животных, задействованных на съёмках. И именно её участники придумали фразу, ставшую, пожалуй, легендарной – «Ни одно животное в процессе съёмок не пострадало». И учредили премию для актёров, не являющихся людьми.

Первым получившим награду стал актёр с копытами – мул по кличке Фрэнсис. Который действительно блистательно справлялся с возложенными на него задачами, поскольку смог отличиться ещё несколько раз. Дважды награждался поросёнок Арнольд из «Зелёных просторов».

Головокружительным стал и дебют кота Оранджи в картине «Завтрак у Тиффани». Потом награду получали преимущественно псы, что логично и ожидаемо, ведь собаки ориентированы на человека, отлично поддаются дрессировке и хорошо понимают, что от них требуется.

К сожалению, в 2011 году конкурс перестал существовать по причине снижения интереса зрителей и проблем с финансированием. Но нельзя исключать, что найдутся спонсоры, желающие оценить вклад животных в киноиндустрию и их старания и возобновить традицию награждения лучших.

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Метки: Животное   Награда   Пэтси   актёр   интересно   кино   награждение   присуждение   съёмки   факт   
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2  комментария
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surgy 20 минут назад
А как же Бетховен?
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