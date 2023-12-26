10 самых приспособленных для человека городов мира

Межгосударственное объединение БРИКС+ составило рейтинг городов, которые наиболее всего приспособлены для проявления человеком собственного потенциала.
Отбор первой десятки проходил по трём критериям: образование, рынок труда и технологии. Причём анализ проводился с учётом двух аспектов: «город для людей», то есть те возможности, которые могут предоставить учреждения населению, и «люди для города» — собственно потенциал человека.
Целью этого аналитического проекта является привлечение внимания городских управлений к социально-экономическому уровню местной жизни и мотивация на её совершенствование. 18 января эксперты представят подробные результаты, из которых будет ясно, что необходимо совершенствовать городской администрации стран.
Смотрите ниже рейтинг, в который вошли города больших возможностей!
Список составлялся и ранжировался исследователями из 8 университетов мира (Мексика, Индия, Аргентина, Индонезия, Малайзия, Россия, Филиппины) при координации Панамериканского университета в Мексике.
По словам экспертов, в Москве выстроена гармоничная экосистема, в которой эффективно взаимодействуют система образования, устойчивость рынка труда, цифровизация и бизнес.
Источник:
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