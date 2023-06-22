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Особенности жизни в Таиланде, о которых не расскажут в путеводителях

Особенности жизни в Таиланде, о которых не расскажут в путеводителях

Автор:
22 июня 2023 09:15
Сообщество : Путешествия
Метки: Особенности страны   в Таиланде   в тае   путешествия   страноведение   таиланд   
2690
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В каждой стране есть свои особенности жизни. В Таиланде, например, прямо на улице готовят традиционные десерты, подают напитки в пакетах и в детских садах спят на полу. Давайте узнаем, что в этой азиатской стране ещё интересного?

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Метки: Особенности страны   в Таиланде   в тае   путешествия   страноведение   таиланд   
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1  комментарий
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Сибиряк 2 часа назад
Особенности жизни в Таиланде, о которых не расскажут в путеводителяхПосмотреть
Особенности жизни в Таиланде, о которых не расскажут в путеводителях
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