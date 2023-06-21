Китайские учёные вживили в мозг обезьяны чип и научили её удалённо управлять манипулятором

Теперь примат при помощи роборуки может сам себя накормить.
Китайские учёные из Нанькайского университета первыми в мире провели эксперимент, в котором обезьяна смогла управлять роботизированной рукой через так называемый интерфейс "мозг-машина". Достижения китайских исследователей называют настоящим прорывом, поскольку операция по вживлению чипа в мозг животного проводилась без "традиционной" трепанации черепа, а посредством эндоваскулярнай хирургии — в мозг обезьяны датчик ввели через кровеносные сосуды. Такой метод считается более безопасным и, разумеется, менее травматичным.
Учёные успешно доставили чип к моторной коре мозга обезьяны, что позволило подключённому к нему компьютеру идентифицировать и считывать сигналы электроэнцефалограммы и передавать их роботизированной руке. Таким образом обезьяна научилась управлять манипулятором силой своей мысли.
Источник:
Как отмечает руководитель группы учёных профессор Дуань Фэн, этот эксперимент открывает новые возможности для лечения и реабилитации людей, потерявших двигательные функции из-за инсульта, амиотрофического склероза или других заболеваний.
Тем же самым, к слову, занимается компания Илона Маска Neuralink. В конце мая правительство США разрешило компании испытывать чипы на мозгах людей. При этом Neuralink будет вживлять датчики инвазивным способом методом — через трепанацию черепа. Впрочем, и у китайских товарищей ещё очень много работы по исследованию и внедрению своего метода. Но первый и главный шаг сделан.
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы