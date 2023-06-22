Зис-5в или “Захар Иванович”

Всех приветствую.
Снова делюсь результатами своего хобби с вами. В прошлые разы я показывал ЗИЛ-130г и Урал-377 в 43 масштабе от АДВ. А для любителей фигурок были посты с Грогу и Драконом.
Сегодня же я хочу показать процесс работы над Зис-5в.
Будет много фотографий с описанием. Будут вопросы, спрашивайте, что смогу отвечу.
Бонус видео с процессом работ, можно наглядно увидеть процесс работы над моделью. Кто любит картинки и текст, пропускаем видео и смотрим дальше.
Источник:
Как обычно это бывает у АДВ, набор простой, деталей вообще минимум. Содержимое коробки выглядит вот так.
Кабина металл.
Покрышки резиновые
Остальное пластик.
После отделения деталей от литников их нужно обязательно обработать. В ход идут надфили, пилки, шлифовальные губки и цанговый нож. После получается такая кучка деталей.
Ходовая собирается за 5 минут. На ней рама, глушитель, задний фонарь (хотя есть сомнения), две оси с колесами.
С кабиной немного сложнее, т.к. особенности сборки не позволят покрасить кабину в сборе или в последствии легко разобрать для покраски. Поэтому было приято решение красить сразу.
Стекла для последующеё установки замаскировал малярной лентой tessa.
Базовый цвет Pacific88 0470 Зеленый советский, сидушка Pacific88 0311 Брезент хаки.
Покрасил в черный рычаги и руль.
Нанес декаль на приборную панель. После этого вклеил на свои места руль с рычагами. Немного прошелся “сухой кистью” по салону, чтоб немного его состарить. Но скорее всего через стекла этого будет не видно.
Собрал грузовичок полностью перед покраской, чтобы убедиться что всё встает на свои места как надо. Для удобства покраски скорее всего буду разбирать. Из неустановленных деталей осталить только стекляшки фар и щетка стеклоочистителя.
Разобрал на узлы удобные для покраски и первым делом нанес грунтовку.
В качестве базового цвета взял Pacific88 0470 Зеленый советский
Небольшие высветления делал смешав Pacific88 0470 Зеленый советский и Pacific88 0078 Немецкий желто-зеленый в пропорции один к одному.
Камера телефона почему-то плохо “видит” высветления, но они есть, сильный контраст не планировался.
Решил добавить в кузов груза, а то пустой выглядит скучновато. На пробу закинул бочки, бидоны, канистру, доски и цепь. Пока так, но возможно что-то буду менять.
Бочки печатал на 3д-принтере, бидоны и канистра от NorthStarModels, цепь с алиэкспресс, доски это рейки сосны.
Бочки в итоге накрыл бумагой из носовых платков. Фиксировал клеем ПВА жидко разведенным водой. После высыхания задул аэрографом краску Pacific88 0311 Брезент Хаки.
Бидоны красил Pacific88 M-34 Алюминий. Канистра – Pacific88 0431 GrauViolett.
После покрыл всё глянцевым лаком mr. Hobby H-30.
Из декалей нанес только логотип в передней части грузовика и две надписи на задней части кузова “пассажиров не брать”, “не перегружай кузов”. Для фиксации использовать Tamiya Mark Fit Strong.
После декалей нанес смывку. Использовал смесь черной и коричневой смывки от Tamiya в пропорции 50 на 50. Излишки убирал специальной безворсовой палочкой и уайт-спирита. На тенте использовал черную проливку от Citadel 24-14 Nuln Oil.
Ещё фото со смывкой.
Нанес сколы и потертости и состарил деревянные элементы.
Нанес сколы и потертости и состарил деревянные элементы.
Для состаривания дерева использовал 3 цвета серии ART Color Pacific88: серое хаки, древесный и сливочно-кремовый. Для сколов на металле серия Acrylic сколы, наносил губкой, потом ещё прошелся слегда высветленным оттенком базового цвета тонкой кисточкой.
Т.к. глушитель на виду, а кузов потрепан от времени, решил его капитально заржавить.
Использовал эффекты FX Line от Pacific88 Mud Dark Brown и Fresh Rust. А сверху, пока эффекты не высохли присыпал пигментом от Wilder Red Rust.
После этого покрыл детали матовым лаком от Tamiya Flat Clear.
Для подложки заднего фонаря использовал Хром от Pacific88 (вроде как больше такой не выпускают), а сверху по классике нанес красный цветной лак от Tamiya X-27.
Передние фары красил маркером Molotow Chrome. Стекляшки клеил клеем для прозрачных деталей от Pacific88 и сверху ещё прошелся глянцевым лаком.
Раскладка перед финальной сборкой.
И после снятия масок, вклеивания щетки стеклоочистителя сделал фото на фоне всей использованной модельной химии.
Финальные фото
Всем спасибо за внимание.
Вопросы, комментарии приветствуются.
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А в общем впечатляет
А зачем бочки накрывать брезентом? Брезентом накрывали груз, который мог пострадать от осадков. Ящики какие-нибудь, тюки. Бочки точно не накрывали. Притягивали верёвкой или тросом к бортам, чтобы не катались, а накрывать - не накрывали.
И ещё. "Без ведра и машина не та". Если, уж, машина позиционируется как рабочая, хожалая, то без доливки воды в радиатор никак было не обойтись. Ведро надо вешать! Мятое! :)
Ведра не нашлось в 43 масштабе, а сделать руки не дошли. Я и кузов то заполнять изначально не планировал ))
У меня вопрос. Не подскажешь, где декали для Ан-30 раздобыть нормальные? Я "Амоделовский" собирать начал в 72-м масштабе. А там декали - дерьмо, рассыпаются в труху.