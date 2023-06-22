Особенности жизни в Таиланде, о которых не расскажут в путеводителях

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В каждой стране есть свои особенности жизни. В Таиланде, например, прямо на улице готовят традиционные десерты, подают напитки в пакетах и в детских садах спят на полу. Давайте узнаем, что в этой азиатской стране ещё интересного?
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5. Прямо на улице местные жители готовят традиционный тайский десерт - кханом крок - кокосово-рисовые оладьи
8. На авто там специально устанавливают подобные штуковины, чтобы можно было встать на них и ехать
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