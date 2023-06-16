Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 июня

1939
20
Сегодня отмечается День защиты детей Африки. Поэтому если вам не повезло родиться в каких-нибудь латиноамериканских фавелах или в трущобах Индии — извиняйте... Не ваш сегодня день. Нужно защищать только детей Африки.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
реклама