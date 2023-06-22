10 гениев, которых признали только после смерти

Есть одна прописная истина: настоящий художник не стремится к славе. Однако, чтобы работы увидели, прочитали или услышали, художники, писатели и исполнители всё равно нуждаются в аудитории. Чем шире аудитория, тем сильнее влияние и известность мастера. Увы, не всем талантливым людям в нашей истории было суждено стать известными при жизни — некоторые получили заслуженную славу и признание на весь мир только после своей смерти.
Чарльз Буковски - яркий пример писателя, чей литературный гений остался незамеченным при жизни. Его работы получили признание и известность только к концу его жизни, и спустя десятилетия после его смерти. Он родился в 1920 году в Германии, а большую часть жизни проработал в почтовом отделении в Лос-Анджелесе, США. Его литературные произведения всегда отличались суровым реализмом. Его впервые заметили только после публикации автобиографического романа "Почтамт" в 1971 году, когда ему был 51 год. Он умер от лейкемии в 1994 году, и тогда лишь только начал пробиваться в литературный мир. Сейчас, спустя три десятилетия после его смерти, Буковски считается литературной иконой.
Произведения знаменитого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха оставались практически незамеченными, пока он был жив. Хотя он преуспел как органист и сделал большой вклад в развитие музыки в Европе - его талант как композитора признали лишь после его смерти. Только в 19 веке, когда возродился интерес к эпохе барокко, музыкальный гений Баха наконец получил признание. Он совершил своеобразную революцию в музыке, добавив в произведения итальянские и французские мотивы.
Генри Торо считается одним из глубоких мыслителей, философов и гениальных писателей - но так было не всегда. Из-за своих нетрадиционных идей, нестандартного мышления и какой-то степени анархизма, он отдалился от общества 19-го века. На протяжении всей своей жизни он оставался практически неизвестным в литературном мире: для его работ с трудом находились издатели, и он даже сам профинансировал публикацию некоторых из них. После смерти Торо оставил всего две официально опубликованные работы. Некоторые из них - например, "Гражданское неповиновение" (1849), - продолжают вдохновлять великих лидеров. А его размышления о природе, которой Торо уделял много значения, вдохновляют художников и философов по-новому взглянуть на неё. Однако, гением Торо признали лишь спустя столетие после его смерти.
Хотя французский живописец Клод Моне стал одним из основателей импрессионизма, его жизнь была нелёгкой. Когда он писал картины в конце 19-го и начале 20-го веков, его часто критиковали, а работы называли незаконченными и "бесформенными". Моне столкнулся с осуждением и мир искусства никак его не принимал, из-за чего его семья жила в нищете. Только начиная с 1880-х, спустя десятилетие, его работы начали понемногу продаваться. Несмотря на скромный успех, коллеги-художники всё равно его критиковали и обвиняли в меркантильности. Только позже мир узнал, что Моне страдал частичной слепотой: это прослеживается в его более поздних картинах, где яркие фигуры имеют размытые формы. Его шедевр "Впечатление. Восходящее солнце" положил начало новому художественному течению, и в своих работах он показывал, что истинная природа ландшафта постоянно меняется. Свою известность он тоже получил лишь после смерти.
Картины Яна Вермеера, нидерландского художника-живописца, считаются вершиной голландского искусства золотого века. О его ранней жизни известно не так много. После смерти своего отца он возглавил семейный художественный бизнес, и вскоре сам начал писать картины. Его работы изображали в основном провинциальный средний класс, а не церковь или знать, как было распространено в те времена. В 1675 году Вермеер начал работать художником в Амстердаме, но из-за отсутствия продаж влез в долги. После смерти Вермеера искусствоведы в течение 200 лет не обращали особого внимания на его картины, хотя некоторые знатоки в Нидерландах по достоинству оценили его творчество. Кроме того, многие из его работ были ошибочно приписаны более известным художникам. Лишь когда его картину "Аллегория Живописи" заметил искусствовед Густав Фридрих Вааген, он потребовал, чтобы работы Вермеера официально признали.
При жизни американской поэтессы Эмили Дикинсон (1830-1886) опубликовали лишь десять из 1800 её произведений. Кроме того, опубликованные стихи претерпели значительные изменения, чтобы соответствовать правилам той эпохи. Талант и неповторимый стиль поэтессы признали лишь после её смерти. Известно, что Дикинсон намеренно скрывала свою коллекцию стихов от глаз общественности. Ходили легенды о её одиночестве: она редко принимала посетителей, вела дружеские переписки и даже не выходила за пределы своей спальни. Первый сборник поэтессы был опубликован через четыре года после её смерти, в 1890 году. Сначала он подвергся резкой критике, однако, в последующие десятилетия и по сей день Дикинсон стала считаться одной из величайших американских поэтесс всех времён.
Американский писатель Эдгар Аллан По известен мрачными, мистическими рассказами и поэзией. Глубокое влияние на писателя оказала его непростая жизнь. Он родился в 1809 году, его отец бросил семью, мать умерла от туберкулеза, а вскоре скончался и брат. Его первая жена Вирджиния умерла всего через четыре года после того, как они поженились. На протяжении большей части своей жизни По не добился успеха или всемирного признания, хотя написал около 70 рассказов, 50 стихотворений и десяти эссе. Из-за финансовых трудностей у него были проблемы с алкоголем, и к сожалению, его жизнь закончилась печально. В 1849 году его нашли в таверне в тяжёлом полуобморочном состоянии, и вскоре он скончался. Обстоятельства и причина смерти писателя по сей день остаются невыясненными.
Джефф Бакли родился в 1966 году в семье легендарного американского фолк-певца Тима Бакли. За свою короткую жизнь Бакли активно пытался проявить себя как музыкант, но несмотря на очевидный талант, его звезда так и не взошла при жизни. Только после его безвременной кончины, когда 30-летний Бакли утонул в реке Миссисипи, мир узнал о его песнях и голосе. Громкий успех пришёл с выходом его дебютного альбома "Grace" в 1994 году, через три года после его смерти.
Американский писатель Герман Мелвилл наиболее известен как автор классического романа "Моби Дик" (1851). Однако, за свою жизнь он пережил множество неудач. Его первая книга, "Тайпи" (1846), привлекла внимание коллег-писателей, но слава и успех по большей части от него ускользали. Его лучшие - и на сегодняшний день самые известные, - работы не признавали при жизни. Мелвилл умер в 1891 году почти забытым, и лишь в 1920-х его признали классиком мировой литературы.
Испанский живописец греческого происхождения Доменикос Теотокопулос больше известен как Эль Греко. При жизни, в 16 веке, он не получил такого признания, как после своей смерти. Художник жил в Италии и Испании, где писал иконы, впитывая стили разных мастеров, в том числе Тициана и Тинторетто. Он также находился под сильным влиянием Микеланджело, и даже критиковал его, заявляя, что у него нет навыков рисования. К картинам Эль Греко относились с критикой и пренебрежением на протяжении нескольких поколений после его смерти - они не соответствовали принципам раннего барокко. Только в 18 веке его талант получил заслуженное признание.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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