Зис-5в или “Захар Иванович”

Всех приветствую.

Снова делюсь результатами своего хобби с вами. В прошлые разы я показывал ЗИЛ-130г и Урал-377 в 43 масштабе от АДВ. А для любителей фигурок были посты с Грогу и Драконом .

Сегодня же я хочу показать процесс работы над Зис-5в.

Будет много фотографий с описанием. Будут вопросы, спрашивайте, что смогу отвечу.