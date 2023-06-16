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Девушка с хрустальным голосом: жизнь после славы Марины Капуро

Девушка с хрустальным голосом: жизнь после славы Марины Капуро

Автор:
16 июня 2023 10:18
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Марина Капуро   Музыка   СССР   Яблоко   интересно   карьера   певица   песня   талант   творчество   
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В истории советской эстрады было немало выдающихся артистов. Но эту исполнительницу даже сами зрители, далёкие от профессиональной музыки, называли хрустальноголосой.

Именно так звучало сопрано Марины Капуро, которая исполняла и песни собственного сочинения, объединявшие элементы фольклора, рока, романса и ещё чего-то особенного и неуловимого, но очень родного и душевного.

Марина родилась в 1961 году в Санкт-Петербурге. И научилась петь чуть ли не раньше, чем  говорить. Семья была музыкальной, и девочка участвовала в импровизированных концертах с мамой и сёстрами. Хотя больше грезила о балете, представляя себя воздушной и невесомой балериной, парящей над сценой.

С шести лет девочка стала посещать занятия во Дворце пионеров. Педагоги сразу поняли, какой алмаз попал им в руки. И занялись огранкой природных данных. После школы девушка поступила в торговое училище – хотела помогать матери, которая тянула дочерей без отца. Стала петь в ансамбле художественной самодеятельности, где и встретила свою судьбу.

Она предстала в лице музыканта Юрия Берендюкова. Молодые люди ощутили друг в друге родственные души, поженились и уже несколько десятков лет живут душа в душу. Что довольно редко в творческих семейных дуэтах.

Помимо сына у супругов есть ещё одно детище – коллектив с немудрёным названием  «Яблоко». В своё время был мегапопулярным. И Марина с группой часто появлялась на экранах.

Но к 90-м артистка пропала с радаров. Это не значит, что она завершила карьеру по собственному желанию. Просто, как это уже неоднократно случалось в истории эстрады, перестала соответствовать существующей политике и правилам. И их «ушли».

Впрочем, впадать в пучину уныния – это не про Капуро. Профессиональная деятельность после 90-х была не менее активной, чем на пике славы, когда артистка блистала на сцене с песнями «Ах, мама-маменька, я уж не маленький...» и «Замыкая круг».

Марина Станиславовна, спевшая когда-то песню группа ABBA, участвовала в фестивале, посвящённом 30-ю победы коллектива на «Евровидении». После грандиозного успеха Берендюков даже поставил спектакль ABBAmania.

Сейчас Капуро 61 год. Но она продолжает концертную деятельность, выступая для тех, кто понимает и ценит хорошую музыку.

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Метки: Марина Капуро   Музыка   СССР   Яблоко   интересно   карьера   певица   песня   талант   творчество   
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4  комментария
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Дмитрий Полчаса назад
И ни слова о том, что она много участвовала в записи альбомов известных и популярных музыкантов. Плохая подготовка материала.
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muhandes 15 минут назад
А еще она спела с Королем и Шутом

Ссылка youtu.be
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cnob7 23 минуты назад
че то концертной версии не нашел. но это Капуро с Чижом точно.
Ссылка youtu.be
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2k
Дмитрий Полчаса назад
И ни слова о том, что она в девяностых и позже немало участвовала в записи альбомов известных и популярных музыкантов. Плохая подготовка материала.
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