Двухтонный герой спас маленького детёныша

Морских слонов сложно назвать хорошим отцами. Во время брачного сезона эти далеко не нежные гиганты сосредоточены на борьбе с другими самцами и спаривании с самками.

По словам Даниэля Косты, эколога из Калифорнийского университета в Санта-Крузе, во время гона самцы не замечают и давят даже собственное потомство.