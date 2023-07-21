В болезни и в горе: звезду «Грязных танцев» перед смертью третировала и избивала жена

Брачную клятву – «любить в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит» люди в основном воспринимают не как руководство к действию, а как дань обычаю. А потом начинается совсем другая жизнь, отличающаяся от глянцевых картинок. И богатые и знаменитые в этом плане – не исключение.
Хотя в Голливуде крепкий брак – огромная редкость, эту пару и коллеги по цеху, и поклонники считали эталонной. Ведь Патрик Суэйзи и Лиза Ниеми прожили в браке долгих 34 года. Но не всё в семье звезды фильмов «Привидение» и «На гребне волны» было гладко.
Лиза Ниеми – очаровательная блондинка, с которой Суэйзи познакомился ещё в балетной школе, всё это время находилась в тени знаменитого мужа. Да, они вместе снимались в кино и играли в мюзиклах, когда травма поставила жирную точку в танцевальной карьере Патрика. Именно Лиза купировала последствия звёздной болезни, которая поразила мужа после выхода «Грязных танцев». Со всеми сопутствующими в виде обильных возлияний и дебошей. Помогла ему преодолеть кризис.
И пара продолжила вызывать белую зависть окружающих своими гармоничными отношениями. Единственное, что омрачало счастье супругов, отсутствие детей. Женщина перенесла несколько выкидышей, очень переживала по этому поводу. А потом пришло принятие. Да и возраст уже был соответствующий.
Судьба отвела Суэйзи не так много времени. Жизнь 57-летнего актёра в 2009 году оборвала онкология. Лиза до последних дней ухаживала за Патриком. Даже доставляла в больницу на самолёте (женщина – лицензированный пилот). Патрика не стало. Второй раз вдова вышла замуж спустя 5 лет, соблюла все приличия. Ведь для живых жизнь продолжается.
Но идиллию идеальной семьи и образ безупречной жены испортила подруга детства Патрика Шарлотта Стивенс. После смерти друга её уже ничто не сдерживало. И женщина выступила с заявлением, рассказав в интервью одному из интернет-изданий, что Лиза в последние месяцы жестоко издевалась над умирающим мужем: полностью изолировала от родных, даже от матери. И даже била его. И не пару раз в случайном порыве, а регулярно и методично. Патрик звонил Шарлотте по ночам и со слезами жаловался на издевательства.
Он ничего не мог противопоставить агрессии: за два года болезнь практически уничтожила высокого сильного мужчину, от которого осталось 40 килограммов изъеденного мучениями тела. Этим Лиза и пользовалась. Да и не смог бы Патрик ударить женщину в ответ – так был воспитан. А Лиза мстила за флирт с поклонницами, за собственную неудавшуюся карьеру, выплескивала всю накопившуюся за десятилетия злобу. Плюс ко всему, Шарлотта заявила, что отношения с нынешним мужем – ювелиром Альбертом ДеПриско начались ещё при жизни Суэйзи.
После выхода публикации Лиза категорически опровергла всё сказанное. И даже выпустила две книги мемуаров. Но, как говорится, дыма без огня не бывает. И есть вероятность, что в последние месяцы жизни Патрику действительно пришлось столкнуться с издевательствами.
Как вы считаете, на чьей стороне правда в этой неоднозначной истории?
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Вот и мстит
Это касается и автора статьи и копипастера.
Ты совершенно прав. Эта статейка не копание в грязном белье, а информация из открытых источников.
Всё нормально.