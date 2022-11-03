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ЗИЛ-130г - Грузовичок из детства

ЗИЛ-130г - Грузовичок из детства

Автор:
03 ноября 2022 14:27
Метки: 43 масштаб   AVD Models   scalejournal   ЗиЛ   зил-130   моделизм   сборная модель   
152
24
1

Всех приветствую.
Сегодня в очередной раз хочу поделится своим хобби с вами. На этот раз будет грузовик Зил-130г в 43 масштабе. Будут вопросы, спрашивайте, что смогу отвечу.

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Метки: 43 масштаб   AVD Models   scalejournal   ЗиЛ   зил-130   моделизм   сборная модель   
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21  комментарий
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15k
сеньор Леонсио Час назад
В юности увлекался коллекционированием таких,больше грузовики нравились!
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9k
kirpal Полчаса назад
Такое ощущение, что фоткали руку/пальцы, а не ЗИЛ.
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1k
Потому что я Алёша 44 минуты назад
Счастливый вы человек, Семён.
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4k
Александр Николаевич 50 минут назад
Именно на ЗИЛ-130 были получена моя первая категория.
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1k
ChePaev 52 минуты назад
ну а чего не оттонировал? не добавил везеринга? (следов эксплуатации и погодного воздействия) Не живой у тебя грузовик получился. Вот посмотри на примере как надо :
з.ы. я раньше тоже моделизмом занимался довольно профессионально, поэтому кое что видел и сам делал)))
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19k
Corvus Corax 55 минут назад
Вот ЭТО - моделизм.. а не тупая склейка деталей... Не в обиду...

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198
Ксения Час назад
А почему номера российские, а не советские? Так было бы стильней, поскольку машина всё же наша, советская.
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23k
Андрей Час назад
Сразу детство в деревне вспомнилось. Особенно когда уборочная начиналась! Можно было к любому водиле в кабину залезть и кататься с ним полдня!
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460
Николай Александрович Час назад
Автор, подскажите, а без аэрографа есть шанс нормально окрасить модель? Имел печальный опыт в авиамоделизме "ЗВЕЗДА"
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Семён (aka Scale Journal)
нет данных
http://scalejournal.ru/ Блог о моделизме
5777



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