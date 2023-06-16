Девушка с хрустальным голосом: жизнь после славы Марины Капуро

Марина родилась в 1961 году в Санкт-Петербурге. И научилась петь чуть ли не раньше, чем говорить. Семья была музыкальной, и девочка участвовала в импровизированных концертах с мамой и сёстрами. Хотя больше грезила о балете, представляя себя воздушной и невесомой балериной, парящей над сценой.