9 мегапопулярных игр, у которых теперь есть экранизация

Наш век может по праву считаться золотой эпохой для каждого любителя видеоигр. А наблюдать за тем, как любимые персонажи выпрыгивают из своих пиксельных границ в яркий мир кино и телевидения, и вовсе — совершенно особенное ощущение. В этом посте вспоминаем девять легендарных видеоигр, которым повезло перепрыгнуть на большие и не очень экраны.
«Ведьмак» — это игры, полные магии, сражений и мифических зверей. Приключения главного героя Геральта из Ривии оказались настолько увлекательными, что привлекли внимание Netflix и в итоге легли в основу популярного сериала. Главную роль до недавнего времени исполнял Генри Кавилл, однако актер покинул проект после третьего сезона из-за разногласий с создателями. В следующих сезонах Геральта будет играть Лиам Хемсворт.
В мире Dota древние силы сталкиваются в вихре стратегии и командной работы. Анимационная адаптация «Dota: Кровь дракона» погружает зрителя в эту богатую вселенную еще глубже. Сериал Netflix, в котором Юрий Ловенталь (голос Питера Паркера в играх Playstation о Человеке-пауке) озвучивает драконьего рыцаря Дэвиона, наполняет каждый кадр захватывающим лором игры. Этот сериал не только порадует давних поклонников вселенной, но и невероятно полезен для новичков и тех, кто хотел бы начать играть в Dota, но боится не разобраться в сложном мире игры.
Говоря об адаптациях известных игр, как можно забыть об этом помешанном на скорости синем клубочке энергии? Легендарные игры для консолей Sega уже не одно десятилетие завораживают геймеров, и когда Соник ворвался на большой экран в фильме «Соник в кино», фанаты были в восторге — если закрыть глаза на всю шумиху с первым неудачным дизайном любимого персонажа. В этой яркой и веселой картине главного героия озвучил Бен Шварц, а легендарный Джим Керри исполнил роль заклятого врага Соника, доктора Роботника.
В серии игр Tomb Raider бесстрашная археолог Лара Крофт пережила вместе с игроками немало невероятных приключений, по ходу раскрыв еще больше древних тайны. Приключенческий дух игры идеально подходил для большого экрана, так что франшиза довольно скор обзавелась киноадаптацией. Анджелина Джоли и Алисия Викандер поочередно сыграли прекрасную, умную и отважную Лару Крофт в фильмах «Лара Кровт: Расхитительница гробниц» и «Tomb Raider: Лара Крофт» соответственно.
Через воспоминания предков главные герои серии Assassin’s Creed путешествуют в разные эпохи истории человечества, проживая жизни членов тайной организации ассасинов их глазами. Этот уникальный игровой опыт перекочевал на большой экран с Майклом Фассбендером в главной роли. Фильм попытался повторить фирменное сочетание исторической справки и динамичного стелс-геймплея серии, и хотя его встретили довольно прохладно, он подарил поклонникам лишнюю возможность в очередной раз насладиться любимой франшизой.
Prince of Persia — серия видеоигр, известная своим необычным сочетанием акробатики, головоломок и сражений на мечах. Когда эти элементы объединились на экрае кинотеатров, получилось действительно захватывающее зрелище. Роль проворного принца в экранизации сыграл Джейк Джиленхолл; увы, фильм не полюбился критикам и так и не получил продолжения.
Resident Evil стала эталоном жанра survival horror — от одного только названия у геймеров кровь стынет в жилах. Игра породила целую кинофраншизу, умело воплотившую все ужасы источника. На протяжении всех шести фильмов роль главной героини, безжалостной Элис, исполняла легендарная Милла Йовович.
Ни один подобный список не был бы полным без The Last of Us. Игра вошла в историю благодаря своему трогательному сюжету и незабываемым персонажам — это путешествие по постапокалиптическому миру потрясло игроков до глубины души. Эту историю теперь можно увидеть и на экране в сериале HBO, в котором Педро Паскаль и Белла Рэмси вдохнули жизнь в персонажей Джоэла и Элли.
Вселенная League of Legends, которая, как и Dota, славится своими стратегическими сражениями и захватывающим лором, породила анимационный сериал «Аркейн», который очень тепло встретили как фанаты игры, так и обычные зрители по всему миру. Этот мультсериал от Netflix еще глубже погружает зрителей в город Пилтовер и его темную изнанку, Заун, и расширяет лор вселенной «Лиги легенд». Главные роли озвучили актрисы Хейли Стейнфельд и Элла Пернелл.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет