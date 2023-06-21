Китайские учёные вживили в мозг обезьяны чип и научили её удалённо управлять манипулятором

Китайские учёные из Нанькайского университета первыми в мире провели эксперимент, в котором обезьяна смогла управлять роботизированной рукой через так называемый интерфейс "мозг-машина". Достижения китайских исследователей называют настоящим прорывом, поскольку операция по вживлению чипа в мозг животного проводилась без "традиционной" трепанации черепа, а посредством эндоваскулярнай хирургии — в мозг обезьяны датчик ввели через кровеносные сосуды. Такой метод считается более безопасным и, разумеется, менее травматичным.

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Учёные успешно доставили чип к моторной коре мозга обезьяны, что позволило подключённому к нему компьютеру идентифицировать и считывать сигналы электроэнцефалограммы и передавать их роботизированной руке. Таким образом обезьяна научилась управлять манипулятором силой своей мысли.