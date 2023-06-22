10 гениев, которых признали только после смерти

Хотя французский живописец Клод Моне стал одним из основателей импрессионизма, его жизнь была нелёгкой. Когда он писал картины в конце 19-го и начале 20-го веков, его часто критиковали, а работы называли незаконченными и "бесформенными". Моне столкнулся с осуждением и мир искусства никак его не принимал, из-за чего его семья жила в нищете. Только начиная с 1880-х, спустя десятилетие, его работы начали понемногу продаваться. Несмотря на скромный успех, коллеги-художники всё равно его критиковали и обвиняли в меркантильности. Только позже мир узнал, что Моне страдал частичной слепотой: это прослеживается в его более поздних картинах, где яркие фигуры имеют размытые формы. Его шедевр "Впечатление. Восходящее солнце" положил начало новому художественному течению, и в своих работах он показывал, что истинная природа ландшафта постоянно меняется. Свою известность он тоже получил лишь после смерти.



