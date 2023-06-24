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25 фотодоказательств того, что в соцсетях никому нельзя верить

25 фотодоказательств того, что в соцсетях никому нельзя верить

Автор:
24 июня 2023 10:19
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   блогеры   инстаграмная реальность   мастера фотошопа   соцсети   фотошоп   
1887
26

Если вы хоть раз заглядывали в популярные соцсети, то прекрасно знаете, что почти всё в них так же реально, как единороги. Фигуры как у куклы Барби, лица с полным отсутствием пор, идеальный пресс... Это еще ладно, мы привыкли. Но порой горе-инфлюенсеры перегибают палку до такой степени, и фотошоп у них уже из ушей льется — и это самые смешные случаи!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   блогеры   инстаграмная реальность   мастера фотошопа   соцсети   фотошоп   
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3  комментария
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1k
Фидель Полчаса назад
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21k
Valiko Полминуты назад
Это люди с такими же отклонениями в области самооценки, что и некоторые "космические" воины. Только у одних были иголки и нитки, а теперь фотошоп.
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971
Victor Полчаса назад
про нокаут лучшее!
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