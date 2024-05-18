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Как выглядели заграничные афиши к комедиям Леонида Гайдая

Как выглядели заграничные афиши к комедиям Леонида Гайдая

Автор:
18 мая 2024 10:29
Сообщество : Кино
Метки: Прикол   афиши   забавно   кино   комедия   фильм   фото   
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Советские фильмы вполне себе были в прокате в различных странах. А для проката создавались "адаптированные" афиши. Давайте в этой публикации посмотрим некоторые иностранные афиши к комедиям Леонида Гайдая.

Спортлото-82, 1982

Начнем с этого фильма. Сюжет вполне легко адаптировать практически под любую страну, так как основная тема это "выигрыш в лотерею".

И вот такая афиша:

×

Почему-то на ней немного переделан сюжет. Мотоцикл был. Мурашко в мотоцикле был. А вот Таню и Костю, видимо, нарисовали просто как главных героев. Возможно, это трактуется как "погоня за деньгами".

Вот еще интересный вариант:

Видимо, тут "курица снесла выигрышную комбинацию". Цифры только другие, а не те, что упоминаются в фильме.

Опасно для жизни, 1985

В сети имеется вот такой вариант иностранной афиши:

Здесь взяты кадры из фильма, которые вполне раскрывают сюжет фильма. Лариса Удовиченко на переднем плане привлекает внимание зрителей, хотя она не является основным участником действия.

За спичками, 1980

А вот эта афиша, наверное, для Финляндии:

Какая-то она совершенно непривлекательная. Я бы не пошел на фильм, увидев такую афишу. И что характерно - почему-то на ней вообще не упомянуты советские актеры. Конечно, вряд ли их кто знал за рубежом, но всё же именно Евгений Леонов и Вячеслав Невинный сыграли главные роли.

Иван Васильевич меняет профессию, 1973

Наверное, это был один из самых популярных фильмов в прокате. Из-за этого в сети Интернет есть несколько иностранных плакатов на разных языках.

Вот такой вариант:

Лично мне он совершенно не нравится.

А вот эту афишу я бы назвал очень странной:

Глядя на нее, трудно сказать, о чём вообще фильм. Видимо, художник просто знал, что в фильме есть Иван Васильевич Грозный и есть перемещение в Советский Союз, так как спутники изображены не зря.

А это довольно простой вариант:

Взяты изображения Ивана Васильевича и Бунши.

По крайней мере, все персонажи легко узнаются, хоть и нарисованы.

А вот эта афиша довольно красивая и передает содержание фильма:

Еще похожий вариант, где всё понятно:

12 стульев, 1971

Произведение Ильи Ильфа и Евгения Петрова не раз экранизировалось в разных странах. И пусть зачастую там было 13 стульев, но сюжет всё же был взят из романа.

А вот так выглядела заграничная афиша советского фильма:

Вполне себе нормальная афиша, где центральное место уделено основному участнику - стулу.

Бриллиантовая рука, 1968

Сюжет фильма вполне адаптирован практически под любую страну - "Контрабандисты незаконно ввозят в страну "незадекларированные" предметы из драгметаллов и прочие ценности". В Интернете также много афиш к этому фильму.

Вот такая прелестная афиша:

А еще вот такая, частично отображающая сюжет:

Вот еще неплохой вариант:

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика, 1965

Группа лиц похищает молодую красивую девушку под предлогом традиции. Чем не итальянский фильм 50-х годов про Сицилию? Сюжет будет понятен в любой стране, хотя, конечно, нужна была серьезная адаптация текста, так как некоторые моменты мог понять только советский человек.

Вот такая популярная афиша, где можно перевести название как "Похищение в кавказском стиле":

А вот эта афиша для германских зрителей:

Какая-то она слегка странноватая. Подобный стиль я видел в некоторых детских книжках много лет назад.

Еще вот такая афиша:

Тут сразу всё понятно - похищение девушки.

Операция Ы и другие приключения Шурика, 1965

Нравится вот такая афиша?

Что характерно, в каждом языке своя замена буквы Ы.

Вот, например, такой вариант:

Еще вот такой минимализм:

А вот здесь не совсем понятно, но зато загадочно:

Деловые люди, 1963

Данный фильм также был в зарубежном прокате. В принципе, формат, когда фильм состоит из нескольких новелл, в 60-е годы был очень популярен в Европе. И вот такой пример афиши:

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Метки: Прикол   афиши   забавно   кино   комедия   фильм   фото   
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1  комментарий
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gumer Час назад
Ну да.. смотрели все и даже Китай.
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Musteline
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