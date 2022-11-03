ЗИЛ-130г - Грузовичок из детства

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Всех приветствую.
Сегодня в очередной раз хочу поделится своим хобби с вами. На этот раз будет грузовик Зил-130г в 43 масштабе. Будут вопросы, спрашивайте, что смогу отвечу.
Источник:
Фигурку грунтовал аэрографом, красил кистями. В основном краски Pacific88 и проливки Citadel, финишный матовый лак от AK.
Кабина. “Морда” пока без клея, буду красить отдельно. Стекла тоже пока не вставлял, только примерил. Зеркала и ручки уже вклеены.
Базовые цвета нанесены. Модель покрыта глянцевым лаком. Дальше Декали, смывка. Использовал краски Pacific88 0268 Небесно-голубой, 9011 Графитно черный, Art400 Серебро. Глянцевый лак от Tamiya X-22.
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з.ы. я раньше тоже моделизмом занимался довольно профессионально, поэтому кое что видел и сам делал)))
в следующий раз буду делать видавший виды, будут советские номера