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10 самых приспособленных для человека городов мира

10 самых приспособленных для человека городов мира

Автор:
26 декабря 2023 08:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: БРИКС   Жизнь   в мире   все для людей   город   люди   удобство   
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Межгосударственное объединение БРИКС+ составило рейтинг городов, которые наиболее всего приспособлены для проявления человеком собственного потенциала.

Отбор первой десятки проходил по трём критериям: образование, рынок труда и технологии. Причём анализ проводился с учётом двух аспектов: «город для людей», то есть те возможности, которые могут предоставить учреждения населению, и «люди для города» — собственно потенциал человека.

Целью этого аналитического проекта является привлечение внимания городских управлений к социально-экономическому уровню местной жизни и мотивация на её совершенствование. 18 января эксперты представят подробные результаты, из которых будет ясно, что необходимо совершенствовать городской администрации стран.

Смотрите ниже рейтинг, в который вошли города больших возможностей!

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Список составлялся и ранжировался исследователями из 8 университетов мира (Мексика, Индия, Аргентина, Индонезия, Малайзия, Россия, Филиппины) при координации Панамериканского университета в Мексике.

По словам экспертов, в Москве выстроена гармоничная экосистема, в которой эффективно взаимодействуют система образования, устойчивость рынка труда, цифровизация и бизнес.

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Метки: БРИКС   Жизнь   в мире   все для людей   город   люди   удобство   
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