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Двухтонный герой спас маленького детёныша

Двухтонный герой спас маленького детёныша

Автор:
12 февраля 2024 10:13
Сообщество : Животные
Метки: Спасение   детёныш   животные   кадр   морской слон   редкость   
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Альтруизм среди морских слонов, тем более в брачный период, - настоящая редкость.

Морских слонов сложно назвать хорошим отцами. Во время брачного сезона эти далеко не нежные гиганты сосредоточены на борьбе с другими самцами и спаривании с самками.

По словам Даниэля Косты, эколога из Калифорнийского университета в Санта-Крузе, во время гона самцы не замечают и давят даже собственное потомство.

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Сара Аллен и Мэтью Лау, биологи из Службы национальных парков, изучали колонию морских слонов в заповеднике Пойнт-Рейес, примерно в 50 км к северо-западу от Сан-Франциско. Проходя мимо лежбища, они заметили детёныша, отдыхавшего вместе с мамой недалеко от воды.

День был теплый, и Аллен решила, что звери охлаждаются на влажном песке.

Когда на обратном пути Аллен и Лау снова проходили мимо колонии, ситуация изменилась. Прилив унёс детёныша в море. Он ещё не умел плавать и с трудом держался на плаву. Самка находилась на берегу, отвечая на жалобные крики малыша, которые привлекли внимание самца.

Морской слон обнюхал самку и бросился в воду. Он добрался до детёныша и мягко подтолкнул его к берегу.

Аллен наблюдает за видом более 40 лет, но никогда прежде не видела ничего подобного. Доктор Коста согласился: "Это совершенно необычно".

В январе Аллен и её коллеги опубликовали наблюдения в журнале Marine Mammal Science. По словам доктора Косты, эта статья должна побудить биологов обратить внимание на подобное поведение морских слонов.

В сезон размножения (примерно с декабря по март) морские слоны стараются сохранить энергию для спаривания и борьбы с соперниками. А наш герой не только оставил свой гарем самок, но и потратил ценную энергию.

"Он так решительно и быстро бежал на помощь, - поделилась Аллен. - А по возвращении был таким нежным".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Спасение   детёныш   животные   кадр   морской слон   редкость   
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