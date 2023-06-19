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Мама спешит на помощь! Самка шакала отбила детеныша у орла

Мама спешит на помощь! Самка шакала отбила детеныша у орла

Автор:
19 июня 2023 09:07
Сообщество : Животные
Метки: Орел   в мире   детеныш   животные   природа   спасение   фото   шакал   
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Невероятные фотографии показывают момент, когда шакал спасает своего детеныша из лап орла.

Рыжевато-коричневый орел налетел и вырвал детеныша шакала у его перепуганной матери на фотографиях, сделанных в Масаи Мара, Кения.

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Мать бросилась на хищника, в результате чего он бросил детеныша. Он приземлился обратно на землю целым и невредимым, к большой радости своей матери, которая схватила его и избежала нападения орла.

39-летний фотограф Атиб Хуссейн запечатлел драматический момент и сказал, что впервые заметил, как мать шакаленка бежит с детенышем во рту.


Сначала он подумал, что она высматривает гиен в этом районе, но через 10-15 минут после того, как впервые заметил мать, рыжевато-коричневый орел внезапно спикировал вниз и попытался вырвать детеныша из лап матери.

Шакалу удалось на некоторое время ускользнуть из-под контроля орла, перехитрив его, но хищник пришел за детенышем во второй раз и схватил свою добычу.



Мистер Хуссейн рассказал: "Это было так быстро и длилось всего пару секунд.

Орел схватил детеныша, но шакал бросился за ним, и детеныш был сброшен в середине полета.

Возможно, орлу не удалось достаточно надежно ухватиться".

Через несколько минут орел снова погнался за матерью и ее детенышем, но когда это не увенчалось успехом, он, наконец, сдался и улетел."

Источник:

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Метки: Орел   в мире   детеныш   животные   природа   спасение   фото   шакал   
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644
Nevad Black 2 часа назад
Вот это действительно интересно, жаль видео нет
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23k
SolomonA 37 минут назад
Дикая природа удивительна. Орел принес койотихе щенка, пока аист в отпуске....
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1k
Карл Карл 48 минут назад
щенок, после когтей не жилец наверное.
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799
Antik-Taktik Час назад
Ничего она не отбила,да и не могла.выпал он на момент.
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5k
Горожанин 2 часа назад
Котлетка упала.
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