Почему китайцы не любят загорать

Многие китайцы крайне не любят загорать, и стараются всячески избегать открытого палящего солнца. Борются с загаром они следующим образом.
История о том, что китайцы очень гордятся белизной своей кожи, не нова. Еще в Древнем Китае цвет кожи указывал на принадлежность человека к тому или иному классу.
Смуглой, загорелой кожей обладали крестьяне, целыми днями напролет работавшие в поле и чаще всего под палящим солнцем.
А вот белизна кожи напротив говорила о том, что человек, если уж и бывает на солнце, то крайне не часто, да и время для прогулок выбирает такое, чтобы уж точно не попасть в немилость к солнечным лучам. Белой кожей могла похвастаться знать, особы царских кровей и их подданные, которые большую часть своей жизни проводили при дворе.
Для китайских девушек белая кожа – признак утонченности, изящества и чистоты. Поэтому даже в Древнем Китае они применяли всевозможные и порой не слишком полезные для здоровья средства для отбеливания кожи и подчеркивания ее якобы природной бледности: на щеки густо наносили румяна, ярко красили губы и подрисовывали голубые венки на шее.
К слову, в современном Китае приверженность к белой коже никуда не делась, и страстью к бледности страдают не только женщины, но и мужчины. Традиции, что поделать! У китайцев по сей день считается, что, если у человека кожа загорелая, значит, он работает в поле (на улице), и его труд менее престижен. А вот если белая, лишенная даже намеков на загар, то этот челочек, скорее всего, офисный работник, а это уже совершенно другой уровень.
К слову, никто из китайцев не хочет считаться «крестьянином, работающим в поле», поэтому всеми возможными способами стараются избегать загара, а при помощи огромного разнообразия косметических средств отбеливать кожу или подчеркивать ее природную белизну.
Светлая кожа – привилегия королей, и китайцы очень хорошо об этом помнят...настолько хорошо, что для поддержания природной бледности кожных покровов идут на любые, порой даже самые абсурдные уловки, дабы избежать воздействия солнечных лучей. Некоторое время назад на пляжах города Циндао, расположенного на востоке страны, стали появляться женщины, чьи лица, да что там лица, головы были надежно скрыты жутковатыми на вид, цветными балаклавами.
Как позже выяснилось, этот пляжный аксессуар, на создание которого дизайнера явно вдохновил «Человек-паук», в комплекте с традиционным слитным купальником, получил название «фейс-кини». Грубо говоря, бикини для лица. Это название состоит из двух английских слов: «face» - «лицо» и «skin» - «кожа», что в вольном переводе можно интерпретировать как «кожа на лице» или «покров на лице». Для китайцев «фейс-кини» - что-то вроде второй, искусственной кожи, которая защищает их от вредного воздействия ультрафиолета.
Ну а придумала «фейс-кини» 60-летняя Циндао Чжан Шифань. Именно ей в 2014 году пришла в голову идея разработать специальные пляжные маски для возрастных китаянок, которые бы уберегли хрупкие кожные покровы от солнечных лучей, а также от укусов медуз и насекомых.
Но, как выяснилось, дурной пример заразителен, и «фейс-кини» пришлись по душе не только дамам в возрасте, но и совсем юным девушкам, желающим сохранить белизну своей кожи. И, судя по всему, представительниц прекрасного пола не смущает комичность их наряда, не пугают многочисленные едкие комментарии и мемы в сети. «Фейс-кини» получили огромное распространение в Китае, и даже стали частью пляжного гардероба некоторых китайских мужчин.
Из чего же делаются «фейс-кини»? Чаще всего пляжные маски изготавливаются из лайкры, эластана или микрофибры. Главное, чтобы материал быстро сох и защищал кожу от ультрафиолетового излучения.
Эталонное изделие состоит, как правило, из двух боковых частей и небольшого отдельного фрагмента ткани в виде лепестка, который соединяет маску воедино. Таким образом, «фейс-кини» плотно прилегает к голове, закрывает шею и даже плечи. На передней стороне имеются прорези для глаз, ноздрей и рта.
В целом, философию китайского народа относительно белизны кожи, как нельзя лучше характеризует их собственная пословица: «Капля белого затмит сто оттенков серого». Ну, или коричневого... если уж говорить про загар. Белый цвет у китайцев – синоним красоты, и для сохранения белизны кожи все средства хороши.
Именно поэтому, отправляясь на пляж, китайские граждане не ограничиваются исключительно «фейс-кини», но и берут с собой специальные зонтики от солнца, которые крепятся к велосипеду или защитные съемные рукава и накидки в стиле Бэтмена. Набор китайских аксессуаров «против солнца» можно перечислять долго.
На телевидении и в Интернете, тем временем, можно увидеть огромное количество роликов, рекламирующих средства для «магического отбеливания кожи»: всевозможные кремы, мази и сыворотки, многие из которых, к слову, все же работают.
И, вы возможно, удивитесь, но девушка в «фейс-кини» для большинства китайцев будет считаться более привлекательной, чем загорелая девушка в обычном купальнике, поскольку под «фейс-кини» практически наверняка скрывается белоснежная кожа, а что может быть красивее этого?
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