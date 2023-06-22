9 мегапопулярных игр, у которых теперь есть экранизация

В мире Dota древние силы сталкиваются в вихре стратегии и командной работы. Анимационная адаптация «Dota: Кровь дракона» погружает зрителя в эту богатую вселенную еще глубже. Сериал Netflix, в котором Юрий Ловенталь (голос Питера Паркера в играх Playstation о Человеке-пауке) озвучивает драконьего рыцаря Дэвиона, наполняет каждый кадр захватывающим лором игры. Этот сериал не только порадует давних поклонников вселенной, но и невероятно полезен для новичков и тех, кто хотел бы начать играть в Dota, но боится не разобраться в сложном мире игры.