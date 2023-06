9 мегапопулярных игр, у которых теперь есть экранизация

Ни один подобный список не был бы полным без The Last of Us. Игра вошла в историю благодаря своему трогательному сюжету и незабываемым персонажам — это путешествие по постапокалиптическому миру потрясло игроков до глубины души. Эту историю теперь можно увидеть и на экране в сериале HBO, в котором Педро Паскаль и Белла Рэмси вдохнули жизнь в персонажей Джоэла и Элли.