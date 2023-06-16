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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 июня

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 июня

Автор:
16 июня 2023 18:29
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
1939
20
Сегодня отмечается День защиты детей Африки. Поэтому если вам не повезло родиться в каких-нибудь латиноамериканских фавелах или в трущобах Индии — извиняйте... Не ваш сегодня день. Нужно защищать только детей Африки.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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4  комментария
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9k
Гомерчик 48 минут назад
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34k
Dobry vojak Svejk 13 минут назад
Меняй крутое "свежак" на актуальное "тухляк"
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1k
Seryi_spb Полчаса назад
Автор начал выздоравливать? В паре мест даже улыбнуло.
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Никифоридис

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