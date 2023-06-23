Кормили с удочки: кота Тошика, просидевшего в вентиляционной шахте 20 дней

Как вызволить любимца было непонятно, но для начала его решили покормить, поэтому, вооружившись удочкой, хозяева пришли на крышу и через отверстие стали спускать котику лакомства. Следующая ночь была бессонной, зато нашлось решение, как вызволить Тошика из беды.





Прошмыгнул в подъезд и пропал

– Вся эта история произошла в начале июня. Мы живем на восьмом этаже и выходили из квартиры, когда Тошик прошмыгнул мимо нас в подъезд. Он время от времени выходил на площадку, очень любил сидеть на девятом этаже, где его подкармливали, а потом возвращался домой, – рассказал Андрей. – Он не на самовыгуле, на улицу никогда не выходил, ограничивался подъездом. А тут выбежал и пропал.

Обычно любимец семьи недолго сидел на лестничной площадке, прежде чем вернуться домой, но в этот раз он отсутствовал долго. Хозяева забеспокоились, бросились искать Тошика, но нигде его не находили.

– А у нас в этот момент в доме работали промышленные альпинисты, они делали фасад. Мы подумали, котик наш выбежал на крышу и пошли его там искать. Ходили несколько раз, осматривали каждый уголок крыши, но его там не было. Мы никак не могли понять, куда он делся, – вспомнил в разговоре нижегородец.