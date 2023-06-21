Почему китайцы не любят загорать

А вот белизна кожи напротив говорила о том, что человек, если уж и бывает на солнце, то крайне не часто, да и время для прогулок выбирает такое, чтобы уж точно не попасть в немилость к солнечным лучам. Белой кожей могла похвастаться знать, особы царских кровей и их подданные, которые большую часть своей жизни проводили при дворе.

Для китайских девушек белая кожа – признак утонченности, изящества и чистоты. Поэтому даже в Древнем Китае они применяли всевозможные и порой не слишком полезные для здоровья средства для отбеливания кожи и подчеркивания ее якобы природной бледности: на щеки густо наносили румяна, ярко красили губы и подрисовывали голубые венки на шее.