25 фотодоказательств того, что в соцсетях никому нельзя верить

Если вы хоть раз заглядывали в популярные соцсети, то прекрасно знаете, что почти всё в них так же реально, как единороги. Фигуры как у куклы Барби, лица с полным отсутствием пор, идеальный пресс... Это еще ладно, мы привыкли. Но порой горе-инфлюенсеры перегибают палку до такой степени, и фотошоп у них уже из ушей льется — и это самые смешные случаи!