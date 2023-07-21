В болезни и в горе: звезду «Грязных танцев» перед смертью третировала и избивала жена

Брачную клятву – «любить в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит» люди в основном воспринимают не как руководство к действию, а как дань обычаю. А потом начинается совсем другая жизнь, отличающаяся от глянцевых картинок. И богатые и знаменитые в этом плане – не исключение.