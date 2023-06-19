Мама спешит на помощь! Самка шакала отбила детеныша у орла

Невероятные фотографии показывают момент, когда шакал спасает своего детеныша из лап орла.
Рыжевато-коричневый орел налетел и вырвал детеныша шакала у его перепуганной матери на фотографиях, сделанных в Масаи Мара, Кения.
Мать бросилась на хищника, в результате чего он бросил детеныша. Он приземлился обратно на землю целым и невредимым, к большой радости своей матери, которая схватила его и избежала нападения орла.
39-летний фотограф Атиб Хуссейн запечатлел драматический момент и сказал, что впервые заметил, как мать шакаленка бежит с детенышем во рту.
Сначала он подумал, что она высматривает гиен в этом районе, но через 10-15 минут после того, как впервые заметил мать, рыжевато-коричневый орел внезапно спикировал вниз и попытался вырвать детеныша из лап матери.
Шакалу удалось на некоторое время ускользнуть из-под контроля орла, перехитрив его, но хищник пришел за детенышем во второй раз и схватил свою добычу.
Мистер Хуссейн рассказал: "Это было так быстро и длилось всего пару секунд.
Орел схватил детеныша, но шакал бросился за ним, и детеныш был сброшен в середине полета.
Возможно, орлу не удалось достаточно надежно ухватиться".
Через несколько минут орел снова погнался за матерью и ее детенышем, но когда это не увенчалось успехом, он, наконец, сдался и улетел."
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