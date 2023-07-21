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В болезни и в горе: звезду «Грязных танцев» перед смертью третировала и избивала жена

В болезни и в горе: звезду «Грязных танцев» перед смертью третировала и избивала жена

Автор:
21 июля 2023 16:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Лиза Ниеми   Патрик Суэйзи   Шарлотта Стивенс   актёр   заявление   известность   история   насилие   семья   шоубизнес   
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Брачную клятву – «любить в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит» люди в основном воспринимают не как руководство к действию, а как дань обычаю. А потом начинается совсем другая жизнь, отличающаяся от глянцевых картинок. И богатые и знаменитые в этом плане – не исключение.

Хотя в Голливуде крепкий брак – огромная редкость, эту пару и коллеги по цеху, и поклонники считали эталонной. Ведь Патрик Суэйзи и Лиза Ниеми прожили в браке долгих 34 года. Но не всё в семье звезды фильмов «Привидение» и «На гребне волны» было гладко.

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Лиза Ниеми – очаровательная блондинка, с которой Суэйзи познакомился ещё в балетной школе, всё это время находилась в тени знаменитого мужа. Да, они вместе снимались в кино и играли в мюзиклах, когда травма поставила жирную точку в танцевальной карьере Патрика. Именно Лиза купировала последствия звёздной болезни, которая поразила мужа после выхода «Грязных танцев». Со всеми сопутствующими в виде обильных возлияний и дебошей. Помогла ему преодолеть кризис.

И пара продолжила вызывать белую зависть окружающих своими гармоничными отношениями. Единственное, что омрачало счастье супругов, отсутствие детей. Женщина перенесла несколько выкидышей, очень переживала по этому поводу. А потом пришло принятие. Да и возраст уже был соответствующий.

Судьба отвела Суэйзи не так много времени. Жизнь 57-летнего актёра в 2009 году оборвала онкология. Лиза до последних дней ухаживала за Патриком. Даже доставляла в больницу на самолёте (женщина – лицензированный пилот). Патрика не стало. Второй раз вдова вышла замуж спустя 5 лет, соблюла все приличия. Ведь для живых жизнь продолжается.

Но идиллию идеальной семьи и образ безупречной жены испортила подруга детства Патрика Шарлотта Стивенс. После смерти друга её уже ничто не сдерживало. И женщина выступила с заявлением, рассказав в интервью одному из интернет-изданий, что Лиза в последние месяцы жестоко издевалась над умирающим мужем: полностью изолировала от родных, даже от матери. И даже била его. И не пару раз в случайном порыве, а регулярно и методично. Патрик звонил Шарлотте по ночам и со слезами жаловался на издевательства.

Он ничего не мог противопоставить агрессии: за два года болезнь практически уничтожила высокого сильного мужчину, от которого осталось 40 килограммов изъеденного мучениями тела. Этим Лиза и пользовалась. Да и не смог бы Патрик ударить женщину в ответ – так был воспитан. А Лиза мстила за флирт с поклонницами, за собственную неудавшуюся карьеру, выплескивала всю накопившуюся за десятилетия злобу. Плюс ко всему, Шарлотта заявила, что отношения с нынешним  мужем – ювелиром Альбертом ДеПриско начались ещё при жизни Суэйзи.

После выхода публикации Лиза категорически опровергла всё сказанное. И даже выпустила две книги мемуаров. Но, как говорится, дыма без огня не бывает. И есть вероятность, что в последние месяцы жизни Патрику действительно пришлось столкнуться с издевательствами.

Как вы считаете, на чьей стороне правда в этой неоднозначной истории?

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Метки: Лиза Ниеми   Патрик Суэйзи   Шарлотта Стивенс   актёр   заявление   известность   история   насилие   семья   шоубизнес   
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7  комментариев
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17k
Марина 56 минут назад
На что только не пойдёт завистливая баба. Видимо, у самой были планы на мужика, да не смогла его из семьи увести.
Вот и мстит
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12k
Просто Царь Полчаса назад
Все бабы с тонкими губами - сучары по жизни.
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55k
zloykoyot 37 минут назад
Сложная ситуация на самом деле. С одной стороны всяческие звёзды со съехавшей крышей могут и насрать мужу в постель, были прецеденты. С другой - какая-то подруга детства, никому не известная, вполне могла хайпануть на смерти знаменитости. Некоторые вон о приставаниях и изнасилованиях 20- и 30-летней давности заявляют.
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5k
Горожанин 40 минут назад
Картина - классика онколоической психосоматики.
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7k
The Dude 44 минуты назад
Я считаю, что Патрик был отличным актёром, подарившим нам много незабываемых кинообразов. А копаться в чужом грязном белье, это мерзко.
Это касается и автора статьи и копипастера.
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