10 самых приспособленных для человека городов мира

Отбор первой десятки проходил по трём критериям: образование, рынок труда и технологии. Причём анализ проводился с учётом двух аспектов: «город для людей», то есть те возможности, которые могут предоставить учреждения населению, и «люди для города» — собственно потенциал человека.

Целью этого аналитического проекта является привлечение внимания городских управлений к социально-экономическому уровню местной жизни и мотивация на её совершенствование. 18 января эксперты представят подробные результаты, из которых будет ясно, что необходимо совершенствовать городской администрации стран.

Смотрите ниже рейтинг, в который вошли города больших возможностей!