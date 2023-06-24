25 фотодоказательств того, что в соцсетях никому нельзя верить

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Если вы хоть раз заглядывали в популярные соцсети, то прекрасно знаете, что почти всё в них так же реально, как единороги. Фигуры как у куклы Барби, лица с полным отсутствием пор, идеальный пресс... Это еще ладно, мы привыкли. Но порой горе-инфлюенсеры перегибают палку до такой степени, и фотошоп у них уже из ушей льется — и это самые смешные случаи!
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4. Всегда странно, когда люди из реалити-шоу фотошопят свои фотографии, как будто мы не знаем, как они на самом деле выглядят
6. «Девушка, которая била мне тату, отредактировала фото, чтобы выложить в своих сторис. Ну прости, что моя натуральная талия недостойна инсты!»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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